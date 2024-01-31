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Беглов сообщил об инциденте на промышленной площадке в Петербурге - РИА Новости, 31.01.2024
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11:05 31.01.2024 (обновлено: 11:13 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/peterburg-1924521846.html
Беглов сообщил об инциденте на промышленной площадке в Петербурге
Беглов сообщил об инциденте на промышленной площадке в Петербурге - РИА Новости, 31.01.2024
Беглов сообщил об инциденте на промышленной площадке в Петербурге
На промышленной площадке в Санкт-Петербурге произошел инцидент, сообщил губернатор города Александр Беглов в телеграм-канале. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:05
2024-01-31T11:13
происшествия
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. На промышленной площадке в Санкт-Петербурге произошел инцидент, сообщил губернатор города Александр Беглов в телеграм-канале.&quot;На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств. Пострадавших нет&quot;, — написал он.При этом Беглов уточнил, что жители кварталов в районе Глухоозерского шоссе ночью слышали "громкий хлопок".Сейчас идут следственные мероприятия, администрация города работает во взаимодействии с правоохранительными органами.Существенного вреда имуществу не причинено.
https://ria.ru/20240131/pulkovo-1924513020.html
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происшествия, санкт-петербург, александр беглов
Происшествия, Санкт-Петербург, Александр Беглов
Беглов сообщил об инциденте на промышленной площадке в Петербурге

Беглов: на промышленной площадке в Петербурге произошло ЧП, пострадавших нет

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Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. На промышленной площадке в Санкт-Петербурге произошел инцидент, сообщил губернатор города Александр Беглов в телеграм-канале.
«

"На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств. Пострадавших нет", — написал он.

При этом Беглов уточнил, что жители кварталов в районе Глухоозерского шоссе ночью слышали "громкий хлопок".
Сейчас идут следственные мероприятия, администрация города работает во взаимодействии с правоохранительными органами.
Существенного вреда имуществу не причинено.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургАлександр Беглов
 
 
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