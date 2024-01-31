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Машков предложил Путину проработать проект "Воспитание"

Машков предложил Путину проработать проект "Воспитание" - РИА Новости, 31.01.2024

Машков предложил Путину проработать проект "Воспитание"

Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты и действующего главы государства Владимира Путина Владимир Машков предложил ему проработать проект... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T15:59

2024-01-31T15:59

2024-01-31T16:37

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты и действующего главы государства Владимира Путина Владимир Машков предложил ему проработать проект "Воспитание" и, возможно, сделать его национальным."На наш взгляд, необходимо проработать сквозной проект "Воспитание". Возможно, даже в качестве отдельного национального проекта. Нужна единая точка сборки всех фрагментов воспитания гражданина России", - сказал Машков на встрече Путина с доверенными лицами.По его словам, на сегодняшний день государственное воспитание "раздергано по разным направлениям", и за их реализацию отвечают разные ведомства разных уровней."Воспитанием занимаются и в сфере культуры, и в сфере образования, и в сфере медицины, и в сфере промышленности... - сейчас это, как можно выразиться, лоскутное одеяло", - добавил Машков.Путин отметил важность затронутых Машковым тем."Вопросы, которые вы затронули, они, безусловно, носят фундаментальный характер. И первый из них - это, конечно, воспитание", - сказал он.Путин напомнил, что в советские времена проводилась такая сквозная воспитательная работа, но даже жесткость системы не уберегла государство от распада."Вот в советские времена, о которых вы дважды или трижды вспоминали, так и было сделано: октябрята, пионеры, комсомол, потом члены компартии. И таких членов было под 20 миллионов человек. А государство-то развалилось. Вот вам система, хотя казалось бы все выстроено жестко. А государство уберечь не смогли. Видимо, какие-то изъяны тоже были в этом однообразии", - заключил он.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240129/tsik-1924092862.html

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