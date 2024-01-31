https://ria.ru/20240131/kandidaty-1924499188.html
На выборах президента России будет до пяти кандидатов, считают эксперты
На выборах президента России будет до пяти кандидатов, считают эксперты - РИА Новости, 31.01.2024
На выборах президента России будет до пяти кандидатов, считают эксперты
Наиболее вероятно, что до дня голосования на выборах президента РФ дойдут четыре зарегистрированных на данный момент кандидата - самовыдвиженец Владимир Путин,... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T08:35
2024-01-31T08:35
2024-01-31T08:35
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Наиболее вероятно, что до дня голосования на выборах президента РФ дойдут четыре зарегистрированных на данный момент кандидата - самовыдвиженец Владимир Путин, а также кандидаты от парламентских партий Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков, однако шансы попасть в избирательный бюллетень имеет и лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович, благодаря партийной региональной сети, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "Четыре у нас уже есть: три представителя парламентских партий и Владимир Путин, подержанный "Единой Россией" и "Справедливой Россией". Честно говоря, я думаю, что наиболее вероятный сценарий, что эти четверо и останутся", - поделился мнением президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко. При этом он считает, что гипотетически кандидатом может быть зарегистрирован и лидер "Коммунистов России" Малинкович. "Учитывая тот факт, что у "Коммунистов России" есть своя региональная сеть, это реально существующая партия, которая постоянно участвует в выборах со своим активом. Наверное, реалистично, что они могли бы тоже собрать подписи", - отметил Минченко. Аналогичное мнение высказал политолог Василий Зорин. "В любом случае мы понимаем, что в бюллетени будут представители парламентских партий и, помимо кандидата от "Коммунистов России", может быть еще максимум один кандидат", - сообщил он. Эксперт не исключил, что шестым зарегистрированным кандидатом может стать кто-то из самовыдвиженцев, но отметил, что это будет зависеть от того, насколько серьезно они отнеслись к процессу сбора подписей. "Эта процедура, требующая привлечения специалистов, юристов. И, конечно же, рассчитывать на то, что все кандидаты, которые выдвинулись, смогут собрать подписи, это неправильно", - подчеркнул Зорин. Однако он отметил, что для многих общественных и политических деятелей сама по себе возможность сообщить о своем выдвижении и о процедуре сбора подписей была чем-то вроде попытки заявить о себе как о какой-то значимой фигуре. "Целеполагание у всех разное, у кого-то, может быть, чисто коммерческие интересы, у кого-то какие-то и политические, но недостаточно понятные до конца", - добавил Зорин. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 9 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Во вторник двое претендентов в кандидаты - председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин и Ирина Свиридова, выдвинутая Демократической партией России, отказались от дальнейшего участия в предвыборной гонке.
https://ria.ru/20240130/putin-1924395006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов
На выборах президента России будет до пяти кандидатов, считают эксперты
Эксперты: в бюллетенях на выборах президента России может быть 4-5 кандидатов
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Наиболее вероятно, что до дня голосования на выборах президента РФ дойдут четыре зарегистрированных на данный момент кандидата - самовыдвиженец Владимир Путин, а также кандидаты от парламентских партий Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков, однако шансы попасть в избирательный бюллетень имеет и лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович, благодаря партийной региональной сети, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Четыре у нас уже есть: три представителя парламентских партий и Владимир Путин, подержанный "Единой Россией
" и "Справедливой Россией
". Честно говоря, я думаю, что наиболее вероятный сценарий, что эти четверо и останутся", - поделился мнением президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко
.
При этом он считает, что гипотетически кандидатом может быть зарегистрирован и лидер "Коммунистов России" Малинкович.
"Учитывая тот факт, что у "Коммунистов России" есть своя региональная сеть, это реально существующая партия, которая постоянно участвует в выборах со своим активом. Наверное, реалистично, что они могли бы тоже собрать подписи", - отметил Минченко.
Аналогичное мнение высказал политолог Василий Зорин.
"В любом случае мы понимаем, что в бюллетени будут представители парламентских партий и, помимо кандидата от "Коммунистов России", может быть еще максимум один кандидат", - сообщил он.
Эксперт не исключил, что шестым зарегистрированным кандидатом может стать кто-то из самовыдвиженцев, но отметил, что это будет зависеть от того, насколько серьезно они отнеслись к процессу сбора подписей.
"Эта процедура, требующая привлечения специалистов, юристов. И, конечно же, рассчитывать на то, что все кандидаты, которые выдвинулись, смогут собрать подписи, это неправильно", - подчеркнул Зорин.
Однако он отметил, что для многих общественных и политических деятелей сама по себе возможность сообщить о своем выдвижении и о процедуре сбора подписей была чем-то вроде попытки заявить о себе как о какой-то значимой фигуре.
"Целеполагание у всех разное, у кого-то, может быть, чисто коммерческие интересы, у кого-то какие-то и политические, но недостаточно понятные до конца", - добавил Зорин.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 9 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Во вторник двое претендентов в кандидаты - председатель партии "Российский общенародный союз
" Сергей Бабурин
и Ирина Свиридова, выдвинутая Демократической партией России, отказались от дальнейшего участия в предвыборной гонке.
ЦИК опубликовал сведения Путина об имуществе