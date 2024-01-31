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Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Афганистана в Китае - РИА Новости, 31.01.2024
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08:03 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/kitay-1924496806.html
Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Афганистана в Китае
Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Афганистана в Китае - РИА Новости, 31.01.2024
Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Афганистана в Китае
Председатель КНР Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Афганистана в Китае Билала Карими, сообщил МИД КНР. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T08:03
2024-01-31T08:03
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ПЕКИН, 31 янв – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Афганистана в Китае Билала Карими, сообщил МИД КНР. Карими ранее занимал должность заместителя официального представителя правительства движения "Талибан"*. Как сообщило внешнеполитическое ведомство Китая, во вторник вечером Си Цзиньпин принял верительные грамоты у 42 новых послов в Пекине. Среди них - у посла Афганистана в Пекине Карими. Церемония вручения прошла в Доме народных собраний. Когда в декабре прошлого года в СМИ появились сообщения о том, что новый посол Афганистана начал работу в Китае, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь не стал прямо отвечать на вопросы журналистов о том, означает ли это, что Пекин признает Исламский Эмират Афганистан. Однако он отметил, что "Китай всегда считал, что Афганистан не должен быть исключен из международного сообщества".* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230503/afganistan-1869326279.html
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в мире, афганистан, пекин, китай, си цзиньпин, талибан, оон
В мире, Афганистан, Пекин, Китай, Си Цзиньпин, Талибан, ООН
Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Афганистана в Китае

Си Цзиньпин принял верительные грамоты у посла Афганистана в Китае Билала Карими

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкДеловой район Пекина Гомао
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 янв – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Афганистана в Китае Билала Карими, сообщил МИД КНР.
Карими ранее занимал должность заместителя официального представителя правительства движения "Талибан"*.
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
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Как сообщило внешнеполитическое ведомство Китая, во вторник вечером Си Цзиньпин принял верительные грамоты у 42 новых послов в Пекине. Среди них - у посла Афганистана в Пекине Карими.
Церемония вручения прошла в Доме народных собраний.
Когда в декабре прошлого года в СМИ появились сообщения о том, что новый посол Афганистана начал работу в Китае, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь не стал прямо отвечать на вопросы журналистов о том, означает ли это, что Пекин признает Исламский Эмират Афганистан. Однако он отметил, что "Китай всегда считал, что Афганистан не должен быть исключен из международного сообщества".
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреАфганистанПекинКитайСи ЦзиньпинТалибанООН
 
 
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