Машков предложил Путину проработать проект "Воспитание"
Машков: необходимо проработать проект "Воспитание" и сделать его национальным
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время посещения своего избирательного штаба в Гостином дворе в Москве
Владимир Путин во время посещения своего избирательного штаба в Гостином дворе в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты и действующего главы государства Владимира Путина Владимир Машков предложил ему проработать проект "Воспитание" и, возможно, сделать его национальным.
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"На наш взгляд, необходимо проработать сквозной проект "Воспитание". Возможно, даже в качестве отдельного национального проекта. Нужна единая точка сборки всех фрагментов воспитания гражданина России", - сказал Машков на встрече Путина с доверенными лицами.
По его словам, на сегодняшний день государственное воспитание "раздергано по разным направлениям", и за их реализацию отвечают разные ведомства разных уровней.
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"Воспитанием занимаются и в сфере культуры, и в сфере образования, и в сфере медицины, и в сфере промышленности... - сейчас это, как можно выразиться, лоскутное одеяло", - добавил Машков.
Путин отметил важность затронутых Машковым тем.
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"Вопросы, которые вы затронули, они, безусловно, носят фундаментальный характер. И первый из них - это, конечно, воспитание", - сказал он.
Путин напомнил, что в советские времена проводилась такая сквозная воспитательная работа, но даже жесткость системы не уберегла государство от распада.
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"Вот в советские времена, о которых вы дважды или трижды вспоминали, так и было сделано: октябрята, пионеры, комсомол, потом члены компартии. И таких членов было под 20 миллионов человек. А государство-то развалилось. Вот вам система, хотя казалось бы все выстроено жестко. А государство уберечь не смогли. Видимо, какие-то изъяны тоже были в этом однообразии", - заключил он.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.