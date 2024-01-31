https://ria.ru/20240131/svyaz-1924623036.html

В СФ озвучили предложения по сотовой связи в приграничных регионах

В СФ озвучили предложения по сотовой связи в приграничных регионах - РИА Новости, 31.01.2024

В СФ озвучили предложения по сотовой связи в приграничных регионах

В приграничных регионах России следует устанавливать станции связи с усиленным сигналом, считает первый вице-спикер Совфеда, глава Совета по развитию цифровой... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:56

2024-01-31T16:56

2024-01-31T16:56

общество

россия

псковская область

андрей турчак

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. В приграничных регионах России следует устанавливать станции связи с усиленным сигналом, считает первый вице-спикер Совфеда, глава Совета по развитию цифровой экономики при СФ Андрей Турчак. "В России целые приграничные районы попадают под действия сигналов иностранных операторов. Такая ситуация сложилась в Псковской области. При въезде туда сигнал перехватывает мобильный оператор Эстонии", - сказал политик на заседании совета. По его мнению, решить эту проблему "может установка станций с усиленным сигналом". Говоря о ситуации со связью в новых субъектах РФ, сенатор уточнил, что "жители, выезжая в соседние регионы, зачастую попадают в роуминг". Кроме того, нужны дополнительные меры по развитию почтовой связи, добавил он. "Почтовая инфраструктура в изношенном состоянии. Отсутствуют сортировочные центры. Доступ к связи должен быть равным для всех", - уверен Турчак. Парламентарий также рассказал о подготовке законопроекта о доступе инвалидов к сайтам госорганов. "На площадке Совета мы подготовили законопроект об обеспечении доступа сайтов и приложений госорганов, органов местного самоуправления, подведомственных организаций для инвалидов", - сказал политик. По его словам, инициатива уже получила поддержку правительства РФ. "В ближайшее время мы внесем законопроект в Госдуму", - сказал Турчак.

https://ria.ru/20240126/svyaz-1923735443.html

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россия

псковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, псковская область, андрей турчак, совет федерации рф, госдума рф