ЕК должна защищать интересы фермеров Европы от Украины, считают в Венгрии
Минсельхоз Венгрии: ЕК должна защищать интересы фермеров Европы от Украины
© AP Photo / Thomas PadillaФермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа
© AP Photo / Thomas Padilla
Фермеры на тракторах, перекрывшие движение на шоссе к северу от Парижа
БУДАПЕШТ, 31 янв - РИА Новости. Еврокомиссия должна защищать интересы европейских аграриев от Украины, а не наоборот, демонстрации фермеров в Европе привлекают к этому внимание, заявили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства Венгрии.
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"Демонстрации фермеров также привлекают внимание к тому, что производители стран-членов ЕС не получают достаточной защиты со стороны ЕС в противостоянии с Украиной... Еврокомиссия должна защищать европейские интересы от украинцев, а не интересы Украины от европейских фермеров", - приводит ведомство слова министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.
Венгерский министр также призвал Брюссель принять дальнейшие меры для защиты европейской сельскохозяйственной и пищевой промышленности.
ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.
В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.