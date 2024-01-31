https://ria.ru/20240131/nauka-1924337465.html

Сохранить матку. В России нашли новый способ лечения родовых осложнений

Сохранить матку. В России нашли новый способ лечения родовых осложнений - РИА Новости, 31.01.2024

Сохранить матку. В России нашли новый способ лечения родовых осложнений

Новый метод лечения послеродового эндометрита – одного из наиболее частых осложнений после кесарева сечения, разработали ученые ОмГМУ совместно с сотрудниками... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T05:00

2024-01-31T05:00

2024-01-31T11:38

наука

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

омский государственный медицинский университет

омск

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Новый метод лечения послеродового эндометрита – одного из наиболее частых осложнений после кесарева сечения, разработали ученые ОмГМУ совместно с сотрудниками Института катализа СО РАН. По их словам, внутриматочное введение формованного полимерного сорбента вместе с антибактериальной терапией существенно уменьшает воспалительный процесс у рожениц и повышает шансы сохранения детородной функции. Результаты работы представлены в Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology.Согласно статистике, 25–30% родов в развитых странах сегодня разрешаются с помощью кесарева сечения. Несмотря на постоянное совершенствование терапии и медицинского оборудования, одним из ведущих осложнений кесарева сечения остается гнойно-септический послеродовой эндометрит, что во многом связано с устойчивостью патогенной микробиоты к антибиотикам, рассказали в Омском государственном медицинском университете (ОмГМУ).Послеродовой эндометрит — послеродовая инфекция, течение которой заметно усугубляется операционной травмой матки при кесаревом сечении. По словам специалистов, неэффективное лечение этого заболевания нередко приводит к необходимости гистерэктомии — удаления матки.Ученые ОмГМУ предложили при терапии инфекционного послеродового эндометрита использовать модифицированный формованный сорбент, содержащий поливинилпирролидон."Сегодня одним из наиболее эффективных способов лечения послеродового эндометрита считается применение сорбентов, которые используются для лечения раневых инфекций. Предлагаемый новый модифицированный сорбент обладает специфическими антибактериальными свойствами, поскольку он состоит из нанодисперсного мезопористого углеродного материала в форме цилиндров", – рассказал заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №2 ОмГМУ Сергей Баринов.Исследователи выяснили, что при комбинированной терапии, когда сорбент вводится пациентке наряду с антибактериальными препаратами, количество гистерэктомий снижается почти в 15 раз."По сравнению с применением только антибиотиков, мы показали резкое снижение показателей воспаления, остаточного роста микроорганизмов и более быстрое восстановление объема матки на фоне разработанного метода", — отметил Баринов.Он подчеркнул, что сорбент способствует эффективному выведению патогенных микроорганизмов, токсинов и продуктов их распада из полости матки: на пятый день комбинированного лечения в 88,2% случаев устойчивая к антибиотикам флора была устранена, что позволяет сохранить репродуктивный орган и в последующем выносить беременность.

https://ria.ru/20231214/nauka-1915573380.html

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наука, навигатор абитуриента, университетская наука, омский государственный медицинский университет, омск, россия, здоровье - общество, медицина, беременность