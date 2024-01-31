https://ria.ru/20240131/kandidaty-1924629663.html

Политологи рассказали, каким видят итоговый бюллетень на выборах президента

Политологи рассказали, каким видят итоговый бюллетень на выборах президента - РИА Новости, 31.01.2024

Политологи рассказали, каким видят итоговый бюллетень на выборах президента

Эксперты-политологи считают, что в бюллетене на выборах президента РФ будет не менее четырех кандидатов, а в зависимости от качества собранных подписей их может РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T17:11

2024-01-31T17:11

2024-01-31T17:11

выборы президента россии — 2024

политика

россия

москва

павел данилин

владимир путин

борис надеждин

центр политического анализа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917395956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0031020a3b9fab53b8a44ba7109d6973.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Эксперты-политологи считают, что в бюллетене на выборах президента РФ будет не менее четырех кандидатов, а в зависимости от качества собранных подписей их может быть от четырех до шести. "У меня такое ощущение, что в бюллетене будут четыре кандидата. Будут ли там другие или нет, это большой вопрос. Очень тяжело сдавать качественные подписи людям, которые не имеют поддержки со стороны общества", - заявил директор Центра политического анализа, член ОП города Москвы Павел Данилин на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" на тему "Президентская кампания: кто попадет в итоговый бюллетень?". Управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев согласился с Данилиным и отметил, что необходимо дождаться решения ЦИК по вопросам регистрации кандидатов, сдавших подписи на проверку. "Очевидно уже, что будет четыре кандидата точно. Это представители парламентских партий и самовыдвиженец Владимир Владимирович Путин. Ждем решений ЦИК по двум кандидатам (политика Бориса Надеждина и председателя ЦК партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича – ред.)", - подчеркнул Алиев. Ранее самовыдвиженец Анатолий Баташев, основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов и председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин отказались от дальнейшего участия в предвыборной гонке. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 7 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240131/vybory-1924591037.html

https://ria.ru/20240131/baburin-1924538179.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, москва, павел данилин, владимир путин, борис надеждин, центр политического анализа, коммунисты россии, российский общенародный союз