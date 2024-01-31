https://ria.ru/20240131/samsung-1924495682.html

Чистая прибыль Samsung Electronics в 2023 году упала почти в четыре раза

Чистая прибыль Samsung Electronics в 2023 году упала почти в четыре раза - РИА Новости, 31.01.2024

Чистая прибыль Samsung Electronics в 2023 году упала почти в четыре раза

Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics, приходящаяся на акционеров, в прошедшем году сократилась почти в 3,8 раза, до... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T07:43

2024-01-31T07:43

2024-01-31T07:43

сеул

samsung group

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics, приходящаяся на акционеров, в прошедшем году сократилась почти в 3,8 раза, до 14,473 триллиона вон (около 10,9 миллиарда долларов), следует из сообщения компании. Выручка за отчетный период снизилась на 14,3%, до 258,936 триллиона вон (194,8 миллиарда долларов), а операционная прибыль составила 6,567 триллиона вон (4,9 миллиарда долларов), что в 6,6 раза ниже показателя предшествовавшего года. Чистая прибыль компании в четвертом квартале снизилась в 3,9 раза, до 6,024 триллиона вон (4,5 миллиарда долларов), выручка снизилась на 3,8% и составила 67,78 триллиона вон (51 миллиард долларов). Операционная прибыль достигла 2,825 триллиона вон (2,1 миллиарда долларов), уменьшившись на 34,4% по сравнению с аналогичным показателем годичной давности. Компания ожидает, что спрос на ПК и мобильные устройства продолжит восстанавливаться в первом квартале 2024 года, а подразделение устройств памяти ожидает восстановления рынка в текущем году. Акции компании дешевеют на 1,5% на торгах в Сеуле. Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.

https://ria.ru/20231107/sberbank-1907898768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сеул, samsung group