https://ria.ru/20240131/minselkhoz-1924565008.html

Минсельхоз в 2024 году планирует увеличить посевную площадь

Минсельхоз в 2024 году планирует увеличить посевную площадь - РИА Новости, 31.01.2024

Минсельхоз в 2024 году планирует увеличить посевную площадь

Минсельхоз РФ рассчитывает, что общая посевная площадь в стране в 2024 году будет увеличена на 300 тысяч гектаров, до 84,5 миллиона гектаров, сообщил министр... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:25

2024-01-31T13:25

2024-01-31T13:25

россия

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Минсельхоз РФ рассчитывает, что общая посевная площадь в стране в 2024 году будет увеличена на 300 тысяч гектаров, до 84,5 миллиона гектаров, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. "В 2024 году мы должны на 300 тысяч гектаров увеличить общую посевную площадь. Плановый показатель – 84,5 миллиона гектаров, из них 20 миллионов - уже под озимыми", - сказал Патрушев в ходе Всероссийского агрономического совещания. Он напомнил, что в декабре 96% озимых посевов находились в хорошем и удовлетворительном состоянии; следующий мониторинг намечен на февраль. "Под яровой сев закладываем почти 56 миллионов гектаров, остальные площади - это многолетние кормовые культуры", - добавил он. По данным регионов, аграрии Юга и Северного Кавказа "могут выйти в поля уже в середине февраля, если позволит погода", сообщил также министр.

https://ria.ru/20240130/kombikorm-1924354734.html

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россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)