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Итальянский журналист заявил, что не все на Западе против России - РИА Новости, 30.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:29 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/zapad-1924436556.html
Итальянский журналист заявил, что не все на Западе против России
Итальянский журналист заявил, что не все на Западе против России - РИА Новости, 30.01.2024
Итальянский журналист заявил, что не все на Западе против России
Многие на Западе хотят знать правду о происходящем в Донбассе и не настроены против РФ, заявил РИА Новости итальянский журналист и блогер Андреа Лучиди,... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T18:29
2024-01-30T18:29
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
италия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Многие на Западе хотят знать правду о происходящем в Донбассе и не настроены против РФ, заявил РИА Новости итальянский журналист и блогер Андреа Лучиди, принявший участие в пресс-туре для иностранных СМИ в Луганской Народной Республике. Лучиди отметил, что был очень рад видеть коллег из Испании, Перу, США, Нидерландов и Франции в ЛНР, где он живет с начала СВО. "Эти люди доказывают, что не все на Западе против России, и что до сих пор есть те, кто готов бороться за правду", - сказал Лучиди. Иностранные журналисты встретились в ЛНР с главой региона Леонидом Пасечником, местными волонтёрами и журналистами, посетили российских военных и пленных украинцев. "Я благодарен организаторам за возможность для зарубежных коллег увидеть иную точку зрения на новые русские регионы", - сказал военкор.
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в мире, россия, луганская народная республика, италия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Италия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Итальянский журналист заявил, что не все на Западе против России

Итальянский блогер Лучиди: многие на Западе не настроены против России

© Andrea Lucidi / TelegramИтальянский журналист Андреа Лучиди
Итальянский журналист Андреа Лучиди
© Andrea Lucidi / Telegram
Итальянский журналист Андреа Лучиди. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Многие на Западе хотят знать правду о происходящем в Донбассе и не настроены против РФ, заявил РИА Новости итальянский журналист и блогер Андреа Лучиди, принявший участие в пресс-туре для иностранных СМИ в Луганской Народной Республике.
Лучиди отметил, что был очень рад видеть коллег из Испании, Перу, США, Нидерландов и Франции в ЛНР, где он живет с начала СВО. "Эти люди доказывают, что не все на Западе против России, и что до сих пор есть те, кто готов бороться за правду", - сказал Лучиди.
Иностранные журналисты встретились в ЛНР с главой региона Леонидом Пасечником, местными волонтёрами и журналистами, посетили российских военных и пленных украинцев. "Я благодарен организаторам за возможность для зарубежных коллег увидеть иную точку зрения на новые русские регионы", - сказал военкор.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаИталияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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