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Предвыборная программа кандидата Путина готовится ежедневно, заявил Машков - РИА Новости, 31.01.2024
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18:34 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/programma-1924653211.html
Предвыборная программа кандидата Путина готовится ежедневно, заявил Машков
Предвыборная программа кандидата Путина готовится ежедневно, заявил Машков - РИА Новости, 31.01.2024
Предвыборная программа кандидата Путина готовится ежедневно, заявил Машков
Предвыборная программа кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина готовится ежедневно, в предвыборный штаб поступают... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:34
2024-01-31T18:34
политика
россия
владимир путин
совет федерации рф
марьяна лысенко
владимир машков
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Предвыборная программа кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина готовится ежедневно, в предвыборный штаб поступают предложения, их систематизируют, заявил журналистам сопредседатель штаба, актер Владимир Машков. "Программа готовится ежедневно, каждый день доверенным лицам и нам в центральный избирательный штаб поступают предложения наказы от граждан страны. Все это мы систематизируем и все это идет в работу. Поэтому работа не прекращается, она наоборот сейчас набирает еще больше динамики. Потому что мы сейчас и доверенные лица поедем в регионы встречаться с гражданами, встречаться с общественными организациями. Все идет по нашему плану", - сообщил Машков. Сопредседатель избирательного штаба, главврач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко также рассказала, что россияне активно обращаются в центральный и региональные штабы со словами поддержки, предложениями, вопросами о социальной поддержке и о ЖКХ. "Очень много интересных предложений, это действительно так, и мы стараемся со всеми этими предложениями работать, чтобы уже давать какую-то обратную связь", - сообщила Лысенко. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240131/putin-1924646133.html
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политика, россия, владимир путин, совет федерации рф, марьяна лысенко, владимир машков
Политика, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Марьяна Лысенко, Владимир Машков
Предвыборная программа кандидата Путина готовится ежедневно, заявил Машков

Машков: предвыборная программа кандидата Путина готовится ежедневно

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодача подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина в ЦИК
Подача подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина в ЦИК - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Подача подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина в ЦИК. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Предвыборная программа кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина готовится ежедневно, в предвыборный штаб поступают предложения, их систематизируют, заявил журналистам сопредседатель штаба, актер Владимир Машков.
«
"Программа готовится ежедневно, каждый день доверенным лицам и нам в центральный избирательный штаб поступают предложения наказы от граждан страны. Все это мы систематизируем и все это идет в работу. Поэтому работа не прекращается, она наоборот сейчас набирает еще больше динамики. Потому что мы сейчас и доверенные лица поедем в регионы встречаться с гражданами, встречаться с общественными организациями. Все идет по нашему плану", - сообщил Машков.
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Сопредседатель избирательного штаба, главврач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко также рассказала, что россияне активно обращаются в центральный и региональные штабы со словами поддержки, предложениями, вопросами о социальной поддержке и о ЖКХ.
«
"Очень много интересных предложений, это действительно так, и мы стараемся со всеми этими предложениями работать, чтобы уже давать какую-то обратную связь", - сообщила Лысенко.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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