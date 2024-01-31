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Решения Международного суда по Газе должны исполняться, заявил Гутерреш - РИА Новости, 31.01.2024
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19:06 31.01.2024 (обновлено: 19:20 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/guterresh-1924661398.html
Решения Международного суда по Газе должны исполняться, заявил Гутерреш
Решения Международного суда по Газе должны исполняться, заявил Гутерреш - РИА Новости, 31.01.2024
Решения Международного суда по Газе должны исполняться, заявил Гутерреш
Решение Международного суда ООН должно исполняться, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании комитета ООН по неотъемлемым правам палестинского... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T19:06
2024-01-31T19:20
в мире
израиль
юар
палестина
владимир путин
антониу гутерреш
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ООН, 31 янв – РИА Новости. Решение Международного суда ООН должно исполняться, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании комитета ООН по неотъемлемым правам палестинского народа. Международный суд ООН в Гааге в пятницу вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в секторе Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в Газе, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. Суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. "Международное гуманитарное право, включая принципы соразмерности (ударов – ред.) и меры предосторожности при атаках должны соблюдаться всегда. И обязательные решения Международного Суда должны исполняться", - сказал Гутерреш. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших из-за израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября, по данным минздрава Палестины, возросло до 25,9 тысячи, более 64 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240131/zaderzhanie-1924601660.html
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в мире, израиль, юар, палестина, владимир путин, антониу гутерреш, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ЮАР, Палестина, Владимир Путин, Антониу Гутерреш, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Решения Международного суда по Газе должны исполняться, заявил Гутерреш

Гутерреш о ситуации в Газе: решения Международного суда должны исполняться

© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш . Архивное фото
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ООН, 31 янв – РИА Новости. Решение Международного суда ООН должно исполняться, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании комитета ООН по неотъемлемым правам палестинского народа.
Международный суд ООН в Гааге в пятницу вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в секторе Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в Газе, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. Суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.
Израильская полиция - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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"Международное гуманитарное право, включая принципы соразмерности (ударов – ред.) и меры предосторожности при атаках должны соблюдаться всегда. И обязательные решения Международного Суда должны исполняться", - сказал Гутерреш.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших из-за израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября, по данным минздрава Палестины, возросло до 25,9 тысячи, более 64 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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