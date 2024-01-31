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Завершается прием подписных листов от кандидатов на должность президента - РИА Новости, 31.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
00:31 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/tsik-1924475582.html
Завершается прием подписных листов от кандидатов на должность президента
Завершается прием подписных листов от кандидатов на должность президента - РИА Новости, 31.01.2024
Завершается прием подписных листов от кандидатов на должность президента
Прием подписных листов Центральной избирательной комиссией РФ от кандидатов на должность президента РФ завершается в среду, 31 января, сообщили в ЦИК РФ. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T00:31
2024-01-31T00:31
выборы президента россии — 2024
россия
политика
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
коммунисты россии
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Прием подписных листов Центральной избирательной комиссией РФ от кандидатов на должность президента РФ завершается в среду, 31 января, сообщили в ЦИК РФ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Согласно утвержденному Центризбиркомом календарному плану, документы для регистрации кандидата можно представить в ЦИК России не позднее 18:00 31 января 2024 года. ЦИК РФ должен принять решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в его регистрации не позднее чем через 10 дней после приема необходимых для регистрации документов. Кроме того, как ранее постановил ЦИК РФ, самовыдвиженцы должны представить в ЦИК не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 7500 подписей. В поддержку кандидатов от политических партий нужно представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2500 подписей. Также было определено число подписей от россиян, постоянно проживающих за рубежом. Для самовыдвижения их должно быть не более 7500, для выдвижения от партии - не более 2500. Ранее ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Все трое являются представителями парламентских партий, поэтому для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требовалось. Первым подписи в ЦИК РФ представил штаб самовыдвиженца Владимира Путина. Штаб Путина сдал в Центризбирком 315 тысяч подписей. После проверки 60 тысяч подписных листов ЦИК РФ зарегистрировал Путина кандидатом на должность президента. Далее документы сдал лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович, который сообщил, что им удалось собрать более 100 тысяч подписей "с хорошим запасом". Во вторник, 30 января, в ЦИК представил подписи председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, который после этого заявил об отказе от дальнейшего участия в кампании и призвал поддержать кандидатуру Путина. Также среди кандидатов от непарламентских партий из президентской гонки выбыла Ирина Свиридова, выдвинутая Демократической партией России. Председатель партии Александр Зорин сообщил, что кандидат не сумела собрать необходимого числа подписей в свою поддержку, партия решила поддержать действующего президента России на выборах в марте. Согласно опубликованному на сайте ЦИК графику, 31 января планируется прием подписных листов от Андрея Богданова, выдвинутого от "Российской партии свободы и справедливости", Бориса Надеждина, выдвинутого от "Гражданской инициативы", а также от самовыдвиженцев - блогеров Рады Русских и Анатолия Баташева.
https://ria.ru/20240130/tsik-1924383243.html
https://ria.ru/20240130/vybory-1924368370.html
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россия, политика, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, коммунисты россии, российский общенародный союз
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, Коммунисты России, Российский общенародный союз
Завершается прием подписных листов от кандидатов на должность президента

ЦИК завершит прием подписных листов от кандидатов на должность президента

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах на улице Новосибирска
Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах на улице Новосибирска - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах на улице Новосибирска. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Прием подписных листов Центральной избирательной комиссией РФ от кандидатов на должность президента РФ завершается в среду, 31 января, сообщили в ЦИК РФ.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах на улице Новосибирска - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
В ЦИК предложили маркировать зарубежную информацию о выборах
Вчера, 15:24
Согласно утвержденному Центризбиркомом календарному плану, документы для регистрации кандидата можно представить в ЦИК России не позднее 18:00 31 января 2024 года. ЦИК РФ должен принять решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в его регистрации не позднее чем через 10 дней после приема необходимых для регистрации документов. Кроме того, как ранее постановил ЦИК РФ, самовыдвиженцы должны представить в ЦИК не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 7500 подписей. В поддержку кандидатов от политических партий нужно представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2500 подписей.
Также было определено число подписей от россиян, постоянно проживающих за рубежом. Для самовыдвижения их должно быть не более 7500, для выдвижения от партии - не более 2500.
Ранее ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Все трое являются представителями парламентских партий, поэтому для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требовалось.
Президент РФ Владимир Путин и глава Российской академии наук Геннадий Красников во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Глава РАН выразил поддержку кандидатуре Путина на выборах президента
Вчера, 14:36
Первым подписи в ЦИК РФ представил штаб самовыдвиженца Владимира Путина. Штаб Путина сдал в Центризбирком 315 тысяч подписей. После проверки 60 тысяч подписных листов ЦИК РФ зарегистрировал Путина кандидатом на должность президента. Далее документы сдал лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович, который сообщил, что им удалось собрать более 100 тысяч подписей "с хорошим запасом". Во вторник, 30 января, в ЦИК представил подписи председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, который после этого заявил об отказе от дальнейшего участия в кампании и призвал поддержать кандидатуру Путина. Также среди кандидатов от непарламентских партий из президентской гонки выбыла Ирина Свиридова, выдвинутая Демократической партией России. Председатель партии Александр Зорин сообщил, что кандидат не сумела собрать необходимого числа подписей в свою поддержку, партия решила поддержать действующего президента России на выборах в марте.
Согласно опубликованному на сайте ЦИК графику, 31 января планируется прием подписных листов от Андрея Богданова, выдвинутого от "Российской партии свободы и справедливости", Бориса Надеждина, выдвинутого от "Гражданской инициативы", а также от самовыдвиженцев - блогеров Рады Русских и Анатолия Баташева.
Председатель партии Российский общенародный союз, кандидат в президенты РФ от партии Сергей Бабурин в Центральной избирательной комиссии России, где проходит прием подписей в поддержку для регистрации на предстоящих президентских выборах. 30 января 2024 - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Бабурин сдал в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента
Вчера, 14:02
 
Выборы президента России — 2024РоссияПолитикаВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФКоммунисты РоссииРоссийский общенародный союз
 
 
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