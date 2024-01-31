https://ria.ru/20240131/putin-1924646133.html

Машков передал Путину удостоверение кандидата

Машков передал Путину удостоверение кандидата - РИА Новости, 31.01.2024

Машков передал Путину удостоверение кандидата

Сопредседатель штаба кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина, актер Владимир Машков сообщил РИА Новости, что передал Путину... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T18:10

2024-01-31T18:10

2024-01-31T18:10

выборы президента россии — 2024

политика

владимир путин

владимир машков

цик рф

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сопредседатель штаба кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина, актер Владимир Машков сообщил РИА Новости, что передал Путину удостоверение кандидата. "Да", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 7 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир путин, владимир машков, цик рф