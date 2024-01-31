https://ria.ru/20240131/pamfilova-1924524384.html

Памфилова напомнила о сроках приема документов на выборы президента

Памфилова напомнила о сроках приема документов на выборы президента - РИА Новости, 31.01.2024

Памфилова напомнила о сроках приема документов на выборы президента

Сегодня завершается прием документов на регистрацию для участия в выборах президента РФ выдвинутых кандидатов, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T11:16

2024-01-31T11:16

2024-01-31T11:31

выборы президента россии — 2024

политика

элла памфилова

россия

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

лдпр

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сегодня завершается прием документов на регистрацию для участия в выборах президента РФ выдвинутых кандидатов, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова."Напомню, что сегодня завершается прием документов на регистрацию выдвинутых кандидатов. На данный момент у нас зарегистрировано 4 кандидата: трое выдвинуты парламентскими партиями и один кандидат выдвинут в порядке самовыдвижения. Партиями выдвинуты Леонид Эдуардович Слуцкий от ЛДПР, Владислав Андреевич Даванков от партии "Новые люди", Николай Михайлович Харитонов от КПРФ и как самовыдвиженец Владимир Владимирович Путин", - сообщила Памфилова за заседании ЦИК.Кроме того, она добавила, что сейчас на проверке находятся документы Сергея Александровича Малинковича от партии "Коммунисты России".Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент 9 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240130/tsik-1924338240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, элла памфилова, россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, лдпр, коммунисты россии, кпрф