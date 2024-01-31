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Марочко рассказал об успехах российских сил на Купянском направлении - РИА Новости, 31.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/marochko-1924495302.html
Марочко рассказал об успехах российских сил на Купянском направлении
Марочко рассказал об успехах российских сил на Купянском направлении - РИА Новости, 31.01.2024
Марочко рассказал об успехах российских сил на Купянском направлении
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что после освобождения населенного пункта Табаевка в Харьковской области российские войска продолжили... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T07:33
2024-01-31T07:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что после освобождения населенного пункта Табаевка в Харьковской области российские войска продолжили развивать успех. "После того как ВС РФ овладели населенным пунктом Табаевка, наши подразделения во взаимодействии с авиацией и артиллерией уничтожили ряд опорных пунктов в окрестностях данного населенного пункта", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он также добавил, что западнее Табаевки занята одна из господствующих высот, которая позволяет взять под огневой контроль всю логистику противника (на севере, западе и юге), расширить спектр применения огневых средств, создать угрозу группировке противника в районах населенных пунктов Песчаного и Котляровки. В Минобороны РФ 29 января сообщили, что ВС РФ освободили село Табаевка на купянском направлении, улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении, за сутки ВСУ потеряли здесь около 310 человек.
https://ria.ru/20240131/artilleriya-1924492347.html
россия
луганская народная республика
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в мире, россия, луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал об успехах российских сил на Купянском направлении

Марочко: освободив Табаевку, ВС России развивают успех на Купянском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что после освобождения населенного пункта Табаевка в Харьковской области российские войска продолжили развивать успех.
«
"После того как ВС РФ овладели населенным пунктом Табаевка, наши подразделения во взаимодействии с авиацией и артиллерией уничтожили ряд опорных пунктов в окрестностях данного населенного пункта", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Он также добавил, что западнее Табаевки занята одна из господствующих высот, которая позволяет взять под огневой контроль всю логистику противника (на севере, западе и юге), расширить спектр применения огневых средств, создать угрозу группировке противника в районах населенных пунктов Песчаного и Котляровки.
В Минобороны РФ 29 января сообщили, что ВС РФ освободили село Табаевка на купянском направлении, улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении, за сутки ВСУ потеряли здесь около 310 человек.
Работа артиллеристов под Артемовском - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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