https://ria.ru/20240131/schet-1924546777.html

Богданов объяснил отказ от участия в президентских выборах

Богданов объяснил отказ от участия в президентских выборах - РИА Новости, 31.01.2024

Богданов объяснил отказ от участия в президентских выборах

Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов сообщил, что отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке из-за... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T12:23

2024-01-31T12:23

2024-01-31T12:35

выборы президента россии — 2024

политика

россия

андрей богданов (политик)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов сообщил, что отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке из-за зарубежного счета, который он не успел закрыть.В среду перед заседанием ЦИК РФ Богданов представил подписные листы, собранные в поддержку его кандидатуры на выборах президента РФ, а затем в ходе заседания заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что кандидат написал заявление о сложении полномочий и выходе из президентской гонки."Я написал заявление о снятии своей кандидатуры с выборов по ситуации обнаружения зарубежного счета, который я не успел закрыть", - сообщил Богданов журналистам.Позже он уточнил, что речь идет о нескольких счетах в банках иностранных государств.Политик отметил, что не хотел нагружать ЦИК РФ проверкой подписей. На вопрос, кого он поддержит на выборах президента в марте, Богданов ответил, что его никто не просил о снятии кандидатуры из предвыборной гонки и пока никого не поддерживает.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240131/kandidaty-1924499188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, андрей богданов (политик)