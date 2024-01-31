https://ria.ru/20240131/bogdanov-1924533983.html

Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки

Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки - РИА Новости, 31.01.2024

Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки

Основатель Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки, сообщил заместитель председателя ЦИК... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T11:46

2024-01-31T11:46

2024-01-31T16:51

выборы президента россии — 2024

политика

николай булаев

россия

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Основатель Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на заседании комиссии."Мы сегодня утром принимали документы <…> Андрея Владимировича, и он написал заявление о сложении полномочий кандидата в президенты и выходе из президентской кампании", — сообщил он.В среду перед заседанием ЦИК Богданов представил подписные листы, собранные в поддержку его кандидатуры на выборах президента. Вопрос о признании его кандидатом был включен в повестку заседания.Центризбирком единогласно признал Богданова утратившим статус кандидата на должность президента."Я написал заявление о снятии своей кандидатуры с выборов по ситуации обнаружения зарубежного счета, который я не успел закрыть", — объяснил сам Богданов.Позже он уточнил, что речь идет о нескольких счетах в банках иностранных государств.Политик отметил, что не хотел нагружать ЦИК проверкой подписей. На вопрос, кого он поддержит на выборах президента в марте, Богданов ответил, что его никто не просил о снятии кандидатуры с предвыборной гонки и он пока никого не поддерживает.Накануне от дальнейшего участия в предвыборной гонке за пост президента отказался председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин.Совет Федерации назначил выборы главы государства на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Сейчас на пост претендуют восемь человек.В понедельник Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на должность президента России.Комиссия также уже зарегистрировала еще трех кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое — представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требовалось.Выдвиженцы от непарламентских политических партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Ирина Свиридова — должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей.Самовыдвиженцам — Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву — необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. Центральная избирательная комиссия должна принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240130/tsik-1924338240.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, николай булаев, россия