https://ria.ru/20240131/shoygu-1924490320.html
Шойгу подчеркнул необходимость увеличения объемов выпуска и ремонта САУ
Шойгу подчеркнул необходимость увеличения объемов выпуска и ремонта САУ - РИА Новости, 31.01.2024
Шойгу подчеркнул необходимость увеличения объемов выпуска и ремонта САУ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил необходимость увеличить объемы выпуска и ремонта самоходных артиллерийских установок, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T06:06
2024-01-31T06:06
2024-01-31T06:06
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил необходимость увеличить объемы выпуска и ремонта самоходных артиллерийских установок, сообщили в среду в Минобороны РФ. Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству новых САУ в Екатеринбурге. В ходе подведения итогов работы на предприятии Шойгу отметил, что план по увеличению производства самоходной артиллерии – это поручение президента. "Речь идет о самоходной артиллерии, и здесь, конечно, если мы сегодня вышли по ремонту и по новым орудиям "Мста" уже на неплохие темпы, то нам надо усиливать по другим системам. В связи с этим я бы хотел получить доклад в течение недели, как мы будем выходить на показатели, которые установлены поручением президента", - сказал Шойгу на совещании с руководством предприятий. Министр отметил, что выполнение поручения президента связано с боевой работой. "Выполнять это надо. Потому что все эти поручения, они так или иначе связаны с совершенно конкретной работой – работой на поле боя", - сказал он. Министр обороны РФ подчеркнул, что новые САУ крайне востребованы, и необходимо ускорить работы по испытаниям и скорейшему началу серийного производства. "Востребованность этого оружия у нас крайне высока. Поэтому я думаю, что мы сегодня обсудим, примем решение и по этой работе выйдем на долгосрочный контракт. Тогда будет понятна перспектива", - сказал Шойгу. Министр обороны РФ по итогам работы на предприятии отметил, что изменения произошли серьезные, кардинальные. "Появилось много нового оборудования. Естественно, в связи с этим существенно увеличены объемы производства", - сказал он. Отдельно министр обратил внимание на работы по производству новых самоходных артиллерийских установок. "Отдельно – это новые работы по самоходной артиллерии. Работы, которые вышли на финальную стадию, в феврале мы получим первые шесть машин. На это накладывается то, что касается боеприпасов. У нас там несколько боеприпасов. Поэтому необходима своевременная поставка", - сказал Шойгу. Глава военного ведомства также отметил, что группы от заводов и предприятий по производству боеприпасов ведут испытания и на полигонах, и в зоне специальной военной операции. Рабочие предприятия в сборочных цехах доложили министру обороны РФ, что средняя заработная плата рабочего на заводе составляет около 130 тысяч рублей в зависимости от квалификации.
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россия, екатеринбург, сергей шойгу, безопасность
Россия, Екатеринбург, Сергей Шойгу, Безопасность
Шойгу подчеркнул необходимость увеличения объемов выпуска и ремонта САУ
Шойгу: необходимо увеличить объемы выпуска и ремонта самоходных артустановок
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил необходимость увеличить объемы выпуска и ремонта самоходных артиллерийских установок, сообщили в среду в Минобороны РФ.
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству новых САУ в Екатеринбурге
. В ходе подведения итогов работы на предприятии Шойгу отметил, что план по увеличению производства самоходной артиллерии – это поручение президента.
Лишь семь процентов российской военной техники с СВО возвращают на ремонт
"Речь идет о самоходной артиллерии, и здесь, конечно, если мы сегодня вышли по ремонту и по новым орудиям "Мста" уже на неплохие темпы, то нам надо усиливать по другим системам. В связи с этим я бы хотел получить доклад в течение недели, как мы будем выходить на показатели, которые установлены поручением президента", - сказал Шойгу на совещании с руководством предприятий.
Министр отметил, что выполнение поручения президента связано с боевой работой. "Выполнять это надо. Потому что все эти поручения, они так или иначе связаны с совершенно конкретной работой – работой на поле боя", - сказал он.
Министр обороны РФ подчеркнул, что новые САУ крайне востребованы, и необходимо ускорить работы по испытаниям и скорейшему началу серийного производства.
"Востребованность этого оружия у нас крайне высока. Поэтому я думаю, что мы сегодня обсудим, примем решение и по этой работе выйдем на долгосрочный контракт. Тогда будет понятна перспектива", - сказал Шойгу.
Министр обороны РФ по итогам работы на предприятии отметил, что изменения произошли серьезные, кардинальные. "Появилось много нового оборудования. Естественно, в связи с этим существенно увеличены объемы производства", - сказал он.
Поставки новой техники в армию в 2023 году составили 98,8 процента от плана
Отдельно министр обратил внимание на работы по производству новых самоходных артиллерийских установок.
"Отдельно – это новые работы по самоходной артиллерии. Работы, которые вышли на финальную стадию, в феврале мы получим первые шесть машин. На это накладывается то, что касается боеприпасов. У нас там несколько боеприпасов. Поэтому необходима своевременная поставка", - сказал Шойгу.
Глава военного ведомства также отметил, что группы от заводов и предприятий по производству боеприпасов ведут испытания и на полигонах, и в зоне специальной военной операции.
Рабочие предприятия в сборочных цехах доложили министру обороны РФ, что средняя заработная плата рабочего на заводе составляет около 130 тысяч рублей в зависимости от квалификации.
Шойгу рассказал о подготовке военных для работы с новой техникой