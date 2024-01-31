https://ria.ru/20240131/iran-1924582422.html

Иран отменит визы для туристов из 28 стран

Иран отменит визы для туристов из 28 стран - РИА Новости, 31.01.2024

Иран отменит визы для туристов из 28 стран

Власти Ирана в одностороннем порядке отменят визы для туристов из 28 стран с 4 февраля, заявил заместитель главы МИД страны по консульским вопросам Алиреза... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T15:39

2024-01-31T15:39

2024-01-31T18:44

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Власти Ирана в одностороннем порядке отменят визы для туристов из 28 стран с 4 февраля, заявил заместитель главы МИД страны по консульским вопросам Алиреза Бейкдели. "Гражданам из 28 стран, которые собираются посетить в Иран в туристических целях, больше не будет нужна виза с 4 февраля 2024 года. Туристы смогут приехать в Иран, только купив билет, не оформляя визы", - приводит агентство Tasnim слова Бейкдели. Он отметил, что список стран включает Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Узбекистан, Кыргызстан, Тунис, Танзанию, Мавританию, Зимбабве, Маврикий, Сейшельские острова, Японию, Индонезию, Сингапур, Вьетнам, Камбоджу, Бруней, Бразилию, Мексику, Перу, Хорватию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Беларусь и Индию.Напомним, Россия и Иран с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Первая делегация из Ирана прибыла в Россию в рамках безвизового режима 21 сентября, а 26-го в исламскую республику отправились россияне. Однако. туроператоры рассказывают, что по сути он сейчас не работает."Едут в основном индивидуалы. Туристы, например, на Новый год получали электронное разрешение в посольстве Ирана в Москве, - объяснила директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева. – Можно получать и по прилете, но мы на всякий случай сделали это в Москве".В обратном направлении, по ее словам, тоже пока групповые списки не заработали. "Спрос слабоватый на иранском рынке. Это для нас, как для въездного туроператора – разочарование, потому что иранские туристы в массе своей не поехали в Россию, а выбрали Саудовскую Аравию, которая предложила им хорошие условия", - добавила эксперт.Директор по маркетингу компании "Русский Экспресс" Юрий Савин подчеркнул, что Иран пользуется спросом у российских туристов. "Интерес есть как к групповым турам, так и к индивидуальным поездкам с различными целями: на выставки и бизнес-мероприятия", - пояснил эксперт. По его словам, безвизовый режим работает для туристических групп от пяти человек в одном бронировании. Но эксперт добавил, что "компания также пока не сталкивалась с безвизом, так как главное условие, что пять человек должно быть именно в одном бронировании, а пока группы формируются из нескольких - по два-три человека".В "Интуристе" уточнили, что списки аккредитованных фирм, которые могут отправлять туристов без виз, должны опубликовать в феврале."Индивидуальные туристические визы возможно оформить в аэропорту Тегерана по прилете, но для этого необходимо до вылета пройти проверку и получить референс-код от МИД Ирана, без которого оформление визы невозможно", - добавил Юрий Савин.

https://ria.ru/20231004/iran-1900231914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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