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Политологи рассказали, каким видят итоговый бюллетень на выборах президента - РИА Новости, 31.01.2024
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
17:11 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/kandidaty-1924629663.html
Политологи рассказали, каким видят итоговый бюллетень на выборах президента
Политологи рассказали, каким видят итоговый бюллетень на выборах президента - РИА Новости, 31.01.2024
Политологи рассказали, каким видят итоговый бюллетень на выборах президента
Эксперты-политологи считают, что в бюллетене на выборах президента РФ будет не менее четырех кандидатов, а в зависимости от качества собранных подписей их может РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:11
2024-01-31T17:11
выборы президента россии — 2024
политика
россия
москва
павел данилин
владимир путин
борис надеждин
центр политического анализа
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Эксперты-политологи считают, что в бюллетене на выборах президента РФ будет не менее четырех кандидатов, а в зависимости от качества собранных подписей их может быть от четырех до шести. "У меня такое ощущение, что в бюллетене будут четыре кандидата. Будут ли там другие или нет, это большой вопрос. Очень тяжело сдавать качественные подписи людям, которые не имеют поддержки со стороны общества", - заявил директор Центра политического анализа, член ОП города Москвы Павел Данилин на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" на тему "Президентская кампания: кто попадет в итоговый бюллетень?". Управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев согласился с Данилиным и отметил, что необходимо дождаться решения ЦИК по вопросам регистрации кандидатов, сдавших подписи на проверку. "Очевидно уже, что будет четыре кандидата точно. Это представители парламентских партий и самовыдвиженец Владимир Владимирович Путин. Ждем решений ЦИК по двум кандидатам (политика Бориса Надеждина и председателя ЦК партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича – ред.)", - подчеркнул Алиев. Ранее самовыдвиженец Анатолий Баташев, основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов и председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин отказались от дальнейшего участия в предвыборной гонке. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 7 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240131/vybory-1924591037.html
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политика, россия, москва, павел данилин, владимир путин, борис надеждин, центр политического анализа, коммунисты россии, российский общенародный союз
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Москва, Павел Данилин, Владимир Путин, Борис Надеждин, Центр политического анализа, Коммунисты России, Российский общенародный союз
Политологи рассказали, каким видят итоговый бюллетень на выборах президента

Политологи: в бюллетенях на выборах президента будет не менее четырех кандидатов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПредвыборные баннеры
Предвыборные баннеры - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Предвыборные баннеры . Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Эксперты-политологи считают, что в бюллетене на выборах президента РФ будет не менее четырех кандидатов, а в зависимости от качества собранных подписей их может быть от четырех до шести.
«
"У меня такое ощущение, что в бюллетене будут четыре кандидата. Будут ли там другие или нет, это большой вопрос. Очень тяжело сдавать качественные подписи людям, которые не имеют поддержки со стороны общества", - заявил директор Центра политического анализа, член ОП города Москвы Павел Данилин на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" на тему "Президентская кампания: кто попадет в итоговый бюллетень?".
Кандидат в президенты Анатолий Баташев сдает подписные листы в свою поддержку для регистрации на президентских выборах 2024 года в ЦИК - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Самовыдвиженец Баташев снялся с президентских выборов
15:07
Управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев согласился с Данилиным и отметил, что необходимо дождаться решения ЦИК по вопросам регистрации кандидатов, сдавших подписи на проверку.
«
"Очевидно уже, что будет четыре кандидата точно. Это представители парламентских партий и самовыдвиженец Владимир Владимирович Путин. Ждем решений ЦИК по двум кандидатам (политика Бориса Надеждина и председателя ЦК партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича – ред.)", - подчеркнул Алиев.
Ранее самовыдвиженец Анатолий Баташев, основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов и председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин отказались от дальнейшего участия в предвыборной гонке.
Председатель партии Российский общенародный союз, кандидат в президенты РФ от партии Сергей Бабурин - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
ЦИК признал Бабурина утратившим статус кандидата в президенты
11:59
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 7 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияМоскваПавел ДанилинВладимир ПутинБорис НадеждинЦентр политического анализаКоммунисты РоссииРоссийский общенародный союз
 
 
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