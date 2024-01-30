https://ria.ru/20240130/zapad-1924436556.html
Итальянский журналист заявил, что не все на Западе против России
Итальянский журналист заявил, что не все на Западе против России - РИА Новости, 30.01.2024
Итальянский журналист заявил, что не все на Западе против России
Многие на Западе хотят знать правду о происходящем в Донбассе и не настроены против РФ, заявил РИА Новости итальянский журналист и блогер Андреа Лучиди,... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T18:29
2024-01-30T18:29
2024-01-30T18:29
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
италия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Многие на Западе хотят знать правду о происходящем в Донбассе и не настроены против РФ, заявил РИА Новости итальянский журналист и блогер Андреа Лучиди, принявший участие в пресс-туре для иностранных СМИ в Луганской Народной Республике. Лучиди отметил, что был очень рад видеть коллег из Испании, Перу, США, Нидерландов и Франции в ЛНР, где он живет с начала СВО. "Эти люди доказывают, что не все на Западе против России, и что до сих пор есть те, кто готов бороться за правду", - сказал Лучиди. Иностранные журналисты встретились в ЛНР с главой региона Леонидом Пасечником, местными волонтёрами и журналистами, посетили российских военных и пленных украинцев. "Я благодарен организаторам за возможность для зарубежных коллег увидеть иную точку зрения на новые русские регионы", - сказал военкор.
https://ria.ru/20231202/vsu-1913289383.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, луганская народная республика, италия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Луганская Народная Республика, Италия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Итальянский журналист заявил, что не все на Западе против России
Итальянский блогер Лучиди: многие на Западе не настроены против России