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Машков предложил Путину проработать проект "Воспитание" - РИА Новости, 31.01.2024
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15:59 31.01.2024 (обновлено: 16:37 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/proekt-1924603623.html
Машков предложил Путину проработать проект "Воспитание"
Машков предложил Путину проработать проект "Воспитание" - РИА Новости, 31.01.2024
Машков предложил Путину проработать проект "Воспитание"
Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты и действующего главы государства Владимира Путина Владимир Машков предложил ему проработать проект... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T15:59
2024-01-31T16:37
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты и действующего главы государства Владимира Путина Владимир Машков предложил ему проработать проект "Воспитание" и, возможно, сделать его национальным."На наш взгляд, необходимо проработать сквозной проект "Воспитание". Возможно, даже в качестве отдельного национального проекта. Нужна единая точка сборки всех фрагментов воспитания гражданина России", - сказал Машков на встрече Путина с доверенными лицами.По его словам, на сегодняшний день государственное воспитание "раздергано по разным направлениям", и за их реализацию отвечают разные ведомства разных уровней."Воспитанием занимаются и в сфере культуры, и в сфере образования, и в сфере медицины, и в сфере промышленности... - сейчас это, как можно выразиться, лоскутное одеяло", - добавил Машков.Путин отметил важность затронутых Машковым тем."Вопросы, которые вы затронули, они, безусловно, носят фундаментальный характер. И первый из них - это, конечно, воспитание", - сказал он.Путин напомнил, что в советские времена проводилась такая сквозная воспитательная работа, но даже жесткость системы не уберегла государство от распада."Вот в советские времена, о которых вы дважды или трижды вспоминали, так и было сделано: октябрята, пионеры, комсомол, потом члены компартии. И таких членов было под 20 миллионов человек. А государство-то развалилось. Вот вам система, хотя казалось бы все выстроено жестко. А государство уберечь не смогли. Видимо, какие-то изъяны тоже были в этом однообразии", - заключил он.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240129/tsik-1924092862.html
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владимир путин, владимир машков, москва, россия, политика, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, цик рф
Владимир Путин, Владимир Машков, Москва, Россия, Политика, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Машков предложил Путину проработать проект "Воспитание"

Машков: необходимо проработать проект "Воспитание" и сделать его национальным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время посещения своего избирательного штаба в Гостином дворе в Москве
Владимир Путин во время посещения своего избирательного штаба в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин во время посещения своего избирательного штаба в Гостином дворе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты и действующего главы государства Владимира Путина Владимир Машков предложил ему проработать проект "Воспитание" и, возможно, сделать его национальным.
«
"На наш взгляд, необходимо проработать сквозной проект "Воспитание". Возможно, даже в качестве отдельного национального проекта. Нужна единая точка сборки всех фрагментов воспитания гражданина России", - сказал Машков на встрече Путина с доверенными лицами.
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По его словам, на сегодняшний день государственное воспитание "раздергано по разным направлениям", и за их реализацию отвечают разные ведомства разных уровней.
«
"Воспитанием занимаются и в сфере культуры, и в сфере образования, и в сфере медицины, и в сфере промышленности... - сейчас это, как можно выразиться, лоскутное одеяло", - добавил Машков.
Путин отметил важность затронутых Машковым тем.
«
"Вопросы, которые вы затронули, они, безусловно, носят фундаментальный характер. И первый из них - это, конечно, воспитание", - сказал он.
Путин напомнил, что в советские времена проводилась такая сквозная воспитательная работа, но даже жесткость системы не уберегла государство от распада.
«
"Вот в советские времена, о которых вы дважды или трижды вспоминали, так и было сделано: октябрята, пионеры, комсомол, потом члены компартии. И таких членов было под 20 миллионов человек. А государство-то развалилось. Вот вам система, хотя казалось бы все выстроено жестко. А государство уберечь не смогли. Видимо, какие-то изъяны тоже были в этом однообразии", - заключил он.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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