https://ria.ru/20240131/kitay-1924496806.html

Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Афганистана в Китае

Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Афганистана в Китае - РИА Новости, 31.01.2024

Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Афганистана в Китае

Председатель КНР Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Афганистана в Китае Билала Карими, сообщил МИД КНР. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T08:03

2024-01-31T08:03

2024-01-31T08:03

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ПЕКИН, 31 янв – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин принял верительные грамоты у нового посла Афганистана в Китае Билала Карими, сообщил МИД КНР. Карими ранее занимал должность заместителя официального представителя правительства движения "Талибан"*. Как сообщило внешнеполитическое ведомство Китая, во вторник вечером Си Цзиньпин принял верительные грамоты у 42 новых послов в Пекине. Среди них - у посла Афганистана в Пекине Карими. Церемония вручения прошла в Доме народных собраний. Когда в декабре прошлого года в СМИ появились сообщения о том, что новый посол Афганистана начал работу в Китае, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь не стал прямо отвечать на вопросы журналистов о том, означает ли это, что Пекин признает Исламский Эмират Афганистан. Однако он отметил, что "Китай всегда считал, что Афганистан не должен быть исключен из международного сообщества".* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230503/afganistan-1869326279.html

https://ria.ru/20220307/afganistan-1777030863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, пекин, китай, си цзиньпин, талибан, оон