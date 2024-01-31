Предвыборная программа кандидата Путина готовится ежедневно, заявил Машков
Машков: предвыборная программа кандидата Путина готовится ежедневно
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодача подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина в ЦИК
Подача подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина в ЦИК. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Предвыборная программа кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина готовится ежедневно, в предвыборный штаб поступают предложения, их систематизируют, заявил журналистам сопредседатель штаба, актер Владимир Машков.
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"Программа готовится ежедневно, каждый день доверенным лицам и нам в центральный избирательный штаб поступают предложения наказы от граждан страны. Все это мы систематизируем и все это идет в работу. Поэтому работа не прекращается, она наоборот сейчас набирает еще больше динамики. Потому что мы сейчас и доверенные лица поедем в регионы встречаться с гражданами, встречаться с общественными организациями. Все идет по нашему плану", - сообщил Машков.
Сопредседатель избирательного штаба, главврач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко также рассказала, что россияне активно обращаются в центральный и региональные штабы со словами поддержки, предложениями, вопросами о социальной поддержке и о ЖКХ.
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"Очень много интересных предложений, это действительно так, и мы стараемся со всеми этими предложениями работать, чтобы уже давать какую-то обратную связь", - сообщила Лысенко.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.