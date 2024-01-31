https://ria.ru/20240131/svyaz-1924623036.html
В СФ озвучили предложения по сотовой связи в приграничных регионах
В СФ озвучили предложения по сотовой связи в приграничных регионах - РИА Новости, 31.01.2024
В СФ озвучили предложения по сотовой связи в приграничных регионах
В приграничных регионах России следует устанавливать станции связи с усиленным сигналом, считает первый вице-спикер Совфеда, глава Совета по развитию цифровой... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:56
2024-01-31T16:56
2024-01-31T16:56
общество
россия
псковская область
андрей турчак
совет федерации рф
госдума рф
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. В приграничных регионах России следует устанавливать станции связи с усиленным сигналом, считает первый вице-спикер Совфеда, глава Совета по развитию цифровой экономики при СФ Андрей Турчак. "В России целые приграничные районы попадают под действия сигналов иностранных операторов. Такая ситуация сложилась в Псковской области. При въезде туда сигнал перехватывает мобильный оператор Эстонии", - сказал политик на заседании совета. По его мнению, решить эту проблему "может установка станций с усиленным сигналом". Говоря о ситуации со связью в новых субъектах РФ, сенатор уточнил, что "жители, выезжая в соседние регионы, зачастую попадают в роуминг". Кроме того, нужны дополнительные меры по развитию почтовой связи, добавил он. "Почтовая инфраструктура в изношенном состоянии. Отсутствуют сортировочные центры. Доступ к связи должен быть равным для всех", - уверен Турчак. Парламентарий также рассказал о подготовке законопроекта о доступе инвалидов к сайтам госорганов. "На площадке Совета мы подготовили законопроект об обеспечении доступа сайтов и приложений госорганов, органов местного самоуправления, подведомственных организаций для инвалидов", - сказал политик. По его словам, инициатива уже получила поддержку правительства РФ. "В ближайшее время мы внесем законопроект в Госдуму", - сказал Турчак.
https://ria.ru/20240126/svyaz-1923735443.html
https://ria.ru/20240131/svyaz-1924593606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, псковская область, андрей турчак, совет федерации рф, госдума рф
Общество, Россия, Псковская область, Андрей Турчак, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
В СФ озвучили предложения по сотовой связи в приграничных регионах
В приграничных регионах предложили ставить станции связи с усиленным сигналом
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. В приграничных регионах России следует устанавливать станции связи с усиленным сигналом, считает первый вице-спикер Совфеда, глава Совета по развитию цифровой экономики при СФ Андрей Турчак.
"В России целые приграничные районы попадают под действия сигналов иностранных операторов. Такая ситуация сложилась в Псковской области
. При въезде туда сигнал перехватывает мобильный оператор Эстонии", - сказал политик на заседании совета.
По его мнению, решить эту проблему "может установка станций с усиленным сигналом".
Говоря о ситуации со связью в новых субъектах РФ, сенатор уточнил, что "жители, выезжая в соседние регионы, зачастую попадают в роуминг".
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Кроме того, нужны дополнительные меры по развитию почтовой связи, добавил он. "Почтовая инфраструктура в изношенном состоянии. Отсутствуют сортировочные центры. Доступ к связи должен быть равным для всех", - уверен Турчак.
Парламентарий также рассказал о подготовке законопроекта о доступе инвалидов к сайтам госорганов. "На площадке Совета мы подготовили законопроект об обеспечении доступа сайтов и приложений госорганов, органов местного самоуправления, подведомственных организаций для инвалидов", - сказал политик.
По его словам, инициатива уже получила поддержку правительства РФ. "В ближайшее время мы внесем законопроект в Госдуму
", - сказал Турчак.
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