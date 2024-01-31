https://ria.ru/20240131/putin-1924618424.html
Путину на встрече с доверенными лицами предложили создать кодекс детства
Путину на встрече с доверенными лицами предложили создать кодекс детства - РИА Новости, 31.01.2024
Путину на встрече с доверенными лицами предложили создать кодекс детства
Кандидату в президенты, действующему главе государства Владимиру Путину на встрече с доверенными лицами предложили создать кодекс детства РФ, который объединит... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:40
2024-01-31T16:40
2024-01-31T16:40
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидату в президенты, действующему главе государства Владимиру Путину на встрече с доверенными лицами предложили создать кодекс детства РФ, который объединит все законы и нормативные акты, касающиеся защиты детей. "Предлагаем создать кодекс детства Российской Федерации. Этот кодекс призван объединить, выстроить в единую систему все законы, все нормативные акты, все, что касается развития, становления, защиты, будущего наших детей. Очень просим вас поддержать", - сказала одна из участников встречи Путина с доверенными лицами. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240131/nko-1924616734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Путину на встрече с доверенными лицами предложили создать кодекс детства
Путину предложили создать кодекс, объединяющий законы и акты по защите детей
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидату в президенты, действующему главе государства Владимиру Путину на встрече с доверенными лицами предложили создать кодекс детства РФ, который объединит все законы и нормативные акты, касающиеся защиты детей.
"Предлагаем создать кодекс детства Российской Федерации. Этот кодекс призван объединить, выстроить в единую систему все законы, все нормативные акты, все, что касается развития, становления, защиты, будущего наших детей. Очень просим вас поддержать", - сказала одна из участников встречи Путина с доверенными лицами.
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назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого
, Николая Харитонова
, Владислава Даванкова
и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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