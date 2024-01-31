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Депутат обсудит с руководством комитета по госстроительству вопрос амнистии
Депутат обсудит с руководством комитета по госстроительству вопрос амнистии - РИА Новости, 31.01.2024
Депутат обсудит с руководством комитета по госстроительству вопрос амнистии
Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что в ближайшее время обсудит с руководством думского комитета по госстроительству... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T06:17
2024-01-31T06:17
2024-01-31T08:38
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что в ближайшее время обсудит с руководством думского комитета по госстроительству рассмотрение вопроса об амнистии. По словам Нилова, в нынешнем портфеле Госдумы находится несколько ранее подготовленных ЛДПР проектов, внесенных среди прочего по инициативе основателя партии Владимира Жириновского, которые касаются разных статей УК. "В связи с предстоящими выборами президента и Днем Победы работу в этом направлении необходимо актуализировать. Хотелось бы к большому празднику 9 мая выйти на принятие постановления ГД об амнистии для ряда категорий граждан. Возможно, для этого необходимо переработать уже вынесенные проекты или выйти на межфракционное решение. Инициатор ее (амнистии - ред.) может быть и иной субъект законодательной инициативы, надеюсь, что Дума своим правом принимать амнистию воспользуется. В ближайшее время планирую провести переговоры по этому поводу с руководством профильного комитета по госстроительству", - сообщил Нилов. Также он отметил, что ЛДПР на протяжении всех лет работы в Думе вносит проекты постановлений об амнистии для различных категорий осужденных, при этом Жириновский - один из инициаторов принятой амнистии для участников ГКЧП и защитников Белого дома, которая является первой и единственной политической амнистией в современной России.
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политика, россия, ярослав нилов, владимир жириновский, госдума рф, лдпр, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср
Политика, Россия, Ярослав Нилов, Владимир Жириновский, Госдума РФ, ЛДПР, Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР
Депутат обсудит с руководством комитета по госстроительству вопрос амнистии
Нилов обсудит с руководством комитета по госстроительству внесение амнистии