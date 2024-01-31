https://ria.ru/20240131/marochko-1924495302.html

Марочко рассказал об успехах российских сил на Купянском направлении

Марочко рассказал об успехах российских сил на Купянском направлении - РИА Новости, 31.01.2024

Марочко рассказал об успехах российских сил на Купянском направлении

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что после освобождения населенного пункта Табаевка в Харьковской области российские войска продолжили... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T07:33

2024-01-31T07:33

2024-01-31T07:33

специальная военная операция на украине

в мире

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луганская народная республика

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что после освобождения населенного пункта Табаевка в Харьковской области российские войска продолжили развивать успех. "После того как ВС РФ овладели населенным пунктом Табаевка, наши подразделения во взаимодействии с авиацией и артиллерией уничтожили ряд опорных пунктов в окрестностях данного населенного пункта", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он также добавил, что западнее Табаевки занята одна из господствующих высот, которая позволяет взять под огневой контроль всю логистику противника (на севере, западе и юге), расширить спектр применения огневых средств, создать угрозу группировке противника в районах населенных пунктов Песчаного и Котляровки. В Минобороны РФ 29 января сообщили, что ВС РФ освободили село Табаевка на купянском направлении, улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении, за сутки ВСУ потеряли здесь около 310 человек.

https://ria.ru/20240131/artilleriya-1924492347.html

россия

луганская народная республика

харьковская область

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в мире, россия, луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины