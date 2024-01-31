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Богданов объяснил отказ от участия в президентских выборах - РИА Новости, 31.01.2024
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:23 31.01.2024 (обновлено: 12:35 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/schet-1924546777.html
Богданов объяснил отказ от участия в президентских выборах
Богданов объяснил отказ от участия в президентских выборах - РИА Новости, 31.01.2024
Богданов объяснил отказ от участия в президентских выборах
Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов сообщил, что отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке из-за... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:23
2024-01-31T12:35
выборы президента россии — 2024
политика
россия
андрей богданов (политик)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов сообщил, что отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке из-за зарубежного счета, который он не успел закрыть.В среду перед заседанием ЦИК РФ Богданов представил подписные листы, собранные в поддержку его кандидатуры на выборах президента РФ, а затем в ходе заседания заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что кандидат написал заявление о сложении полномочий и выходе из президентской гонки."Я написал заявление о снятии своей кандидатуры с выборов по ситуации обнаружения зарубежного счета, который я не успел закрыть", - сообщил Богданов журналистам.Позже он уточнил, что речь идет о нескольких счетах в банках иностранных государств.Политик отметил, что не хотел нагружать ЦИК РФ проверкой подписей. На вопрос, кого он поддержит на выборах президента в марте, Богданов ответил, что его никто не просил о снятии кандидатуры из предвыборной гонки и пока никого не поддерживает.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240131/kandidaty-1924499188.html
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политика, россия, андрей богданов (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Андрей Богданов (политик)
Богданов объяснил отказ от участия в президентских выборах

Богданов заявил, что отказался от участия в выборах из-за зарубежного счета

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКандидат от партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов
Кандидат от партии Российская партия свободы и справедливости Андрей Богданов - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Кандидат от партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов сообщил, что отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке из-за зарубежного счета, который он не успел закрыть.
В среду перед заседанием ЦИК РФ Богданов представил подписные листы, собранные в поддержку его кандидатуры на выборах президента РФ, а затем в ходе заседания заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что кандидат написал заявление о сложении полномочий и выходе из президентской гонки.
"Я написал заявление о снятии своей кандидатуры с выборов по ситуации обнаружения зарубежного счета, который я не успел закрыть", - сообщил Богданов журналистам.
Позже он уточнил, что речь идет о нескольких счетах в банках иностранных государств.
Политик отметил, что не хотел нагружать ЦИК РФ проверкой подписей. На вопрос, кого он поддержит на выборах президента в марте, Богданов ответил, что его никто не просил о снятии кандидатуры из предвыборной гонки и пока никого не поддерживает.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияАндрей Богданов (политик)
 
 
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