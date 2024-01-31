https://ria.ru/20240131/dostup-1924476159.html
Минцифры анонсировало скорое восстановление доступа к зоне .RU
Минцифры анонсировало скорое восстановление доступа к зоне .RU - РИА Новости, 31.01.2024
Минцифры анонсировало скорое восстановление доступа к зоне .RU
Доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время, возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T00:37
2024-01-31T00:37
2024-01-31T00:40
технологии
россия
москва
московская область (подмосковье)
руслан пермяков
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
томский университет систем управления и радиоэлектроники
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153322/63/1533226350_0:0:2918:1641_1920x0_80_0_0_e9d0ac468f7e2afc6132f56935eccc24.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время, возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, сообщили в Минцифры России."В ближайшее время доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен. Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над её устранением", - говорится в сообщении.В министерстве объяснили, что DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных. Сейчас проблема решена для абонентов Национальной системы доменных имен."Идут восстановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации", - сказали в Минцифры.Проблема устраненаТехническая проблема, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .ru, устранена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Координационного центра доменов .RU/РФ."Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .ru, устранена. Неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен. Мы будем и дальше держать вас в курсе ситуации", - сообщили в пресс-службе.Сбой в доменной зонеВо вторник вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .ru в России. По данным Downradar, он начался около 19.30 по московскому времени.Больше всего жалоб поступало от жителей Москвы и Московской области. Также имелись жалобы из других регионов России — Санкт-Петербурга, Свердловской области, Новосибирской области, Татарстана.Провайдеры и владельцы автономных систем в РФ, использующие резолвинг Национальной системы доменных имен (НСДИ), работают штатно, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.Возможная причинаРаботы по модернизации сервисов Роскомнадзора могли стать причиной сбоя доменной зоны .RU? такое мнение РИА Новости высказал заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков."Мне кажется, что это связано с модернизацией сервисов Роскомнадзора. Примерное неделю назад похожие проблемы были у Tele2 с сервисами Telegram", - сказал Пермяков.Кроме того, он считает, что поломки "сервиса доменных имен secdns для зоны .ру не было". "Против этой версии то, что доступ с проводных сетей сохранился", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20240130/banki-1924468302.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, москва, московская область (подмосковье), руслан пермяков, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), томский университет систем управления и радиоэлектроники, telegram
Технологии, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Руслан Пермяков, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Томский университет систем управления и радиоэлектроники, Telegram
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время, возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, сообщили в Минцифры России.
«
"В ближайшее время доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен. Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над её устранением", - говорится в сообщении.
В министерстве объяснили, что DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных. Сейчас проблема решена для абонентов Национальной системы доменных имен.
"Идут восстановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации", - сказали в Минцифры.
Платежные сервисы банков и банкоматы в России работают штатно
Техническая проблема, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .ru, устранена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Координационного центра доменов .RU/РФ.
"Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .ru, устранена. Неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен. Мы будем и дальше держать вас в курсе ситуации", - сообщили в пресс-службе.
Во вторник вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .ru в России. По данным Downradar, он начался около 19.30 по московскому времени.
Больше всего жалоб поступало от жителей Москвы
и Московской области
. Также имелись жалобы из других регионов России — Санкт-Петербурга
, Свердловской области
, Новосибирской области
, Татарстана.
Ozon сообщил о восстановлении работы своих сервисов
Провайдеры и владельцы автономных систем в РФ, использующие резолвинг Национальной системы доменных имен (НСДИ), работают штатно, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре
.
Резолвинг DNS - это процесс преобразования доменного имени в IP-адрес. DNS позволяет пользователям интернета использовать удобные для запоминания доменные имена вместо того, чтобы запоминать цифровые IP-адреса. Этот процесс необходим для установления соединения с веб-сайтами, отправки электронной почты и других онлайн-действий.
Работы по модернизации сервисов Роскомнадзора могли стать причиной сбоя доменной зоны .RU? такое мнение РИА Новости высказал заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков
.
"Мне кажется, что это связано с модернизацией сервисов Роскомнадзора. Примерное неделю назад похожие проблемы были у Tele2 с сервисами Telegram
", - сказал Пермяков.
Кроме того, он считает, что поломки "сервиса доменных имен secdns для зоны .ру не было". "Против этой версии то, что доступ с проводных сетей сохранился", - заключил эксперт.
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