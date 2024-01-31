https://ria.ru/20240131/podzhog-1924558604.html

Житель Петербурга получил восемь лет за диверсию

Житель Петербурга получил восемь лет за диверсию - РИА Новости, 31.01.2024

Житель Петербурга получил восемь лет за диверсию

Девятнадцатилетний житель Петербурга, поджегший релейный шкаф на железной дороге, осужден к 8 годам лишения свободы за диверсию, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:04

2024-01-31T13:04

2024-01-31T13:05

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Девятнадцатилетний житель Петербурга, поджегший релейный шкаф на железной дороге, осужден к 8 годам лишения свободы за диверсию, сообщает пресс-служба прокуратуры города. В суде установлено, что Вячеслав Зайцев за вознаграждение в 10 тысяч рублей согласился поджечь устройства сигнализации, централизации и блокировки железнодорожного релейного шкафа, отвечающего за интервальное регулирование движения поездов. 17 марта 2023 года он фрагментарно вскрыл корпус релейного шкафа, расположенного на 22-м километре третьего пикета перегона станций Горелово – Красное Село, облил горючим веществом и поджег, а также снял пожар на мобильный телефон. "Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил Зайцеву наказание в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, а оставшейся части – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Он признан виновным по ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия, то есть поджог, направленный на повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ). В объединённой пресс-службе судов Петербурга добавили, что это первый приговор в городе по статье о диверсии. Уточняется, что Зайцев вину признал. Также в ходе процесса суд исследовал телефон фигуранта, на котором в истории браузера были обнаружены многочисленные запросы о казни девушек и женщин при различных обстоятельствах. "Я не помню, в каком контексте их совершал", - пояснил Зайцев суду.

https://ria.ru/20240130/diversiya-1924337207.html

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, россия