https://ria.ru/20240131/kitay-1924555322.html

В Китае заявили, что будут поддерживать Россию в украинском вопросе

В Китае заявили, что будут поддерживать Россию в украинском вопросе - РИА Новости, 31.01.2024

В Китае заявили, что будут поддерживать Россию в украинском вопросе

Китай не откажется от поддержки России по украинскому вопросу, вопреки давлению США и поставленному под угрозу сотрудничеству Пекина с ЕС в области обороны,... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T12:48

2024-01-31T12:48

2024-01-31T12:48

китай

россия

сша

сергей шойгу

евросоюз

народно-освободительная армия китая

в мире

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Китай не откажется от поддержки России по украинскому вопросу, вопреки давлению США и поставленному под угрозу сотрудничеству Пекина с ЕС в области обороны, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с российским коллегой Сергеем Шойгу. "Оказали вам поддержку на счет украинского вопроса - несмотря на то, что США и Европа продолжают давить на китайскую сторону. Даже оборонительное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом под ударом, но мы не будем из-за этого изменять или отказываться от установленной политики. И они не должны и не смогут помешать нормальному российско-китайскому сотрудничеству", - сказал Дун Цзюнь. Он отметил, что в последние годы США и другие страны Запада пытаются изолировать Россию, в Китае это понимают и стараются оказать РФ решительную поддержку. "Как две важнейшие и ключевые силы в мире, мы должны решительно ответить на глобальные вызовы", - подчеркнул китайский военачальник. Переговоры министров обороны РФ и КНР прошли в режиме видеоконференцсвязи. Адмирал Дун Цзюнь был назначен новым главой минобороны Китая 29 декабря, с 2021 года он занимал пост главнокомандующего ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

https://ria.ru/20240131/kitay-1924491466.html

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россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, россия, сша, сергей шойгу, евросоюз, народно-освободительная армия китая, в мире