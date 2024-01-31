https://ria.ru/20240131/mashkov-1924613278.html

Машков предложил Путину создать этнокультурный центр

Машков предложил Путину создать этнокультурный центр - РИА Новости, 31.01.2024

Машков предложил Путину создать этнокультурный центр

Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты РФ и действующего главы государства Владимира Путина Владимир Машков предложил ему создать... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:31

2024-01-31T16:31

2024-01-31T16:37

культура

россия

владимир машков

владимир путин

культура

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты РФ и действующего главы государства Владимира Путина Владимир Машков предложил ему создать этнокультурный центр и проводить фестивали национальных культур. "Мы вчера говорили о подготовке учебников по родным языка, сохранении национальных культурных традиций, промыслов, ремесел, поэтому предлагаем создать этнокультурный центр, проводить фестивали национальных культур, такие как проводятся сегодня в Чеченской Республике, в Бурятии, в Татарстане, в Якутии. Нам нужно больше таких проектов", - сказал Машков Путину на встрече с доверенными лицами.Он подчеркнул, что россиян много, "мы едины, и это должно закладываться в наших детях", начиная с семьи, и продолжаться на протяжении всей жизни.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240125/putin-1923466836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир машков, владимир путин, культура