Рейтинг@Mail.ru
Путину на встрече с доверенными лицами предложили создать кодекс детства - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/putin-1924618424.html
Путину на встрече с доверенными лицами предложили создать кодекс детства
Путину на встрече с доверенными лицами предложили создать кодекс детства - РИА Новости, 31.01.2024
Путину на встрече с доверенными лицами предложили создать кодекс детства
Кандидату в президенты, действующему главе государства Владимиру Путину на встрече с доверенными лицами предложили создать кодекс детства РФ, который объединит... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:40
2024-01-31T16:40
политика
россия
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924614251_0:220:3250:2048_1920x0_80_0_0_d28934b8d351fe19373902e156b2308d.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидату в президенты, действующему главе государства Владимиру Путину на встрече с доверенными лицами предложили создать кодекс детства РФ, который объединит все законы и нормативные акты, касающиеся защиты детей. "Предлагаем создать кодекс детства Российской Федерации. Этот кодекс призван объединить, выстроить в единую систему все законы, все нормативные акты, все, что касается развития, становления, защиты, будущего наших детей. Очень просим вас поддержать", - сказала одна из участников встречи Путина с доверенными лицами. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240131/nko-1924616734.html
https://ria.ru/20240123/putin-1923018871.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924614251_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_6a0d48c6b76b68a41cfa495ba8025202.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Путину на встрече с доверенными лицами предложили создать кодекс детства

Путину предложили создать кодекс, объединяющий законы и акты по защите детей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании
Президент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидату в президенты, действующему главе государства Владимиру Путину на встрече с доверенными лицами предложили создать кодекс детства РФ, который объединит все законы и нормативные акты, касающиеся защиты детей.
"Предлагаем создать кодекс детства Российской Федерации. Этот кодекс призван объединить, выстроить в единую систему все законы, все нормативные акты, все, что касается развития, становления, защиты, будущего наших детей. Очень просим вас поддержать", - сказала одна из участников встречи Путина с доверенными лицами.
Президент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Путин согласился продлить льготы для НКО
16:36
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Программа оздоровления детей - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Путин заявил о продолжении программ по оздоровлению детей
23 января, 16:29
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала