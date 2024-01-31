https://ria.ru/20240131/svyaz-1924627513.html

Псковский губернатор рассказал, как снизить влияние вышек НАТО на связь

Псковский губернатор рассказал, как снизить влияние вышек НАТО на связь - РИА Новости, 31.01.2024

Псковский губернатор рассказал, как снизить влияние вышек НАТО на связь

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил пересмотреть санитарные нормы по электромагнитному излучению и отказаться от соглашений по... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T17:05

2024-01-31T17:05

2024-01-31T17:05

псковская область

россия

сша

михаил ведерников

совет федерации рф

нато

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил пересмотреть санитарные нормы по электромагнитному излучению и отказаться от соглашений по использованию частот в приграничных районах, чтобы снизить влияние базовых станций операторов связи из недружественных стран на приграничных территориях. Ведерников в среду принял участие в заседании Совета Федерации по развитию инфраструктуры связи в субъектах РФ. "(Одна из проблем) - это санитарные правила в сфере электромагнитного излучения. У нас в России допустимая норма напряженности электромагнитного поля составляет 10 микроватт на сантиметр квадратный, эта норма не менялась с 1964 года, может быть, даже и дольше, просто более ранние документы на сегодняшний день не оцифрованы. Для примера, в США и Европе сегодня допустимый предел в 10 раз выше. Это приводит не только к тому, что наши станции существенно слабее, чем это нужно и возможно, но и к тому, что в приграничных районах станции НАТО наглухо забивают наш сигнал", – сказал губернатор Псковской области. Он назвал парадоксальной ситуацию, когда жители приграничных районов региона все равно получают электромагнитное облучение "в полном объеме", но его при этом обеспечивают вышки, которые дают качественную мобильную связь жителям недружественных государств. "Нужно найти возможность пересмотреть действующие санитарные нормы хотя бы в сельской местности, на приграничных территориях. Вопрос назрел не вчера, уже десятилетия назад. Псковская область готова выступить пилотным регионом", – предложил губернатор. По его оценке, еще одной причиной того, что рядом с границей сигнал отечественных операторов связи перебивается операторами недружественных стран, является "безоговорочное исполнение" российской стороной всех подписанных соглашений по использованию частот в приграничных районах. "Хочу сказать, что европейские операторы в свою очередь давным-давно на эти требования просто плевали", – отметил Ведерников. Он рассказал, что в Пскове в 50 километрах от границы "при определенных условиях" автоматически ловится сигнал европейских операторов, осуществляются вызовы и передача данных по их каналам. "На наш взгляд, правильным решением в этой ситуации было бы приостановить исполнение соглашений по использованию полос частот в приграничных районах... Не нужно просто надевать на себя такой хомут. Если есть весомые причины, по которым так делать нельзя, о которых мы не знаем, хотя бы тогда дать поручение Роскомнадзору не штрафовать за нарушение этой нормы наших отечественных операторов", – считает губернатор Псковской области.

https://ria.ru/20240131/svyaz-1924593606.html

https://ria.ru/20240131/svyaz-1924623036.html

https://ria.ru/20240126/svyaz-1923735443.html

псковская область

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

псковская область, россия, сша, михаил ведерников, совет федерации рф, нато, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)