https://ria.ru/20240131/motobayki-1924606502.html

Россиян на Шри-Ланке призвали не арендовать мотобайки и другой транспорт

Россиян на Шри-Ланке призвали не арендовать мотобайки и другой транспорт - РИА Новости, 31.01.2024

Россиян на Шри-Ланке призвали не арендовать мотобайки и другой транспорт

Посольство России в Шри-Ланке рекомендовало гражданам России не использовать мотобайки и другой арендуемый транспорт из-за частых аварий. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:10

2024-01-31T16:10

2024-01-31T17:25

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Посольство России в Шри-Ланке рекомендовало гражданам России не использовать мотобайки и другой арендуемый транспорт из-за частых аварий. "В связи с возросшим количеством смертельных ДТП на Шри-Ланке с участием наших граждан призываем воздержаться от управления мотобайками и иными арендуемыми транспортными средствами", - говорится в обращении посольства к россиянам, находящимся на Шри-Ланке, размещенном в Telegram-канале дипмиссии. Также в нем подчеркивается, что даже при условии ненадлежащего состояния техники и несмотря на "особенности местного дорожного движения" ответственность в случаях ДТП лежит на самих гражданах.

https://ria.ru/20240107/posolstvo-1920062372.html

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