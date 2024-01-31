https://ria.ru/20240131/fermery-1924671553.html

ЕК должна защищать интересы фермеров Европы от Украины, считают в Венгрии

ЕК должна защищать интересы фермеров Европы от Украины, считают в Венгрии - РИА Новости, 31.01.2024

ЕК должна защищать интересы фермеров Европы от Украины, считают в Венгрии

Еврокомиссия должна защищать интересы европейских аграриев от Украины, а не наоборот, демонстрации фермеров в Европе привлекают к этому внимание, заявили РИА... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T20:01

2024-01-31T20:01

2024-01-31T20:01

украина

венгрия

европа

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

всемирная торговая организация (вто)

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БУДАПЕШТ, 31 янв - РИА Новости. Еврокомиссия должна защищать интересы европейских аграриев от Украины, а не наоборот, демонстрации фермеров в Европе привлекают к этому внимание, заявили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства Венгрии. Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров Украины и Молдавии до июня 2025 года, одновременно усилив защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС. "Демонстрации фермеров также привлекают внимание к тому, что производители стран-членов ЕС не получают достаточной защиты со стороны ЕС в противостоянии с Украиной... Еврокомиссия должна защищать европейские интересы от украинцев, а не интересы Украины от европейских фермеров", - приводит ведомство слова министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя. Венгерский министр также призвал Брюссель принять дальнейшие меры для защиты европейской сельскохозяйственной и пищевой промышленности. ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года. В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240131/fermery-1924514537.html

https://ria.ru/20240129/bryussel-1924210899.html

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венгрия

европа

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украина, венгрия, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто)