ЦИК признал Бабурина утратившим статус кандидата в президенты
ЦИК признал Бабурина утратившим статус кандидата на выборах президента
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Российский общенародный союз", кандидат в президенты РФ от партии Сергей Бабурин
Председатель партии "Российский общенародный союз", кандидат в президенты РФ от партии Сергей Бабурин
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. ЦИК РФ признал председателя партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина утратившим статус кандидата на должность президента РФ, сообщается в постановлении.
"Вчера в ЦИК России поступило заявление кандидата на должность президента РФ Сергея Николаевича Бабурина, в котором он снимает свою кандидатуру с выборов президента. Участие в выборах - это конституционное право, поэтому право кандидата подать такое заявление корреспондирует наши обязанности признать Сергея Николаевича Бабурина утратившим статус кандидата на должность президента РФ и направить уведомление о прекращении расходов с его счета", - сообщил решение постановления член ЦИК Константин Мазуревский.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 9 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.