https://ria.ru/20240131/tsik-1924475582.html

Завершается прием подписных листов от кандидатов на должность президента

Завершается прием подписных листов от кандидатов на должность президента - РИА Новости, 31.01.2024

Завершается прием подписных листов от кандидатов на должность президента

Прием подписных листов Центральной избирательной комиссией РФ от кандидатов на должность президента РФ завершается в среду, 31 января, сообщили в ЦИК РФ. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T00:31

2024-01-31T00:31

2024-01-31T00:31

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Прием подписных листов Центральной избирательной комиссией РФ от кандидатов на должность президента РФ завершается в среду, 31 января, сообщили в ЦИК РФ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Согласно утвержденному Центризбиркомом календарному плану, документы для регистрации кандидата можно представить в ЦИК России не позднее 18:00 31 января 2024 года. ЦИК РФ должен принять решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в его регистрации не позднее чем через 10 дней после приема необходимых для регистрации документов. Кроме того, как ранее постановил ЦИК РФ, самовыдвиженцы должны представить в ЦИК не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 7500 подписей. В поддержку кандидатов от политических партий нужно представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2500 подписей. Также было определено число подписей от россиян, постоянно проживающих за рубежом. Для самовыдвижения их должно быть не более 7500, для выдвижения от партии - не более 2500. Ранее ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Все трое являются представителями парламентских партий, поэтому для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требовалось. Первым подписи в ЦИК РФ представил штаб самовыдвиженца Владимира Путина. Штаб Путина сдал в Центризбирком 315 тысяч подписей. После проверки 60 тысяч подписных листов ЦИК РФ зарегистрировал Путина кандидатом на должность президента. Далее документы сдал лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович, который сообщил, что им удалось собрать более 100 тысяч подписей "с хорошим запасом". Во вторник, 30 января, в ЦИК представил подписи председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, который после этого заявил об отказе от дальнейшего участия в кампании и призвал поддержать кандидатуру Путина. Также среди кандидатов от непарламентских партий из президентской гонки выбыла Ирина Свиридова, выдвинутая Демократической партией России. Председатель партии Александр Зорин сообщил, что кандидат не сумела собрать необходимого числа подписей в свою поддержку, партия решила поддержать действующего президента России на выборах в марте. Согласно опубликованному на сайте ЦИК графику, 31 января планируется прием подписных листов от Андрея Богданова, выдвинутого от "Российской партии свободы и справедливости", Бориса Надеждина, выдвинутого от "Гражданской инициативы", а также от самовыдвиженцев - блогеров Рады Русских и Анатолия Баташева.

https://ria.ru/20240130/tsik-1924383243.html

https://ria.ru/20240130/vybory-1924368370.html

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россия, политика, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, коммунисты россии, российский общенародный союз