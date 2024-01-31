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Более полумиллиона россиян подали заявки на участие в ДЭГ - РИА Новости, 31.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:27 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/deg-1924611349.html
Более полумиллиона россиян подали заявки на участие в ДЭГ
Более полумиллиона россиян подали заявки на участие в ДЭГ - РИА Новости, 31.01.2024
Более полумиллиона россиян подали заявки на участие в ДЭГ
Уже более полумиллиона заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подано на "Госуслугах" за два дня, сообщает Минцифры России. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:27
2024-01-31T16:27
выборы президента россии — 2024
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
политика
алтайский край
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Уже более полумиллиона заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подано на "Госуслугах" за два дня, сообщает Минцифры России. "На участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) за два дня подали уже более 500 тысяч заявлений. Их принимают на портале "Госуслуг" до 23.59 мск 11 марта", - говорится в сообщении. Самыми активными регионами стали Московская область, Чувашия, Алтайский край, Свердловская и Ростовская области. Министерство напоминает, что заявление на участие в голосовании можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки. Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом "Мобильный избиратель". Совет Федерации назначил президентские выборы в РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент семь человек претендуют на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, политика, алтайский край, московская область (подмосковье)
Выборы президента России — 2024, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Россия, Политика, Алтайский край, Московская область (Подмосковье)
Более полумиллиона россиян подали заявки на участие в ДЭГ

Минцифры: более 500 000 заявок на участие в ДЭГ подали за 2 дня на Госуслугах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах на улице Новосибирска
Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах на улице Новосибирска - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах на улице Новосибирска
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Уже более полумиллиона заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подано на "Госуслугах" за два дня, сообщает Минцифры России.
"На участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) за два дня подали уже более 500 тысяч заявлений. Их принимают на портале "Госуслуг" до 23.59 мск 11 марта", - говорится в сообщении.
Самыми активными регионами стали Московская область, Чувашия, Алтайский край, Свердловская и Ростовская области.
Министерство напоминает, что заявление на участие в голосовании можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки. Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом "Мобильный избиратель".
Совет Федерации назначил президентские выборы в РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент семь человек претендуют на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
 
Выборы президента России — 2024Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)РоссияПолитикаАлтайский крайМосковская область (Подмосковье)
 
 
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