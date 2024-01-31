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ЕК должна защищать интересы фермеров Европы от Украины, считают в Венгрии - РИА Новости, 31.01.2024
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20:01 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/fermery-1924671553.html
ЕК должна защищать интересы фермеров Европы от Украины, считают в Венгрии
ЕК должна защищать интересы фермеров Европы от Украины, считают в Венгрии - РИА Новости, 31.01.2024
ЕК должна защищать интересы фермеров Европы от Украины, считают в Венгрии
Еврокомиссия должна защищать интересы европейских аграриев от Украины, а не наоборот, демонстрации фермеров в Европе привлекают к этому внимание, заявили РИА... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T20:01
2024-01-31T20:01
украина
венгрия
европа
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
всемирная торговая организация (вто)
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БУДАПЕШТ, 31 янв - РИА Новости. Еврокомиссия должна защищать интересы европейских аграриев от Украины, а не наоборот, демонстрации фермеров в Европе привлекают к этому внимание, заявили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства Венгрии. Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров Украины и Молдавии до июня 2025 года, одновременно усилив защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС. "Демонстрации фермеров также привлекают внимание к тому, что производители стран-членов ЕС не получают достаточной защиты со стороны ЕС в противостоянии с Украиной... Еврокомиссия должна защищать европейские интересы от украинцев, а не интересы Украины от европейских фермеров", - приводит ведомство слова министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя. Венгерский министр также призвал Брюссель принять дальнейшие меры для защиты европейской сельскохозяйственной и пищевой промышленности. ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года. В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240131/fermery-1924514537.html
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украина, венгрия, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто)
Украина, Венгрия, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Всемирная торговая организация (ВТО)
ЕК должна защищать интересы фермеров Европы от Украины, считают в Венгрии

Минсельхоз Венгрии: ЕК должна защищать интересы фермеров Европы от Украины

© AP Photo / Thomas PadillaФермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа
Фермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Thomas Padilla
Фермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 31 янв - РИА Новости. Еврокомиссия должна защищать интересы европейских аграриев от Украины, а не наоборот, демонстрации фермеров в Европе привлекают к этому внимание, заявили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства Венгрии.
Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров Украины и Молдавии до июня 2025 года, одновременно усилив защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС.
Французские фермеры блокируют трассы в пригородах Парижа - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Фермеры объявили новый поход на Париж
Вчера, 10:27
«
"Демонстрации фермеров также привлекают внимание к тому, что производители стран-членов ЕС не получают достаточной защиты со стороны ЕС в противостоянии с Украиной... Еврокомиссия должна защищать европейские интересы от украинцев, а не интересы Украины от европейских фермеров", - приводит ведомство слова министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.
Венгерский министр также призвал Брюссель принять дальнейшие меры для защиты европейской сельскохозяйственной и пищевой промышленности.
ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.
В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Фермеры во время демонстрации в центре Брюсселя - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Бельгийские фермеры угрожают заблокировать Брюссель
29 января, 18:50
 
УкраинаВенгрияЕвропаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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