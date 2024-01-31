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Сибирские ученые вывели табак с низким содержанием никотина - РИА Новости, 31.01.2024
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Наука
 
10:36 31.01.2024 (обновлено: 10:43 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/tabak-1924516987.html
Сибирские ученые вывели табак с низким содержанием никотина
Сибирские ученые вывели табак с низким содержанием никотина - РИА Новости, 31.01.2024
Сибирские ученые вывели табак с низким содержанием никотина
Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН) сумели получить линии табака, содержание никотина в которых уменьшилось в несколько РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T10:36
2024-01-31T10:43
наука
российская академия наук
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
институт цитологии и генетики (ициг со ран)
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НОВОСИБИРСК, 31 янв - РИА Новости. Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН) сумели получить линии табака, содержание никотина в которых уменьшилось в несколько раз, сообщает научный институт в среду. Ученые поясняют: над задачей получения растений табака с пониженным содержанием никотина работают группы исследователей по всему миру, однако за синтез молекулы никотина отвечают сразу три семейства генов, что существенно осложняет любые исследования, связанные с их редактированием. "Данная работа велась с применением так называемого мультиплексного редактирования генома, которое предполагает одновременную модификацию нескольких генов. Работа над проектом заняла у ученых Института цитологии и генетики СО РАН несколько лет", - говорится в сообщении. Используя метод биобаллистики (когда с помощью генной пушки молекулы ДНК, нанесенные на микрочастицы золота, доставляются в ядра клеток), исследователи ИЦиГ СО РАН получили генетически стабильные линии растений табака, в каждой из которых было выключено несколько родственных генов одного из ключевых генных семейств, контролирующих вторичный метаболизм растения. "Одновременно с нашей работой похожие задачи ставили перед собой и другие группы в мире. Однако оказалось, что выключение конкретных генов табака, связанных с выработкой никотина, приводит к негативным эффектам на рост растения, и часто к стерильности. Гены синтеза табака связаны с ключевыми процессами жизнедеятельности растения. Мы же добились того, чтобы модифицированные растения превратились в нетрансгенные линии с наследуемым сниженным содержанием никотина", - рассказала старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Софья Герасимова. Она пояснила, что отключение отдельных генов привело к разным результатам, в результате на два наиболее перспективных способа уменьшения содержания никотина в табаке были получены патенты. Первый способ состоял в выключении генов семейства PMT, у таких растений содержание никотина уменьшалось не менее, чем вдвое, а сами растения были даже немного крупнее исходных. Второй способ предполагал отключение генов семейства QPT, это уменьшало содержание никотина в пять и более раз, но при этом сами растения оказались в разы меньше, чем контрольные экземпляры и практически не могли размножаться. "Это очень интересный результат с точки зрения науки, ранее никем не описанный. Сейчас мы продолжаем исследования данной линии, чтобы лучше понять, как ген, участвующий в выработке никотина, связан с ростом растения", - подчеркнула научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Нина Костина. Она отметила, что у запатентованных линий (особенно – первой) есть и очевидные перспективы прикладного применения – как базы для создания сортов табака с пониженным содержанием никотина. В частности, это будет полезно для курильщиков. Также такой табак, благодаря простоте размножения и другим свойствам, может служить биореактором для накопления различных полезных веществ или кормовой базой для разведения насекомых, например, для проведения лабораторных исследований.
https://ria.ru/20240129/klonirovanie-1924057615.html
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российская академия наук, наука, навигатор абитуриента, университетская наука, институт цитологии и генетики (ициг со ран)
Наука, Российская академия наук, Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Институт цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН)
Сибирские ученые вывели табак с низким содержанием никотина

Сибирские ученые вывели табак, содержание никотина в которых уменьшилось в разы

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкТабак
Табак - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Табак. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 31 янв - РИА Новости. Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН) сумели получить линии табака, содержание никотина в которых уменьшилось в несколько раз, сообщает научный институт в среду.
Ученые поясняют: над задачей получения растений табака с пониженным содержанием никотина работают группы исследователей по всему миру, однако за синтез молекулы никотина отвечают сразу три семейства генов, что существенно осложняет любые исследования, связанные с их редактированием.
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"Данная работа велась с применением так называемого мультиплексного редактирования генома, которое предполагает одновременную модификацию нескольких генов. Работа над проектом заняла у ученых Института цитологии и генетики СО РАН несколько лет", - говорится в сообщении.
Используя метод биобаллистики (когда с помощью генной пушки молекулы ДНК, нанесенные на микрочастицы золота, доставляются в ядра клеток), исследователи ИЦиГ СО РАН получили генетически стабильные линии растений табака, в каждой из которых было выключено несколько родственных генов одного из ключевых генных семейств, контролирующих вторичный метаболизм растения.
«
"Одновременно с нашей работой похожие задачи ставили перед собой и другие группы в мире. Однако оказалось, что выключение конкретных генов табака, связанных с выработкой никотина, приводит к негативным эффектам на рост растения, и часто к стерильности. Гены синтеза табака связаны с ключевыми процессами жизнедеятельности растения. Мы же добились того, чтобы модифицированные растения превратились в нетрансгенные линии с наследуемым сниженным содержанием никотина", - рассказала старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Софья Герасимова.
Она пояснила, что отключение отдельных генов привело к разным результатам, в результате на два наиболее перспективных способа уменьшения содержания никотина в табаке были получены патенты. Первый способ состоял в выключении генов семейства PMT, у таких растений содержание никотина уменьшалось не менее, чем вдвое, а сами растения были даже немного крупнее исходных. Второй способ предполагал отключение генов семейства QPT, это уменьшало содержание никотина в пять и более раз, но при этом сами растения оказались в разы меньше, чем контрольные экземпляры и практически не могли размножаться.
"Это очень интересный результат с точки зрения науки, ранее никем не описанный. Сейчас мы продолжаем исследования данной линии, чтобы лучше понять, как ген, участвующий в выработке никотина, связан с ростом растения", - подчеркнула научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Нина Костина. Она отметила, что у запатентованных линий (особенно – первой) есть и очевидные перспективы прикладного применения – как базы для создания сортов табака с пониженным содержанием никотина. В частности, это будет полезно для курильщиков. Также такой табак, благодаря простоте размножения и другим свойствам, может служить биореактором для накопления различных полезных веществ или кормовой базой для разведения насекомых, например, для проведения лабораторных исследований.
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