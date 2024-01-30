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План по управляемым ракетам для ЗРК увеличили более чем вдвое
План по управляемым ракетам для ЗРК увеличили более чем вдвое - РИА Новости, 30.01.2024
План по управляемым ракетам для ЗРК увеличили более чем вдвое
План по управляемым ракетам для зенитных ракетных комплексов ПВО увеличен более чем вдвое, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:40
2024-01-30T14:40
2024-01-30T14:40
безопасность
россия
екатеринбург
сергей шойгу
технологии
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. План по управляемым ракетам для зенитных ракетных комплексов ПВО увеличен более чем вдвое, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Министр проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге. По окончании работы на предприятиях он подвел итоги в ходе совещания с участием их руководителей, а также представителей органов военного управления. "Коллеги мы посмотрели фактически все производства. Поговорили с главными инженерами и конструкторами, появилось много нового оборудования. В связи с этим существенно увеличены объемы производства. Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО - там увеличение у нас более чем в два раза. Надеюсь, по этому году программа будет выполнена полностью", - сказал Шойгу. Он отметил, что проводимая модернизация должна дать "существенную прибавку" к поставкам в армию. "Но есть ряд ключевых вопросов, которые нам предстоит решать. И решать достаточно энергично. Речь идет и о двигателях, и о наладке производства по пусковым установкам", - добавил министр.
https://ria.ru/20231010/strela-1901706406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, екатеринбург, сергей шойгу, технологии
Безопасность, Россия, Екатеринбург, Сергей Шойгу, Технологии
План по управляемым ракетам для ЗРК увеличили более чем вдвое
Шойгу: план по управляемым ракетам для ЗРК увеличили более чем вдвое
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. План по управляемым ракетам для зенитных ракетных комплексов ПВО увеличен более чем вдвое, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Министр проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге
. По окончании работы на предприятиях он подвел итоги в ходе совещания с участием их руководителей, а также представителей органов военного управления.
"Коллеги мы посмотрели фактически все производства. Поговорили с главными инженерами и конструкторами, появилось много нового оборудования. В связи с этим существенно увеличены объемы производства. Что касается необходимых нам ракет по линии ПВО - там увеличение у нас более чем в два раза. Надеюсь, по этому году программа будет выполнена полностью", - сказал Шойгу.
Он отметил, что проводимая модернизация должна дать "существенную прибавку" к поставкам в армию. "Но есть ряд ключевых вопросов, которые нам предстоит решать. И решать достаточно энергично. Речь идет и о двигателях, и о наладке производства по пусковым установкам", - добавил министр.
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