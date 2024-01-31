https://ria.ru/20240131/plennye-1924596771.html

В Россию с Украины вернулись 195 военнопленных

В Россию с Украины вернулись 195 военнопленных - РИА Новости, 31.01.2024

В Россию с Украины вернулись 195 военнопленных

Из украинского плена вернули 195 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T15:36

2024-01-31T15:36

2024-01-31T17:39

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Из украинского плена вернули 195 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны."Тридцать первого января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — сказали в ведомстве.Взамен Украине передали ровно 195 пленных военных ВСУ.Освобожденных российских бойцов самолетами военно-транспортной авиации ВКС доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.Всем им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь."При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", — добавили в ведомстве.Предыдущий обмен пленными должен был состояться 24 января. Но он сорвался после того, как украинские военные сбили российский самолет Ил-76, в котором везли 65 пленных ВСУ, которых должны были передать Киеву.Президент Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально. Судя по уликам, самолет сбили системой ПВО производства Франции или США, уточнил глава государства.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но после появления данных о пленных на борту удалили с сайтов эту информацию. Позднее Киев косвенно признал, что сбил самолет: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о его пролете. Кроме того, Генштаб ВСУ после сообщений о поражении борта заявил, что продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении.Официально Украина заявляет о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запустили тезис, что Ил-76 якобы вез ракеты для систем С-300. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://radiosputnik.ru/20231215/plen-1916123668.html

https://ria.ru/20230111/plen-1844020481.html

https://ria.ru/20230125/donbass-1847334351.html

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"Очень довольны". Возвращение 195 российских военнослужащих из плена Из украинского плена вернули 195 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. « "Тридцать первого января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — сказали в ведомстве. Взамен Украине передали ровно 195 пленных военных ВСУ. 2024-01-31T15:36 true PT1M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины