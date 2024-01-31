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Богданов сдал в ЦИК подписи в свою поддержку - РИА Новости, 31.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
10:13 31.01.2024 (обновлено: 10:47 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/bogdanov-1924512318.html
Богданов сдал в ЦИК подписи в свою поддержку
Богданов сдал в ЦИК подписи в свою поддержку - РИА Новости, 31.01.2024
Богданов сдал в ЦИК подписи в свою поддержку
Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов сдал в Центральную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T10:13
2024-01-31T10:47
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов сдал в Центральную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на предстоящих президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости. Всего партия предоставила в ЦИК 20 коробок со 105 тысячами подписей."Я пришел в Центризбирком, чтобы сдать возможные 105 тысяч подписей избирателей. Вся команда собрала более 168 тысяч подписей. Нельзя сказать, что сбор был простой, потому что были морозы, это сдерживало наш порыв. Сбор проходил по смешанной системе, сначала был обзвон, а потом поквартирный обход. Я уверен, что мы сдадим подписи, я уверен, что они правильные", - рассказал Богданов журналистам.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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политика, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Богданов сдал в ЦИК подписи в свою поддержку

Богданов сдал в ЦИК подписи в свою поддержку на выборах президента

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКандидат от партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов подает документы в ЦИК в качестве кандидата на пост президента РФ
Кандидат от партии Российская партия свободы и справедливости Андрей Богданов подает документы в ЦИК в качестве кандидата на пост президента РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Кандидат от партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов подает документы в ЦИК в качестве кандидата на пост президента РФ
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов сдал в Центральную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на предстоящих президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости.
Всего партия предоставила в ЦИК 20 коробок со 105 тысячами подписей.
"Я пришел в Центризбирком, чтобы сдать возможные 105 тысяч подписей избирателей. Вся команда собрала более 168 тысяч подписей. Нельзя сказать, что сбор был простой, потому что были морозы, это сдерживало наш порыв. Сбор проходил по смешанной системе, сначала был обзвон, а потом поквартирный обход. Я уверен, что мы сдадим подписи, я уверен, что они правильные", - рассказал Богданов журналистам.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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