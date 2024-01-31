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Путин рассказал о борьбе за будущее страны - РИА Новости, 31.01.2024
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17:48 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/putin-1924640899.html
Путин рассказал о борьбе за будущее страны
Путин рассказал о борьбе за будущее страны - РИА Новости, 31.01.2024
Путин рассказал о борьбе за будущее страны
Каждый гражданин России имеет свой участок работы в борьбе за будущее страны, за будущее российских детей, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:48
2024-01-31T17:48
политика
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Каждый гражданин России имеет свой участок работы в борьбе за будущее страны, за будущее российских детей, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. "Я вспомнил сейчас о ветеранах, которые сражаются на фронте, реально сражаются, вот сейчас идет бой, вот сейчас мы с вами здесь обсуждаем, а они сражаются. Так же, как и другие наши ребята, о которых здесь было сказано, на всех участках соприкосновения с противником. Это самые острые, самые чувствительные, самые опасные участки борьбы за Россию. Но у каждого из здесь собравшихся, у каждого гражданина страны свой участок работы в борьбе за будущее России, за будущее наших детей", - сказал Путин. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 7 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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политика, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Путин рассказал о борьбе за будущее страны

Путин: у каждого гражданина есть свой участок работы в борьбе за будущее страны

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании
Президент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Каждый гражданин России имеет свой участок работы в борьбе за будущее страны, за будущее российских детей, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.
"Я вспомнил сейчас о ветеранах, которые сражаются на фронте, реально сражаются, вот сейчас идет бой, вот сейчас мы с вами здесь обсуждаем, а они сражаются. Так же, как и другие наши ребята, о которых здесь было сказано, на всех участках соприкосновения с противником. Это самые острые, самые чувствительные, самые опасные участки борьбы за Россию. Но у каждого из здесь собравшихся, у каждого гражданина страны свой участок работы в борьбе за будущее России, за будущее наших детей", - сказал Путин.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 7 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Президент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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