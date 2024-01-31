В Ереване задержали мужчину, осквернившего памятник блокадникам Ленинграда
СК Армении: задержали мужчину, осквернившего памятник блокадникам Ленинграда
CC BY-SA 4.0 / Well-read MountainMan (cropped) / Детям блокадного ЛенинградаПамятник детям блокадного Ленинграда в Ереване
CC BY-SA 4.0 / Well-read MountainMan (cropped) / Детям блокадного Ленинграда
Памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 31 янв — РИА Новости. Мужчину, осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, задержали, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета республики.
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"Он обнаружен, задержан и находится в распоряжении Следственного комитета", — сказал собеседник агентства.
Русский дом в Ереване 26 января провел церемонию у памятника детям блокадного Ленинграда, посвященную 80-летию снятия блокады. Посол России в Армении Сергей Копыркин, представители Русского дома, ветеранских и общественных организаций, школьники Еревана возложили к монументу венки и цветы.
В годы Великой Отечественной войны в Армению из Ленинграда эвакуировали более 200 детей. Сегодня в республике проживают шесть блокадников.
Позднее уроженец столицы Армении, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, демонстративно опрокинул венки, сорвал и растоптал ленты, символизирующие флаг России. Также он выложил все происходящее с оскорбительными комментариями в TikTok.
Посольство России в Ереване назвало действия мужчины циничной провокацией и открытым надругательством над памятью жертв блокады. Там подчеркнули, что автор видео топтал не венки, возложенные к мемориалу к 80-летию полного освобождения Ленинграда, а "ту дань уважения и благодарности к лучшим чертам армянского народа, которую они символизируют".
В свою очередь, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Армянские следователи позднее также завели дело по статье "Хулиганство".
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, Дорога жизни, по которой в город доставлялось продовольствие, проложили по льду Ладожского озера. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, полностью ее удалось снять 27 января 1944-го.