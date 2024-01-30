https://ria.ru/20240130/zapad-1924436556.html

Итальянский журналист заявил, что не все на Западе против России

Итальянский журналист заявил, что не все на Западе против России - РИА Новости, 30.01.2024

Итальянский журналист заявил, что не все на Западе против России

Многие на Западе хотят знать правду о происходящем в Донбассе и не настроены против РФ, заявил РИА Новости итальянский журналист и блогер Андреа Лучиди,... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T18:29

2024-01-30T18:29

2024-01-30T18:29

специальная военная операция на украине

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италия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Многие на Западе хотят знать правду о происходящем в Донбассе и не настроены против РФ, заявил РИА Новости итальянский журналист и блогер Андреа Лучиди, принявший участие в пресс-туре для иностранных СМИ в Луганской Народной Республике. Лучиди отметил, что был очень рад видеть коллег из Испании, Перу, США, Нидерландов и Франции в ЛНР, где он живет с начала СВО. "Эти люди доказывают, что не все на Западе против России, и что до сих пор есть те, кто готов бороться за правду", - сказал Лучиди. Иностранные журналисты встретились в ЛНР с главой региона Леонидом Пасечником, местными волонтёрами и журналистами, посетили российских военных и пленных украинцев. "Я благодарен организаторам за возможность для зарубежных коллег увидеть иную точку зрения на новые русские регионы", - сказал военкор.

https://ria.ru/20231202/vsu-1913289383.html

россия

луганская народная республика

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Кирилл Волков

в мире, россия, луганская народная республика, италия, ситуация в днр и лнр