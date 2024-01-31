Рейтинг@Mail.ru
Машков передал Путину удостоверение кандидата - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
18:10 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/putin-1924646133.html
Машков передал Путину удостоверение кандидата
Машков передал Путину удостоверение кандидата - РИА Новости, 31.01.2024
Машков передал Путину удостоверение кандидата
Сопредседатель штаба кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина, актер Владимир Машков сообщил РИА Новости, что передал Путину... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:10
2024-01-31T18:10
выборы президента россии — 2024
политика
владимир путин
владимир машков
цик рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924613980_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_0f5deb9829ba51a97062c9980bf3bdce.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сопредседатель штаба кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина, актер Владимир Машков сообщил РИА Новости, что передал Путину удостоверение кандидата. "Да", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 7 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924613980_552:0:2908:1767_1920x0_80_0_0_32c2bfd144c4ca054ec7d1f9676b2529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, владимир машков, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Владимир Путин, Владимир Машков, ЦИК РФ
Машков передал Путину удостоверение кандидата

Машков подтвердил, что передал Путину удостоверение кандидата в президенты

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании
Президент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сопредседатель штаба кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина, актер Владимир Машков сообщил РИА Новости, что передал Путину удостоверение кандидата.
"Да", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 7 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаВладимир ПутинВладимир МашковЦИК РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала