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Памфилова напомнила о сроках приема документов на выборы президента - РИА Новости, 31.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:16 31.01.2024 (обновлено: 11:31 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/pamfilova-1924524384.html
Памфилова напомнила о сроках приема документов на выборы президента
Памфилова напомнила о сроках приема документов на выборы президента - РИА Новости, 31.01.2024
Памфилова напомнила о сроках приема документов на выборы президента
Сегодня завершается прием документов на регистрацию для участия в выборах президента РФ выдвинутых кандидатов, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:16
2024-01-31T11:31
выборы президента россии — 2024
политика
элла памфилова
россия
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
лдпр
коммунисты россии
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сегодня завершается прием документов на регистрацию для участия в выборах президента РФ выдвинутых кандидатов, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова."Напомню, что сегодня завершается прием документов на регистрацию выдвинутых кандидатов. На данный момент у нас зарегистрировано 4 кандидата: трое выдвинуты парламентскими партиями и один кандидат выдвинут в порядке самовыдвижения. Партиями выдвинуты Леонид Эдуардович Слуцкий от ЛДПР, Владислав Андреевич Даванков от партии "Новые люди", Николай Михайлович Харитонов от КПРФ и как самовыдвиженец Владимир Владимирович Путин", - сообщила Памфилова за заседании ЦИК.Кроме того, она добавила, что сейчас на проверке находятся документы Сергея Александровича Малинковича от партии "Коммунисты России".Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент 9 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240130/tsik-1924338240.html
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политика, элла памфилова, россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, лдпр, коммунисты россии, кпрф
Выборы президента России — 2024, Политика, Элла Памфилова, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, ЛДПР, Коммунисты России, КПРФ
Памфилова напомнила о сроках приема документов на выборы президента

Памфилова заявила о завершении приема документов кандидатов на выборы президента

© Фото : пресс-служба Центральной Избирательной Комиссии РоссииГлава Центризбиркома России Элла Памфилова
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Фото : пресс-служба Центральной Избирательной Комиссии России
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова . Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сегодня завершается прием документов на регистрацию для участия в выборах президента РФ выдвинутых кандидатов, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Напомню, что сегодня завершается прием документов на регистрацию выдвинутых кандидатов. На данный момент у нас зарегистрировано 4 кандидата: трое выдвинуты парламентскими партиями и один кандидат выдвинут в порядке самовыдвижения. Партиями выдвинуты Леонид Эдуардович Слуцкий от ЛДПР, Владислав Андреевич Даванков от партии "Новые люди", Николай Михайлович Харитонов от КПРФ и как самовыдвиженец Владимир Владимирович Путин", - сообщила Памфилова за заседании ЦИК.
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Кроме того, она добавила, что сейчас на проверке находятся документы Сергея Александровича Малинковича от партии "Коммунисты России".
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 9 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаЭлла ПамфиловаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинЛДПРКоммунисты РоссииКПРФ
 
 
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