https://ria.ru/20240131/peterburg-1924521846.html

Беглов сообщил об инциденте на промышленной площадке в Петербурге

Беглов сообщил об инциденте на промышленной площадке в Петербурге - РИА Новости, 31.01.2024

Беглов сообщил об инциденте на промышленной площадке в Петербурге

На промышленной площадке в Санкт-Петербурге произошел инцидент, сообщил губернатор города Александр Беглов в телеграм-канале. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T11:05

2024-01-31T11:05

2024-01-31T11:13

происшествия

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. На промышленной площадке в Санкт-Петербурге произошел инцидент, сообщил губернатор города Александр Беглов в телеграм-канале."На промышленной площадке в Невском районе произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств. Пострадавших нет", — написал он.При этом Беглов уточнил, что жители кварталов в районе Глухоозерского шоссе ночью слышали "громкий хлопок".Сейчас идут следственные мероприятия, администрация города работает во взаимодействии с правоохранительными органами.Существенного вреда имуществу не причинено.

https://ria.ru/20240131/pulkovo-1924513020.html

санкт-петербург

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Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург, александр беглов