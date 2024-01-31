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"Конкретная оплеуха": в Киеве раскрыли, как Венгрия унизила Кулебу
"Конкретная оплеуха": в Киеве раскрыли, как Венгрия унизила Кулебу - РИА Новости, 31.01.2024
"Конкретная оплеуха": в Киеве раскрыли, как Венгрия унизила Кулебу
Венгрия унизила главу МИД Украины Дмитрия Кулебу на встрече с украинской делегацией в Ужгороде, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T02:22
2024-01-31T02:22
2024-01-31T04:20
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Венгрия унизила главу МИД Украины Дмитрия Кулебу на встрече с украинской делегацией в Ужгороде, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО.В понедельник в Ужгороде состоялись переговоры министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто с Кулебой и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. При этом в субботу лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи заявил, что Венгрия будет претендовать на Закарпатье после краха Украины.По мнению Дубинского, заявление Тороцкаи — это "не марионеточное поведение", а "вполне конкретная оплеуха" перед приездом Сийярто."Во-первых, это тест на проверку прочности – вызовет ли Украина посла Венгрии в МИД для вручения ноты и разъяснений, или не рискнет. Во-вторых, демонстрация сильной позиции Венгрии, с министром иностранных дел которой встречу не отменят даже после такой наглой выходки", - написал парламентарий в Telegram, записи в котором публикуются при помощи адвокатов.Кроме того, это намек на то, что по вопросу помощи Украине на саммите ЕС 1 февраля Венгрия может сохранить свое вето."Наконец, в-четвертых, это личный плевок в министра иностранных дел Кулебу, обнуление его авторитета (и так не высокого) и месть за намеки о пророссийской позиции (Виктора. – ред.) Орбана", - добавил парламентарий.Венгрия в настоящее время блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
https://ria.ru/20240130/ukraina-1924406660.html
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в мире, венгрия, украина, ужгород, дмитрий кулеба, александр дубинский, петер сийярто, евросоюз, верховная рада украины
В мире, Венгрия, Украина, Ужгород, Дмитрий Кулеба, Александр Дубинский, Петер Сийярто, Евросоюз, Верховная Рада Украины
"Конкретная оплеуха": в Киеве раскрыли, как Венгрия унизила Кулебу
Депутат Дубинский: Венгрия унизила на встрече главу МИД Украины Кулебу
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Венгрия унизила главу МИД Украины Дмитрия Кулебу на встрече с украинской делегацией в Ужгороде, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО.
В понедельник в Ужгороде состоялись переговоры министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто
с Кулебой и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком
. При этом в субботу лидер венгерской крайне правой партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи заявил, что Венгрия будет претендовать на Закарпатье после краха Украины.
МИД Венгрии назвал условие встречи Зеленского и Орбана
По мнению Дубинского, заявление Тороцкаи — это "не марионеточное поведение", а "вполне конкретная оплеуха" перед приездом Сийярто.
"Во-первых, это тест на проверку прочности – вызовет ли Украина посла Венгрии в МИД для вручения ноты и разъяснений, или не рискнет. Во-вторых, демонстрация сильной позиции Венгрии, с министром иностранных дел которой встречу не отменят даже после такой наглой выходки", - написал парламентарий в Telegram, записи в котором публикуются при помощи адвокатов.
Кроме того, это намек на то, что по вопросу помощи Украине на саммите ЕС
1 февраля Венгрия может сохранить свое вето.
"Наконец, в-четвертых, это личный плевок в министра иностранных дел Кулебу, обнуление его авторитета (и так не высокого) и месть за намеки о пророссийской позиции (Виктора. – ред.) Орбана", - добавил парламентарий.
Венгрия в настоящее время блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
Кулеба признал, что Украина и Венгрия не до конца доверяют друг другу