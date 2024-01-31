https://ria.ru/20240131/podlodka-1924503048.html

Разработчик рассказал о преимуществах подлодок проекта 677 "Лада"

Разработчик рассказал о преимуществах подлодок проекта 677 "Лада" - РИА Новости, 31.01.2024

Разработчик рассказал о преимуществах подлодок проекта 677 "Лада"

Скрытность неатомных подлодок проекта 677 "Лада" в разы выше их предшественников, заявил гендиректор предприятия-разработчика данной субмарины - Центрального... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T09:14

2024-01-31T09:14

2024-01-31T09:14

новое оружие россии

безопасность

санкт-петербург

игорь вильнит

кронштадт

адмиралтейские верфи

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Скрытность неатомных подлодок проекта 677 "Лада" в разы выше их предшественников, заявил гендиректор предприятия-разработчика данной субмарины - Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" Игорь Вильнит. Первая серийная подлодка проекта 677 ("Лада") "Кронштадт", построенная на "Адмиралтейских верфях" (Санкт-Петербург), готовится к передаче в состав ВМФ России. "По параметру скрытности эта подводная лодка в несколько раз превосходит предшественников. Крайне малую шумность лодки обеспечивает специально созданное для нее оборудование. А широкое применение современных средств акустической защиты, наружное противогидролокационное покрытие, тщательно спроектированные обводы корпуса работают на ее малую заметность", - сказал Вильнит в интервью "Российской газете". Гендиректор Рубина отметил, что подлодки проекта 677 обладают "очень мощными" гидроакустическим комплексом, ракетно-торпедным и радиоэлектронным вооружением. "Хочу сделать акцент на гидроакустике "Лады": это не просто более широкий диапазон акустических волн, это существенно большая дальность обнаружения целей. Чтобы добиться этого результата, пришлось приложить много усилий", - сказал Вильнит. Разработчик пояснил, что гидроакустика, которая способна улавливать более малошумные цели, "осматривая" большой объем водной среды, закономерно улавливает и заметно больше посторонних шумов - помех. Чтобы выделить полезный сигнал из помехи, требуется "высокоскоростная" система обработки гидроакустических данных. Кроме того, нужно классифицировать цель, определить ее скорость, глубину и направление движения. "Для "Лады" такая задача решена, и мы это подтвердили в процессе опытной эксплуатации головного корабля. Если подводную лодку 877-го проекта, созданную на "Адмиралтейских верфях", называли "Черной дырой", то эту можно по праву назвать "Невидимкой", - рассказал Вильнит. По его словам, головная подлодка проекта "Санкт-Петербург" успешно обнаруживала малошумные атомные и неатомные субмарины других проектов, а также надводные цели, скрытно следила за ними в течение продолжительного времени. "Кронштадт" – подводная лодка проекта 677 "Лада". Предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника.

https://ria.ru/20240114/komanduyuschiy-1921262284.html

https://ria.ru/20240126/tsirkon-1923655721.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, санкт-петербург, игорь вильнит, кронштадт, адмиралтейские верфи