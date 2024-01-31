Более полумиллиона россиян подали заявки на участие в ДЭГ
Минцифры: более 500 000 заявок на участие в ДЭГ подали за 2 дня на Госуслугах
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах на улице Новосибирска
Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах на улице Новосибирска
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Уже более полумиллиона заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подано на "Госуслугах" за два дня, сообщает Минцифры России.
"На участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) за два дня подали уже более 500 тысяч заявлений. Их принимают на портале "Госуслуг" до 23.59 мск 11 марта", - говорится в сообщении.
Самыми активными регионами стали Московская область, Чувашия, Алтайский край, Свердловская и Ростовская области.
Министерство напоминает, что заявление на участие в голосовании можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки. Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом "Мобильный избиратель".
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