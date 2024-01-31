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ЦИК признал Бабурина утратившим статус кандидата в президенты - РИА Новости, 31.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:59 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/baburin-1924538179.html
ЦИК признал Бабурина утратившим статус кандидата в президенты
ЦИК признал Бабурина утратившим статус кандидата в президенты - РИА Новости, 31.01.2024
ЦИК признал Бабурина утратившим статус кандидата в президенты
ЦИК РФ признал председателя партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина утратившим статус кандидата на должность президента РФ, сообщается в... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:59
2024-01-31T11:59
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. ЦИК РФ признал председателя партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина утратившим статус кандидата на должность президента РФ, сообщается в постановлении. "Вчера в ЦИК России поступило заявление кандидата на должность президента РФ Сергея Николаевича Бабурина, в котором он снимает свою кандидатуру с выборов президента. Участие в выборах - это конституционное право, поэтому право кандидата подать такое заявление корреспондирует наши обязанности признать Сергея Николаевича Бабурина утратившим статус кандидата на должность президента РФ и направить уведомление о прекращении расходов с его счета", - сообщил решение постановления член ЦИК Константин Мазуревский. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 9 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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политика, россия, сергей бабурин, константин мазуревский, леонид слуцкий (политик), российский общенародный союз, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Сергей Бабурин, Константин Мазуревский, Леонид Слуцкий (политик), Российский общенародный союз, Совет Федерации РФ
ЦИК признал Бабурина утратившим статус кандидата в президенты

ЦИК признал Бабурина утратившим статус кандидата на выборах президента

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Российский общенародный союз", кандидат в президенты РФ от партии Сергей Бабурин
Председатель партии Российский общенародный союз, кандидат в президенты РФ от партии Сергей Бабурин - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель партии "Российский общенародный союз", кандидат в президенты РФ от партии Сергей Бабурин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. ЦИК РФ признал председателя партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина утратившим статус кандидата на должность президента РФ, сообщается в постановлении.
"Вчера в ЦИК России поступило заявление кандидата на должность президента РФ Сергея Николаевича Бабурина, в котором он снимает свою кандидатуру с выборов президента. Участие в выборах - это конституционное право, поэтому право кандидата подать такое заявление корреспондирует наши обязанности признать Сергея Николаевича Бабурина утратившим статус кандидата на должность президента РФ и направить уведомление о прекращении расходов с его счета", - сообщил решение постановления член ЦИК Константин Мазуревский.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 9 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Памфилова напомнила о сроках приема документов на выборы президента
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияСергей БабуринКонстантин МазуревскийЛеонид Слуцкий (политик)Российский общенародный союзСовет Федерации РФ
 
 
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