https://ria.ru/20240131/koalitsiya-sv-1924490980.html

Первая партия САУ "Коалиция-СВ" находится на последней стадии производства

Первая партия САУ "Коалиция-СВ" находится на последней стадии производства - РИА Новости, 31.01.2024

Первая партия САУ "Коалиция-СВ" находится на последней стадии производства

Первая партия новейшего самоходного артиллерийского комплекса 2С35 "Коалиция-СВ" находится на завершающей стадии производства, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T06:12

2024-01-31T06:12

2024-01-31T06:12

россия

екатеринбург

безопасность

сергей шойгу

уралтрансмаш

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Первая партия новейшего самоходного артиллерийского комплекса 2С35 "Коалиция-СВ" находится на завершающей стадии производства, сообщили в Минобороны РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству новых самоходных артиллерийских установок в Екатеринбурге. "(Генеральный директор "Уралтрансмаша") Олег Емельянов доложил, что на завершающей стадии производства находится первая партия новейшего самоходного артиллерийского комплекса 2С35 "Коалиция СВ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240131/shoygu-1924490320.html

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россия, екатеринбург, безопасность, сергей шойгу, уралтрансмаш