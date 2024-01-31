https://ria.ru/20240131/kitay-1924496806.html
Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Афганистана в Китае
Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Афганистана в Китае - РИА Новости, 31.01.2024
Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Афганистана в Китае
Председатель КНР Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Афганистана в Китае Билала Карими, сообщил МИД КНР. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T08:03
2024-01-31T08:03
2024-01-31T08:03
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ПЕКИН, 31 янв – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Афганистана в Китае Билала Карими, сообщил МИД КНР. Карими ранее занимал должность заместителя официального представителя правительства движения "Талибан"*. Как сообщило внешнеполитическое ведомство Китая, во вторник вечером Си Цзиньпин принял верительные грамоты у 42 новых послов в Пекине. Среди них - у посла Афганистана в Пекине Карими. Церемония вручения прошла в Доме народных собраний. Когда в декабре прошлого года в СМИ появились сообщения о том, что новый посол Афганистана начал работу в Китае, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь не стал прямо отвечать на вопросы журналистов о том, означает ли это, что Пекин признает Исламский Эмират Афганистан. Однако он отметил, что "Китай всегда считал, что Афганистан не должен быть исключен из международного сообщества".* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20230503/afganistan-1869326279.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, пекин, китай, си цзиньпин, талибан, оон
В мире, Афганистан, Пекин, Китай, Си Цзиньпин, Талибан, ООН
Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Афганистана в Китае
Си Цзиньпин принял верительные грамоты у посла Афганистана в Китае Билала Карими
ПЕКИН, 31 янв – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Афганистана в Китае Билала Карими, сообщил МИД КНР.
Карими ранее занимал должность заместителя официального представителя правительства движения "Талибан
"*.
Запад должен вложиться в восстановление Афганистана, заявили в Китае
Как сообщило внешнеполитическое ведомство Китая, во вторник вечером Си Цзиньпин принял верительные грамоты у 42 новых послов в Пекине
. Среди них - у посла Афганистана в Пекине Карими.
Церемония вручения прошла в Доме народных собраний.
Когда в декабре прошлого года в СМИ появились сообщения о том, что новый посол Афганистана начал работу в Китае, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь не стал прямо отвечать на вопросы журналистов о том, означает ли это, что Пекин признает Исламский Эмират Афганистан. Однако он отметил, что "Китай всегда считал, что Афганистан не должен быть исключен из международного сообщества".
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность Китай призвал США снять санкции с Афганистана и разморозить активы