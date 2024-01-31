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Сопредседатель штаба Путина предложила продлить льготы для НКО
Сопредседатель штаба Путина предложила продлить льготы для НКО - РИА Новости, 31.01.2024
Сопредседатель штаба Путина предложила продлить льготы для НКО
Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина Марьяна Лысенко на встрече с ним предложила продлить РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:31
2024-01-31T16:31
2024-01-31T16:47
марьяна лысенко
россия
экономика
казахстан
владимир путин
справедливая помощь доктора лизы
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина Марьяна Лысенко на встрече с ним предложила продлить льготную ставку по страховым взносам для социально ориентированных НКО, сделав ее бессрочной."В этом году в Казахстане вводится в закон о льготной ставке в 7,6%. Вопрос, можно ли продлить льготную ставку для социально ориентированных НКО, сделав ее бессрочной, если будет такое ваше поручение. "Справедливая помощь доктора Лизы", Ольга Юрьевна, Владимир Владимирович, уважаемые, я обращаюсь к вам с нашим предложением", - сказала Лысенко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марьяна лысенко, россия, экономика, казахстан, владимир путин, справедливая помощь доктора лизы
Марьяна Лысенко, Россия, Экономика, Казахстан, Владимир Путин, Справедливая помощь Доктора Лизы
Сопредседатель штаба Путина предложила продлить льготы для НКО
Сопредседатель штаба Путина просит продлить льготы по страховым взносам для НКО