Житель Петербурга получил восемь лет за диверсию
Суд приговорил жителя Петербурга к восьми годам за поджог релейного шкафа
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Девятнадцатилетний житель Петербурга, поджегший релейный шкаф на железной дороге, осужден к 8 годам лишения свободы за диверсию, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
В суде установлено, что Вячеслав Зайцев за вознаграждение в 10 тысяч рублей согласился поджечь устройства сигнализации, централизации и блокировки железнодорожного релейного шкафа, отвечающего за интервальное регулирование движения поездов. 17 марта 2023 года он фрагментарно вскрыл корпус релейного шкафа, расположенного на 22-м километре третьего пикета перегона станций Горелово – Красное Село, облил горючим веществом и поджег, а также снял пожар на мобильный телефон.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил Зайцеву наказание в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, а оставшейся части – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Он признан виновным по ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия, то есть поджог, направленный на повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ).
В объединённой пресс-службе судов Петербурга добавили, что это первый приговор в городе по статье о диверсии. Уточняется, что Зайцев вину признал.
Также в ходе процесса суд исследовал телефон фигуранта, на котором в истории браузера были обнаружены многочисленные запросы о казни девушек и женщин при различных обстоятельствах. "Я не помню, в каком контексте их совершал", - пояснил Зайцев суду.