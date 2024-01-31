https://ria.ru/20240131/kitay-1924555322.html
В Китае заявили, что будут поддерживать Россию в украинском вопросе
В Китае заявили, что будут поддерживать Россию в украинском вопросе - РИА Новости, 31.01.2024
В Китае заявили, что будут поддерживать Россию в украинском вопросе
Китай не откажется от поддержки России по украинскому вопросу, вопреки давлению США и поставленному под угрозу сотрудничеству Пекина с ЕС в области обороны,... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T12:48
2024-01-31T12:48
2024-01-31T12:48
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сергей шойгу
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Китай не откажется от поддержки России по украинскому вопросу, вопреки давлению США и поставленному под угрозу сотрудничеству Пекина с ЕС в области обороны, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с российским коллегой Сергеем Шойгу. "Оказали вам поддержку на счет украинского вопроса - несмотря на то, что США и Европа продолжают давить на китайскую сторону. Даже оборонительное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом под ударом, но мы не будем из-за этого изменять или отказываться от установленной политики. И они не должны и не смогут помешать нормальному российско-китайскому сотрудничеству", - сказал Дун Цзюнь. Он отметил, что в последние годы США и другие страны Запада пытаются изолировать Россию, в Китае это понимают и стараются оказать РФ решительную поддержку. "Как две важнейшие и ключевые силы в мире, мы должны решительно ответить на глобальные вызовы", - подчеркнул китайский военачальник. Переговоры министров обороны РФ и КНР прошли в режиме видеоконференцсвязи. Адмирал Дун Цзюнь был назначен новым главой минобороны Китая 29 декабря, с 2021 года он занимал пост главнокомандующего ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
https://ria.ru/20240131/kitay-1924491466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, сша, сергей шойгу, евросоюз, народно-освободительная армия китая, в мире
Китай, Россия, США, Сергей Шойгу, Евросоюз, Народно-освободительная армия Китая, В мире
В Китае заявили, что будут поддерживать Россию в украинском вопросе
Министр обороны Китая: Пекин будет поддерживать Москву в украинском вопросе
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Китай не откажется от поддержки России по украинскому вопросу, вопреки давлению США и поставленному под угрозу сотрудничеству Пекина с ЕС в области обороны, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с российским коллегой Сергеем Шойгу.
"Оказали вам поддержку на счет украинского вопроса - несмотря на то, что США и Европа
продолжают давить на китайскую сторону. Даже оборонительное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом под ударом, но мы не будем из-за этого изменять или отказываться от установленной политики. И они не должны и не смогут помешать нормальному российско-китайскому сотрудничеству", - сказал Дун Цзюнь.
Он отметил, что в последние годы США и другие страны Запада пытаются изолировать Россию, в Китае это понимают и стараются оказать РФ решительную поддержку.
"Как две важнейшие и ключевые силы в мире, мы должны решительно ответить на глобальные вызовы", - подчеркнул китайский военачальник.
Переговоры министров обороны РФ и КНР прошли в режиме видеоконференцсвязи.
Адмирал Дун Цзюнь был назначен новым главой минобороны Китая 29 декабря, с 2021 года он занимал пост главнокомандующего ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК
).
Китай заявил о готовности к большему развитию отношений с Россией