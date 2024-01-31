https://ria.ru/20240131/motobayki-1924606502.html
Россиян на Шри-Ланке призвали не арендовать мотобайки и другой транспорт
Россиян на Шри-Ланке призвали не арендовать мотобайки и другой транспорт - РИА Новости, 31.01.2024
Россиян на Шри-Ланке призвали не арендовать мотобайки и другой транспорт
Посольство России в Шри-Ланке рекомендовало гражданам России не использовать мотобайки и другой арендуемый транспорт из-за частых аварий. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:10
2024-01-31T16:10
2024-01-31T17:25
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Посольство России в Шри-Ланке рекомендовало гражданам России не использовать мотобайки и другой арендуемый транспорт из-за частых аварий. "В связи с возросшим количеством смертельных ДТП на Шри-Ланке с участием наших граждан призываем воздержаться от управления мотобайками и иными арендуемыми транспортными средствами", - говорится в обращении посольства к россиянам, находящимся на Шри-Ланке, размещенном в Telegram-канале дипмиссии. Также в нем подчеркивается, что даже при условии ненадлежащего состояния техники и несмотря на "особенности местного дорожного движения" ответственность в случаях ДТП лежит на самих гражданах.
https://ria.ru/20240107/posolstvo-1920062372.html
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шри-ланка, россия, новости - туризм
Шри-Ланка, Россия, Туризм, Новости - Туризм
Россиян на Шри-Ланке призвали не арендовать мотобайки и другой транспорт
Россиян на Шри-Ланке призвали не арендовать мотобайки из-за частых ДТП