https://ria.ru/20240131/ryzhkov-1924607001.html

Мосгордума досрочно прекратила полномочия депутата Рыжкова

Мосгордума досрочно прекратила полномочия депутата Рыжкова - РИА Новости, 31.01.2024

Мосгордума досрочно прекратила полномочия депутата Рыжкова

Московская городская дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата МГД от партии "Яблоко" Владимира Рыжкова, такое решение было принято РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:12

2024-01-31T16:12

2024-01-31T16:12

политика

владимир рыжков

московская городская дума

яблоко

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Московская городская дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата МГД от партии "Яблоко" Владимира Рыжкова, такое решение было принято на первом пленарном заседании весенний сессии Мосгордумы в среду. Ранее депутат Рыжков написал заявление о сложении с себя депутатских полномочий по 37 избирательному округу по собственному желанию в связи с изменением семейных, личных и рабочих обстоятельств с 25 декабря 2023 года. На прошлой неделе в Мосгордуму внесли проект постановления о досрочном прекращении его полномочий. Ранее комиссия МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, рекомендовала принять соответствующее постановление. Как сообщил глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, редактор проекта постановления Александр Семенников, это не первый случай в этом созыве, когда МГД возвращается к теме прекращения депутатских полномочий. "Письменное заявление депутата о сложении своих полномочий дает нам возможность и обязывает нас принять соответствующее постановление... Соответственно мы имеем все возможности удовлетворить заявление нашего коллеги, избранного по 37 избирательному округу", - сообщил Семенников. За принятие постановления проголосовало 36 депутатов, против - 0, воздержался - 1. Депутат Рыжков впервые прокомментировал свою отставку, он сообщил, что решение о прекращении полномочий он принял вынужденно, из-за внешних обстоятельств и личных причин. "Я доработал до конца тяжелый 2023 год и решил написать заявление о прекращении полномочий депутата Мосгордумы. Решение это во многом вынужденное. Всем хорошо известные внешние обстоятельства и личные причины сделали слишком трудным исполнение полномочий", - рассказал Рыжков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230623/stupin-1880100098.html

https://ria.ru/20220602/mitrokhin-1792649068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир рыжков, московская городская дума, яблоко