https://ria.ru/20240131/tabak-1924516987.html

Сибирские ученые вывели табак с низким содержанием никотина

Сибирские ученые вывели табак с низким содержанием никотина - РИА Новости, 31.01.2024

Сибирские ученые вывели табак с низким содержанием никотина

Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН) сумели получить линии табака, содержание никотина в которых уменьшилось в несколько РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T10:36

2024-01-31T10:36

2024-01-31T10:43

наука

российская академия наук

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

институт цитологии и генетики (ициг со ран)

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НОВОСИБИРСК, 31 янв - РИА Новости. Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН) сумели получить линии табака, содержание никотина в которых уменьшилось в несколько раз, сообщает научный институт в среду. Ученые поясняют: над задачей получения растений табака с пониженным содержанием никотина работают группы исследователей по всему миру, однако за синтез молекулы никотина отвечают сразу три семейства генов, что существенно осложняет любые исследования, связанные с их редактированием. "Данная работа велась с применением так называемого мультиплексного редактирования генома, которое предполагает одновременную модификацию нескольких генов. Работа над проектом заняла у ученых Института цитологии и генетики СО РАН несколько лет", - говорится в сообщении. Используя метод биобаллистики (когда с помощью генной пушки молекулы ДНК, нанесенные на микрочастицы золота, доставляются в ядра клеток), исследователи ИЦиГ СО РАН получили генетически стабильные линии растений табака, в каждой из которых было выключено несколько родственных генов одного из ключевых генных семейств, контролирующих вторичный метаболизм растения. "Одновременно с нашей работой похожие задачи ставили перед собой и другие группы в мире. Однако оказалось, что выключение конкретных генов табака, связанных с выработкой никотина, приводит к негативным эффектам на рост растения, и часто к стерильности. Гены синтеза табака связаны с ключевыми процессами жизнедеятельности растения. Мы же добились того, чтобы модифицированные растения превратились в нетрансгенные линии с наследуемым сниженным содержанием никотина", - рассказала старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Софья Герасимова. Она пояснила, что отключение отдельных генов привело к разным результатам, в результате на два наиболее перспективных способа уменьшения содержания никотина в табаке были получены патенты. Первый способ состоял в выключении генов семейства PMT, у таких растений содержание никотина уменьшалось не менее, чем вдвое, а сами растения были даже немного крупнее исходных. Второй способ предполагал отключение генов семейства QPT, это уменьшало содержание никотина в пять и более раз, но при этом сами растения оказались в разы меньше, чем контрольные экземпляры и практически не могли размножаться. "Это очень интересный результат с точки зрения науки, ранее никем не описанный. Сейчас мы продолжаем исследования данной линии, чтобы лучше понять, как ген, участвующий в выработке никотина, связан с ростом растения", - подчеркнула научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Нина Костина. Она отметила, что у запатентованных линий (особенно – первой) есть и очевидные перспективы прикладного применения – как базы для создания сортов табака с пониженным содержанием никотина. В частности, это будет полезно для курильщиков. Также такой табак, благодаря простоте размножения и другим свойствам, может служить биореактором для накопления различных полезных веществ или кормовой базой для разведения насекомых, например, для проведения лабораторных исследований.

https://ria.ru/20240129/klonirovanie-1924057615.html

https://ria.ru/20220707/rastenievodstvo-1800935706.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

российская академия наук, наука, навигатор абитуриента, университетская наука, институт цитологии и генетики (ициг со ран)