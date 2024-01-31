https://ria.ru/20240131/plennye-1924596771.html
В Россию с Украины вернулись 195 военнопленных
В Россию с Украины вернулись 195 военнопленных - РИА Новости, 31.01.2024
В Россию с Украины вернулись 195 военнопленных
Из украинского плена вернули 195 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T15:36
2024-01-31T15:36
2024-01-31T17:39
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Из украинского плена вернули 195 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны."Тридцать первого января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — сказали в ведомстве.Взамен Украине передали ровно 195 пленных военных ВСУ.Освобожденных российских бойцов самолетами военно-транспортной авиации ВКС доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.Всем им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь."При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", — добавили в ведомстве.Предыдущий обмен пленными должен был состояться 24 января. Но он сорвался после того, как украинские военные сбили российский самолет Ил-76, в котором везли 65 пленных ВСУ, которых должны были передать Киеву.Президент Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально. Судя по уликам, самолет сбили системой ПВО производства Франции или США, уточнил глава государства.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но после появления данных о пленных на борту удалили с сайтов эту информацию. Позднее Киев косвенно признал, что сбил самолет: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о его пролете. Кроме того, Генштаб ВСУ после сообщений о поражении борта заявил, что продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении.Официально Украина заявляет о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запустили тезис, что Ил-76 якобы вез ракеты для систем С-300. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://radiosputnik.ru/20231215/plen-1916123668.html
https://ria.ru/20230111/plen-1844020481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924637978_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_28801888c59cec517f2ac7de7e2b4506.jpg
"Очень довольны". Возвращение 195 российских военнослужащих из плена
Из украинского плена вернули 195 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны.
«
"Тридцать первого января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — сказали в ведомстве.
Взамен Украине передали ровно 195 пленных военных ВСУ.
2024-01-31T15:36
true
PT1M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Россию с Украины вернулись 195 военнопленных
Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной по формуле 195 на 195
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Из украинского плена вернули 195 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны.
«
"Тридцать первого января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — сказали в ведомстве.
Взамен Украине передали ровно 195 пленных военных ВСУ.
Освобожденных российских бойцов самолетами военно-транспортной авиации ВКС доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.
Путин сообщил о резком росте числа сдающихся в плен военных ВСУ
Всем им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
«
"При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", — добавили в ведомстве.
Предыдущий обмен пленными должен был состояться 24 января. Но он сорвался после того, как украинские военные сбили российский самолет Ил-76, в котором везли 65 пленных ВСУ, которых должны были передать Киеву.
Президент Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально. Судя по уликам, самолет сбили системой ПВО производства Франции
или США
, уточнил глава государства.
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Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но после появления данных о пленных на борту удалили с сайтов эту информацию. Позднее Киев косвенно признал, что сбил самолет: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о его пролете. Кроме того, Генштаб ВСУ после сообщений о поражении борта заявил, что продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении.
Официально Украина заявляет о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запустили тезис, что Ил-76 якобы вез ракеты для систем С-300. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
отметил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
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