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Машков передал Путину удостоверение кандидата
Машков передал Путину удостоверение кандидата - РИА Новости, 31.01.2024
Машков передал Путину удостоверение кандидата
Сопредседатель штаба кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина, актер Владимир Машков сообщил РИА Новости, что передал Путину... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:10
2024-01-31T18:10
2024-01-31T18:10
выборы президента россии — 2024
политика
владимир путин
владимир машков
цик рф
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сопредседатель штаба кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина, актер Владимир Машков сообщил РИА Новости, что передал Путину удостоверение кандидата. "Да", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 7 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, владимир машков, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Владимир Путин, Владимир Машков, ЦИК РФ
Машков передал Путину удостоверение кандидата
Машков подтвердил, что передал Путину удостоверение кандидата в президенты