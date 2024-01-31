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Более полумиллиона россиян подали заявки на участие в ДЭГ

Более полумиллиона россиян подали заявки на участие в ДЭГ - РИА Новости, 31.01.2024

Более полумиллиона россиян подали заявки на участие в ДЭГ

Уже более полумиллиона заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подано на "Госуслугах" за два дня, сообщает Минцифры России. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:27

2024-01-31T16:27

2024-01-31T16:27

выборы президента россии — 2024

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

политика

алтайский край

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Уже более полумиллиона заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подано на "Госуслугах" за два дня, сообщает Минцифры России. "На участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) за два дня подали уже более 500 тысяч заявлений. Их принимают на портале "Госуслуг" до 23.59 мск 11 марта", - говорится в сообщении. Самыми активными регионами стали Московская область, Чувашия, Алтайский край, Свердловская и Ростовская области. Министерство напоминает, что заявление на участие в голосовании можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки. Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом "Мобильный избиратель". Совет Федерации назначил президентские выборы в РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент семь человек претендуют на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, политика, алтайский край, московская область (подмосковье)