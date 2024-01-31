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Разработчик рассказал о преимуществах подлодок проекта 677 "Лада" - РИА Новости, 31.01.2024
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Новое оружие России
 
09:14 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/podlodka-1924503048.html
Разработчик рассказал о преимуществах подлодок проекта 677 "Лада"
Разработчик рассказал о преимуществах подлодок проекта 677 "Лада" - РИА Новости, 31.01.2024
Разработчик рассказал о преимуществах подлодок проекта 677 "Лада"
Скрытность неатомных подлодок проекта 677 "Лада" в разы выше их предшественников, заявил гендиректор предприятия-разработчика данной субмарины - Центрального... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T09:14
2024-01-31T09:14
новое оружие россии
безопасность
санкт-петербург
игорь вильнит
кронштадт
адмиралтейские верфи
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Скрытность неатомных подлодок проекта 677 "Лада" в разы выше их предшественников, заявил гендиректор предприятия-разработчика данной субмарины - Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" Игорь Вильнит. Первая серийная подлодка проекта 677 ("Лада") "Кронштадт", построенная на "Адмиралтейских верфях" (Санкт-Петербург), готовится к передаче в состав ВМФ России. "По параметру скрытности эта подводная лодка в несколько раз превосходит предшественников. Крайне малую шумность лодки обеспечивает специально созданное для нее оборудование. А широкое применение современных средств акустической защиты, наружное противогидролокационное покрытие, тщательно спроектированные обводы корпуса работают на ее малую заметность", - сказал Вильнит в интервью "Российской газете". Гендиректор Рубина отметил, что подлодки проекта 677 обладают "очень мощными" гидроакустическим комплексом, ракетно-торпедным и радиоэлектронным вооружением. "Хочу сделать акцент на гидроакустике "Лады": это не просто более широкий диапазон акустических волн, это существенно большая дальность обнаружения целей. Чтобы добиться этого результата, пришлось приложить много усилий", - сказал Вильнит. Разработчик пояснил, что гидроакустика, которая способна улавливать более малошумные цели, "осматривая" большой объем водной среды, закономерно улавливает и заметно больше посторонних шумов - помех. Чтобы выделить полезный сигнал из помехи, требуется "высокоскоростная" система обработки гидроакустических данных. Кроме того, нужно классифицировать цель, определить ее скорость, глубину и направление движения. "Для "Лады" такая задача решена, и мы это подтвердили в процессе опытной эксплуатации головного корабля. Если подводную лодку 877-го проекта, созданную на "Адмиралтейских верфях", называли "Черной дырой", то эту можно по праву назвать "Невидимкой", - рассказал Вильнит. По его словам, головная подлодка проекта "Санкт-Петербург" успешно обнаруживала малошумные атомные и неатомные субмарины других проектов, а также надводные цели, скрытно следила за ними в течение продолжительного времени. "Кронштадт" – подводная лодка проекта 677 "Лада". Предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника.
https://ria.ru/20240114/komanduyuschiy-1921262284.html
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безопасность, санкт-петербург, игорь вильнит, кронштадт, адмиралтейские верфи
Новое оружие России, Безопасность, Санкт-Петербург, Игорь Вильнит, Кронштадт, Адмиралтейские верфи
Разработчик рассказал о преимуществах подлодок проекта 677 "Лада"

Разработчик: cкрытность подлодок 677 "Лада" в разы выше их предшественников

© РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи" | Перейти в медиабанкПодводная лодка "Великие Луки" проекта 677 "Лада" перед спуском на воду
Подводная лодка Великие Луки проекта 677 Лада перед спуском на воду - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"
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Подводная лодка "Великие Луки" проекта 677 "Лада" перед спуском на воду. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Скрытность неатомных подлодок проекта 677 "Лада" в разы выше их предшественников, заявил гендиректор предприятия-разработчика данной субмарины - Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" Игорь Вильнит.
Первая серийная подлодка проекта 677 ("Лада") "Кронштадт", построенная на "Адмиралтейских верфях" (Санкт-Петербург), готовится к передаче в состав ВМФ России.
"По параметру скрытности эта подводная лодка в несколько раз превосходит предшественников. Крайне малую шумность лодки обеспечивает специально созданное для нее оборудование. А широкое применение современных средств акустической защиты, наружное противогидролокационное покрытие, тщательно спроектированные обводы корпуса работают на ее малую заметность", - сказал Вильнит в интервью "Российской газете".
Гендиректор Рубина отметил, что подлодки проекта 677 обладают "очень мощными" гидроакустическим комплексом, ракетно-торпедным и радиоэлектронным вооружением.
"Хочу сделать акцент на гидроакустике "Лады": это не просто более широкий диапазон акустических волн, это существенно большая дальность обнаружения целей. Чтобы добиться этого результата, пришлось приложить много усилий", - сказал Вильнит.
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Разработчик пояснил, что гидроакустика, которая способна улавливать более малошумные цели, "осматривая" большой объем водной среды, закономерно улавливает и заметно больше посторонних шумов - помех. Чтобы выделить полезный сигнал из помехи, требуется "высокоскоростная" система обработки гидроакустических данных. Кроме того, нужно классифицировать цель, определить ее скорость, глубину и направление движения.
"Для "Лады" такая задача решена, и мы это подтвердили в процессе опытной эксплуатации головного корабля. Если подводную лодку 877-го проекта, созданную на "Адмиралтейских верфях", называли "Черной дырой", то эту можно по праву назвать "Невидимкой", - рассказал Вильнит.
По его словам, головная подлодка проекта "Санкт-Петербург" успешно обнаруживала малошумные атомные и неатомные субмарины других проектов, а также надводные цели, скрытно следила за ними в течение продолжительного времени.
"Кронштадт" – подводная лодка проекта 677 "Лада". Предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника.
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Новое оружие РоссииБезопасностьСанкт-ПетербургИгорь ВильнитКронштадтАдмиралтейские верфи
 
 
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