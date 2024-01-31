https://ria.ru/20240131/erevan-1924666572.html

В Ереване задержали мужчину, осквернившего памятник блокадникам Ленинграда

В Ереване задержали мужчину, осквернившего памятник блокадникам Ленинграда - РИА Новости, 31.01.2024

В Ереване задержали мужчину, осквернившего памятник блокадникам Ленинграда

Мужчину, осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, задержали, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета республики. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T19:32

2024-01-31T19:32

2024-01-31T20:28

ереван

следственный комитет россии (ск рф)

ленинград

армения

мария захарова

сергей копыркин

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

оон

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ЕРЕВАН, 31 янв — РИА Новости. Мужчину, осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, задержали, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета республики."Он обнаружен, задержан и находится в распоряжении Следственного комитета", — сказал собеседник агентства.Русский дом в Ереване 26 января провел церемонию у памятника детям блокадного Ленинграда, посвященную 80-летию снятия блокады. Посол России в Армении Сергей Копыркин, представители Русского дома, ветеранских и общественных организаций, школьники Еревана возложили к монументу венки и цветы.Позднее уроженец столицы Армении, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, демонстративно опрокинул венки, сорвал и растоптал ленты, символизирующие флаг России. Также он выложил все происходящее с оскорбительными комментариями в TikTok.Посольство России в Ереване назвало действия мужчины циничной провокацией и открытым надругательством над памятью жертв блокады. Там подчеркнули, что автор видео топтал не венки, возложенные к мемориалу к 80-летию полного освобождения Ленинграда, а "ту дань уважения и благодарности к лучшим чертам армянского народа, которую они символизируют".В свою очередь, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Армянские следователи позднее также завели дело по статье "Хулиганство".Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, Дорога жизни, по которой в город доставлялось продовольствие, проложили по льду Ладожского озера. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, полностью ее удалось снять 27 января 1944-го.

https://ria.ru/20240130/pamyatnik-1924444703.html

https://ria.ru/20240112/armeniya-1920907106.html

https://ria.ru/20240130/pamyatnik-1924381274.html

ереван

ленинград

армения

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ереван, следственный комитет россии (ск рф), ленинград, армения, мария захарова, сергей копыркин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), оон, в мире