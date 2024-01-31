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Житель Петербурга получил восемь лет за диверсию - РИА Новости, 31.01.2024
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13:04 31.01.2024 (обновлено: 13:05 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/podzhog-1924558604.html
Житель Петербурга получил восемь лет за диверсию
Житель Петербурга получил восемь лет за диверсию - РИА Новости, 31.01.2024
Житель Петербурга получил восемь лет за диверсию
Девятнадцатилетний житель Петербурга, поджегший релейный шкаф на железной дороге, осужден к 8 годам лишения свободы за диверсию, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:04
2024-01-31T13:05
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Девятнадцатилетний житель Петербурга, поджегший релейный шкаф на железной дороге, осужден к 8 годам лишения свободы за диверсию, сообщает пресс-служба прокуратуры города. В суде установлено, что Вячеслав Зайцев за вознаграждение в 10 тысяч рублей согласился поджечь устройства сигнализации, централизации и блокировки железнодорожного релейного шкафа, отвечающего за интервальное регулирование движения поездов. 17 марта 2023 года он фрагментарно вскрыл корпус релейного шкафа, расположенного на 22-м километре третьего пикета перегона станций Горелово – Красное Село, облил горючим веществом и поджег, а также снял пожар на мобильный телефон. "Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил Зайцеву наказание в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, а оставшейся части – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Он признан виновным по ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия, то есть поджог, направленный на повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ). В объединённой пресс-службе судов Петербурга добавили, что это первый приговор в городе по статье о диверсии. Уточняется, что Зайцев вину признал. Также в ходе процесса суд исследовал телефон фигуранта, на котором в истории браузера были обнаружены многочисленные запросы о казни девушек и женщин при различных обстоятельствах. "Я не помню, в каком контексте их совершал", - пояснил Зайцев суду.
https://ria.ru/20240130/diversiya-1924337207.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
Житель Петербурга получил восемь лет за диверсию

Суд приговорил жителя Петербурга к восьми годам за поджог релейного шкафа

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Девятнадцатилетний житель Петербурга, поджегший релейный шкаф на железной дороге, осужден к 8 годам лишения свободы за диверсию, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
В суде установлено, что Вячеслав Зайцев за вознаграждение в 10 тысяч рублей согласился поджечь устройства сигнализации, централизации и блокировки железнодорожного релейного шкафа, отвечающего за интервальное регулирование движения поездов. 17 марта 2023 года он фрагментарно вскрыл корпус релейного шкафа, расположенного на 22-м километре третьего пикета перегона станций Горелово – Красное Село, облил горючим веществом и поджег, а также снял пожар на мобильный телефон.
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"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил Зайцеву наказание в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, а оставшейся части – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Он признан виновным по ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия, то есть поджог, направленный на повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ).
В объединённой пресс-службе судов Петербурга добавили, что это первый приговор в городе по статье о диверсии. Уточняется, что Зайцев вину признал.
Также в ходе процесса суд исследовал телефон фигуранта, на котором в истории браузера были обнаружены многочисленные запросы о казни девушек и женщин при различных обстоятельствах. "Я не помню, в каком контексте их совершал", - пояснил Зайцев суду.
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