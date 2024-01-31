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Миллиардер Рыболовлев проиграл суд Sotheby's, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.01.2024
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00:20 31.01.2024 (обновлено: 01:51 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/rybolovlev-1924475028.html
Миллиардер Рыболовлев проиграл суд Sotheby's, сообщили СМИ
Миллиардер Рыболовлев проиграл суд Sotheby's, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.01.2024
Миллиардер Рыболовлев проиграл суд Sotheby's, сообщили СМИ
Миллиардер Дмитрий Рыболовлев проиграл гражданский суд аукционному дому Sotheby's, который олигарх обвинял в содействии завышению цен на произведения искусства, РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T00:20
2024-01-31T01:51
нью-йорк (город)
дмитрий рыболовлев
sotheby's
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НЬЮ-ЙОРК, 31 янв – РИА Новости. Миллиардер Дмитрий Рыболовлев проиграл гражданский суд аукционному дому Sotheby's, который олигарх обвинял в содействии завышению цен на произведения искусства, которые он ранее приобрел, сообщают СМИ. "Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев во вторник проиграл иск в федеральном суде Нью-Йорка, в котором он обвинял аукционный дом Sotheby's в том, что дом помогал арт-дилеру мошенничать в отношении бизнесмена", - говорится в сообщении CNBC. Отмечается, что присяжные вынесли решение в пользу Sotheby's по всем пунктам, которые Рыболовлев выдвигал в гражданском иске. Иск касался покупок на сумму более ста миллионов долларов, которые Рыболовлев совершил через покупателя произведений искусства Ива Бувье. Еще в 2018 году Рыболовлев предъявил Sotheby's иск, обвинив аукционный дом в причастности к махинациям с ценами на искусство. Иск был связан с многолетней тяжбой бизнесмена со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье, который помогал Рыболовлеву в покупке 38 работ известных художников. В иске утверждалось, что аукционный дом знал настоящие цены на некоторые работы и участвовал в почти трети всех сделок по их продаже. В частности, истец отмечал, что Sotheby's оказал Бувье существенную помощь в связи с приобретением бизнесменом 15 произведений искусства, за которые он заплатил более 1 миллиарда долларов — на сотни миллионов больше, чем заплатил за них Бувье.
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нью-йорк (город), дмитрий рыболовлев, sotheby's
Нью-Йорк (город), Дмитрий Рыболовлев, Sotheby's
Миллиардер Рыболовлев проиграл суд Sotheby's, сообщили СМИ

CNBC: миллиардер Рыболовлев проиграл суд Sotheby's по делу о ценах на картины

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Рыболовлев
Дмитрий Рыболовлев - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Рыболовлев. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 31 янв – РИА Новости. Миллиардер Дмитрий Рыболовлев проиграл гражданский суд аукционному дому Sotheby's, который олигарх обвинял в содействии завышению цен на произведения искусства, которые он ранее приобрел, сообщают СМИ.
«
"Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев во вторник проиграл иск в федеральном суде Нью-Йорка, в котором он обвинял аукционный дом Sotheby's в том, что дом помогал арт-дилеру мошенничать в отношении бизнесмена", - говорится в сообщении CNBC.
Отмечается, что присяжные вынесли решение в пользу Sotheby's по всем пунктам, которые Рыболовлев выдвигал в гражданском иске. Иск касался покупок на сумму более ста миллионов долларов, которые Рыболовлев совершил через покупателя произведений искусства Ива Бувье.
Еще в 2018 году Рыболовлев предъявил Sotheby's иск, обвинив аукционный дом в причастности к махинациям с ценами на искусство. Иск был связан с многолетней тяжбой бизнесмена со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье, который помогал Рыболовлеву в покупке 38 работ известных художников.
В иске утверждалось, что аукционный дом знал настоящие цены на некоторые работы и участвовал в почти трети всех сделок по их продаже. В частности, истец отмечал, что Sotheby's оказал Бувье существенную помощь в связи с приобретением бизнесменом 15 произведений искусства, за которые он заплатил более 1 миллиарда долларов — на сотни миллионов больше, чем заплатил за них Бувье.
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