https://ria.ru/20240131/mashkov-1924613278.html
Машков предложил Путину создать этнокультурный центр
Машков предложил Путину создать этнокультурный центр - РИА Новости, 31.01.2024
Машков предложил Путину создать этнокультурный центр
Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты РФ и действующего главы государства Владимира Путина Владимир Машков предложил ему создать... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:31
2024-01-31T16:31
2024-01-31T16:37
культура
россия
владимир машков
владимир путин
культура
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты РФ и действующего главы государства Владимира Путина Владимир Машков предложил ему создать этнокультурный центр и проводить фестивали национальных культур. "Мы вчера говорили о подготовке учебников по родным языка, сохранении национальных культурных традиций, промыслов, ремесел, поэтому предлагаем создать этнокультурный центр, проводить фестивали национальных культур, такие как проводятся сегодня в Чеченской Республике, в Бурятии, в Татарстане, в Якутии. Нам нужно больше таких проектов", - сказал Машков Путину на встрече с доверенными лицами.Он подчеркнул, что россиян много, "мы едины, и это должно закладываться в наших детях", начиная с семьи, и продолжаться на протяжении всей жизни.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240125/putin-1923466836.html
https://ria.ru/20240120/putin-1922485387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир машков, владимир путин, культура
Культура, Россия, Владимир Машков, Владимир Путин, Культура
Машков предложил Путину создать этнокультурный центр
Машков предложил Путину создать этнокультурный центр для фестивалей нацкультур
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты РФ и действующего главы государства Владимира Путина Владимир Машков предложил ему создать этнокультурный центр и проводить фестивали национальных культур.
"Мы вчера говорили о подготовке учебников по родным языка, сохранении национальных культурных традиций, промыслов, ремесел, поэтому предлагаем создать этнокультурный центр, проводить фестивали национальных культур, такие как проводятся сегодня в Чеченской Республике, в Бурятии, в Татарстане, в Якутии. Нам нужно больше таких проектов", - сказал Машков Путину на встрече с доверенными лицами.
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Он подчеркнул, что россиян много, "мы едины, и это должно закладываться в наших детях", начиная с семьи, и продолжаться на протяжении всей жизни.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого
, Николая Харитонова
, Владислава Даванкова
и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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