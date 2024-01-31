https://ria.ru/20240131/il-76-1924629012.html

Путин рассказал, для чего Украина могла сбить Ил-76

Путин рассказал, для чего Украина могла сбить Ил-76 - РИА Новости, 31.01.2024

Путин рассказал, для чего Украина могла сбить Ил-76

Кандидат в президенты, действующий глава РФ Владимир Путин, рассуждая о том, зачем Украина сбила самолет Ил-76 со своими пленными, заявил, что этими действиями... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T17:08

2024-01-31T17:08

2024-01-31T18:09

украина

киев

вооруженные силы украины

владимир путин

в мире

крушение ил-76 в белгородской области

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты, действующий глава РФ Владимир Путин, рассуждая о том, зачем Украина сбила самолет Ил-76 со своими пленными, заявил, что этими действиями Киев, наверное, хочет спровоцировать Россию на ответные действия."Вы спросили, зачем они это сделали? Я не знаю. Я не понимаю. Можно еще представить себе, зачем они обстреливают мирные города. Там несколько целей: отвлечь внимание собственного населения и спонсоров от провалов в рамках так называемого контрнаступления; показать, что они что-то могут; спровоцировать нас на ответные зеркальные действия для ударов по гражданским и мирным целям на территории самой Украины. Мы то что делаем - мы высокоточным оружием поражаем объекты инфраструктуры, военные прежде всего, и военную промышленность. Они хотят спровоцировать нас на ответные действия, наверное, так думаю", - заявил Путин на встрече с доверенными лицами.Президент допустил, что что Киев случайно сбил Ил-76, добавив, что это все равно является преступлением."Можно предположить, что они сделали это случайно. Это преступление в любом случае. В данном случае, если это так, то это преступление по неосторожности, есть такой юридический термин. СК (Следственный комитет – ред.) возбудил уголовное дело по статье "Терроризм". Видимо, правовая оценка Следственного комитета - это их профессиональный долг, они знают, что они делают, и есть для этого определенные основания", - заявил Путин на встрече с доверенными лицами.ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.По словам президента России Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США, отмечал российский лидер.В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент семь человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240131/prestupleniya-1924628285.html

https://ria.ru/20240131/il-76-1924629169.html

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Путин допустил, что Киев по неосторожности сбил Ил-76 Путин допустил, что Киев по неосторожности сбил Ил-76 2024-01-31T17:08 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, киев, вооруженные силы украины, владимир путин, в мире, крушение ил-76 в белгородской области