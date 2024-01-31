Политологи рассказали, каким видят итоговый бюллетень на выборах президента
Политологи: в бюллетенях на выборах президента будет не менее четырех кандидатов
Предвыборные баннеры . Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Эксперты-политологи считают, что в бюллетене на выборах президента РФ будет не менее четырех кандидатов, а в зависимости от качества собранных подписей их может быть от четырех до шести.
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"У меня такое ощущение, что в бюллетене будут четыре кандидата. Будут ли там другие или нет, это большой вопрос. Очень тяжело сдавать качественные подписи людям, которые не имеют поддержки со стороны общества", - заявил директор Центра политического анализа, член ОП города Москвы Павел Данилин на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" на тему "Президентская кампания: кто попадет в итоговый бюллетень?".
Управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев согласился с Данилиным и отметил, что необходимо дождаться решения ЦИК по вопросам регистрации кандидатов, сдавших подписи на проверку.
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"Очевидно уже, что будет четыре кандидата точно. Это представители парламентских партий и самовыдвиженец Владимир Владимирович Путин. Ждем решений ЦИК по двум кандидатам (политика Бориса Надеждина и председателя ЦК партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича – ред.)", - подчеркнул Алиев.
Ранее самовыдвиженец Анатолий Баташев, основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов и председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин отказались от дальнейшего участия в предвыборной гонке.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 7 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.