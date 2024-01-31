Рейтинг@Mail.ru
В Россию с Украины вернулись 195 военнопленных - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:36 31.01.2024 (обновлено: 17:39 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/plennye-1924596771.html
В Россию с Украины вернулись 195 военнопленных
В Россию с Украины вернулись 195 военнопленных - РИА Новости, 31.01.2024
В Россию с Украины вернулись 195 военнопленных
Из украинского плена вернули 195 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T15:36
2024-01-31T17:39
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924637978_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2a5fc73f022b8af4f912b7e69c4aa07e.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Из украинского плена вернули 195 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны.&quot;Тридцать первого января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность&quot;, — сказали в ведомстве.Взамен Украине передали ровно 195 пленных военных ВСУ.Освобожденных российских бойцов самолетами военно-транспортной авиации ВКС доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.Всем им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь."При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", — добавили в ведомстве.Предыдущий обмен пленными должен был состояться 24 января. Но он сорвался после того, как украинские военные сбили российский самолет Ил-76, в котором везли 65 пленных ВСУ, которых должны были передать Киеву.Президент Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально. Судя по уликам, самолет сбили системой ПВО производства Франции или США, уточнил глава государства.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но после появления данных о пленных на борту удалили с сайтов эту информацию. Позднее Киев косвенно признал, что сбил самолет: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о его пролете. Кроме того, Генштаб ВСУ после сообщений о поражении борта заявил, что продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении.Официально Украина заявляет о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запустили тезис, что Ил-76 якобы вез ракеты для систем С-300. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://radiosputnik.ru/20231215/plen-1916123668.html
https://ria.ru/20230111/plen-1844020481.html
https://ria.ru/20230125/donbass-1847334351.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Очень довольны". Возвращение 195 российских военнослужащих из плена
Из украинского плена вернули 195 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны. « "Тридцать первого января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — сказали в ведомстве. Взамен Украине передали ровно 195 пленных военных ВСУ.
2024-01-31T15:36
true
PT1M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924637978_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_28801888c59cec517f2ac7de7e2b4506.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Россию с Украины вернулись 195 военнопленных

Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной по формуле 195 на 195

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Из украинского плена вернули 195 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны.
«

"Тридцать первого января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — сказали в ведомстве.

Взамен Украине передали ровно 195 пленных военных ВСУ.
Освобожденных российских бойцов самолетами военно-транспортной авиации ВКС доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.
Президент России Владимир Путин встретился с главами думских фракций - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Путин сообщил о резком росте числа сдающихся в плен военных ВСУ
15 декабря 2023, 22:03
Всем им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
«
"При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", — добавили в ведомстве.
Предыдущий обмен пленными должен был состояться 24 января. Но он сорвался после того, как украинские военные сбили российский самолет Ил-76, в котором везли 65 пленных ВСУ, которых должны были передать Киеву.
Президент Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально. Судя по уликам, самолет сбили системой ПВО производства Франции или США, уточнил глава государства.
Ополченец из ДНР о пытках в украинском плену - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Ополченец из ДНР рассказал о пытках в украинском плену
11 января 2023, 04:05
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но после появления данных о пленных на борту удалили с сайтов эту информацию. Позднее Киев косвенно признал, что сбил самолет: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о его пролете. Кроме того, Генштаб ВСУ после сообщений о поражении борта заявил, что продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении.
Официально Украина заявляет о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запустили тезис, что Ил-76 якобы вез ракеты для систем С-300. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
Анна Сорока на мероприятии в День памяти жертв украинской агрессии на территории мемориала Не забудем, не простим! в районе поселка Видное - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
"Пытки пленных, убийства мирных": ЛНР собирает факты украинского геноцида
25 января 2023, 14:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала