https://ria.ru/20240131/golod-1924466655.html

США планируют уморить голодом миллионы людей, чтобы насолить России

США планируют уморить голодом миллионы людей, чтобы насолить России - РИА Новости, 31.01.2024

США планируют уморить голодом миллионы людей, чтобы насолить России

На стратегической сессии по подведению предварительных итогов реализации национальных проектов премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в 2023 году... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T08:00

2024-01-31T08:00

2024-01-31T08:02

экономика

россия

сша

красное море

владимир путин

михаил мишустин

стефан сежурне

евросоюз

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На стратегической сессии по подведению предварительных итогов реализации национальных проектов премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в 2023 году РФ экспортировала сельхозпродукции почти на 3,9 триллиона рублей, что является для отрасли историческим рекордом. По данным Минсельхоза, в 2023 году экспорт продукции АПК составил более 45 миллиардов долларов по сравнению с 41,6 миллиарда в 2022-м.Экспорт одной пшеницы за прошлый год вырос почти на четыре процента и побил исторический рекорд, зафиксированный тремя годами ранее. В этом году с учетом новых территорий, по словам президента РФ Владимира Путина, урожай российской пшеницы ожидается на уровне 147 миллионов тонн.Много это или мало? Хватит ли нам и нашим друзьям батонов, буханок, караваев, лепешек, калачей и прочих круассанов?Можно выдохнуть: хватит — и даже останется. Россия прочно удерживает первое место в мире по производству и экспорту пшеницы, занимая долю порядка 25% — и эта доля, скорее всего, вырастет еще больше.Несмотря на жгучее желание Запада поставить Россию на колени по каждому удобному поводу — от банковской сферы и нефти до чипов и золотых олимпийских медалей, упрямые российские колени сгибаться отказываются и день ото дня становятся еще прямее на зависть моделям из Victoria’s Secret, а русское зерно, получаемое по всему миру, молчаливо, но красноречиво говорит, кто на кухне хозяин.Львиная доля успеха отечественной продовольственной экспансии принадлежит руководству нашей страны, которое буквально костьми легло, чтобы российский АПК ни от кого не зависел и развивался семимильными шагами.Но, как это часто бывает, упорно работающему помогает сам бог (или его представители на земле). Например, по данным Всемирного банка, население нашей планеты уже достигло восьми миллиардов и продолжает увеличиваться со скоростью один процент в год. То есть к 2050 году нас уже будет минимум девять миллиардов — и этот упавший с неба миллиард будет очень хотеть есть.В мире существует острая нехватка плодородных сельхозугодий, из-за чего уже британские ученые на полном серьезе уговаривают перейти со стейков на червей и личинок. На этом фоне Россия обихаживать свои просторы почти и не начинала: по некоторым данным, сейчас мы используем от силы половину официально зарегистрированных сельскохозяйственных земель, а сколько еще будет посчитано и оттаяно — сложно представить. Иными словами, дополнительной еде колоситься и наливаться есть где.В придачу хуситы заблокировали Красное море и снизили мировой поток грузов через Суэцкий канал на 40%. Они, скорее всего, не знали данных ВТО, согласно которым затычка в Красном море затронула 20-30% мирового объема торговли пшеницей, и не подозревали, что один ЕС импортировал-экспортировал через Красное море продовольствия минимум на 70 миллиардов евро в год. Теперь, когда путь недружественных нам торговцев из Европы в Азию удлиняется вдвое и дорожает вчетверо, становится вдвойне приятно, что отечественные корабли с зерном и удобрениями могут ходить туда-сюда совершенно беспрепятственно, сохраняя свою высокую конкурентоспособность и принося нашей стране приличные барыши.К тому же по европейскому "райскому саду" стали метаться трактора и начал разбрасываться навоз. Устав от повышения цен на топливо, новых налогов, отмен субсидий, всевозможных зеленых директив и постановлений из Брюсселя, еврофермеры устроили настоящий бунт, парализовав агроотрасль Европы. При этом последней искрой стало решение евробюрократов открыть внутренний рынок для сельхозпродукции с Украины. Власти ЕС в итоге пообещали просто пускать украинское зерно и масло транзитом, но было уже поздно — европейский сельхозрынок горит синим пламенем. А если что-то горит, то почему нам не погреть на этом руки?Уловив нехорошую тенденцию, свежеиспеченный министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что доля России на рынке зерна может увеличиться до 30% и мы начнем диктовать свои условия: "Французское зерно окажется под угрозой. Победа России стала бы драмой для наших аграриев и привела бы к инфляции".Одновременно с этим чиновники Минсельхоза США подсчитали планируемые остатки по зерну в мире в этом году и пришли к выводу, что они будут самыми низкими за последние десять лет, а больше всего выиграет от этого Россия. В связи с этим в начале января сего года палата представителей американского конгресса приняла законопроект "Нет российской сельхозпродукции", который обязывает министра финансов США "голосом и влиянием" поддерживать инвестиции в проекты, которые могут снизить зависимость стран во всем мире от российской агропродукции и удобрений. На вопрос, не смущает ли авторов законопроекта, что в случае успеха он может поставить на грань гибели от голода миллионы людей, ответа не последовало.По словам премьера Михаила Мишустина, мы поставляем 90% нашей сельхозпродукции в дружественные страны, поэтому попытка Соединенных Штатов сделать нам очередную гадость не пройдет, а министр финансов США быстро сорвет свой голос.А если кто-то спросит, в чем секрет того, что в России всегда будет чего покушать и еще полмира накормим, то ответ здесь простой: мы русские, а значит — с нами Бог.

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https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html

https://ria.ru/20240128/semya-1923885894.html

https://ria.ru/20240107/oshibki-1919973364.html

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экономика, россия, сша, красное море, владимир путин, михаил мишустин, стефан сежурне, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), аналитика