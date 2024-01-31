https://ria.ru/20240131/posol-1924496009.html
Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Украины
Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Украины - РИА Новости, 31.01.2024
Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Украины
Председатель КНР Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Украины в Китае Павла Рябикина, сообщил МИД КНР. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T07:50
2024-01-31T07:50
2024-01-31T07:50
си цзиньпин
китай
украина
пекин
хун лэй
владимир зеленский
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ПЕКИН, 31 янв - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Украины в Китае Павла Рябикина, сообщил МИД КНР. Как сообщило ведомство, во вторник вечером Си Цзиньпин принял верительные грамоты у 42 новых послов в Пекине. Среди них - у посла Украины Рябикина. Рябикин в июне прошлого года вручил копии верительных грамот главе протокольного отдела МИД КНР Хун Лэю. Предыдущий посол Украины в КНР Сергей Камышев скончался на 65-м году жизни в феврале 2021 года. С тех пор новый посол не назначался. В конце апреля 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Зеленский заявил, что разговор был длинным и содержательным, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. Позже стало известно, что послом назначили экс-министра стратегических отраслей промышленности Рябикина.
https://ria.ru/20240116/kitay-1921564711.html
китай
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си цзиньпин, китай, украина, пекин, хун лэй, владимир зеленский
Си Цзиньпин, Китай, Украина, Пекин, Хун Лэй, Владимир Зеленский
Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Украины
Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Украины в КНР Рябикина