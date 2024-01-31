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Сопредседатель штаба Путина предложила продлить льготы для НКО

Сопредседатель штаба Путина предложила продлить льготы для НКО - РИА Новости, 31.01.2024

Сопредседатель штаба Путина предложила продлить льготы для НКО

Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина Марьяна Лысенко на встрече с ним предложила продлить РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:31

2024-01-31T16:31

2024-01-31T16:47

марьяна лысенко

россия

экономика

казахстан

владимир путин

справедливая помощь доктора лизы

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина Марьяна Лысенко на встрече с ним предложила продлить льготную ставку по страховым взносам для социально ориентированных НКО, сделав ее бессрочной."В этом году в Казахстане вводится в закон о льготной ставке в 7,6%. Вопрос, можно ли продлить льготную ставку для социально ориентированных НКО, сделав ее бессрочной, если будет такое ваше поручение. "Справедливая помощь доктора Лизы", Ольга Юрьевна, Владимир Владимирович, уважаемые, я обращаюсь к вам с нашим предложением", - сказала Лысенко.

https://ria.ru/20240120/zdravookhranenie-1922496054.html

россия

казахстан

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

марьяна лысенко, россия, экономика, казахстан, владимир путин, справедливая помощь доктора лизы