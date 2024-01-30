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Премьер Японии намерен строить конструктивные отношения с Китаем - РИА Новости, 30.01.2024
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10:31 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924291320.html
Премьер Японии намерен строить конструктивные отношения с Китаем
Премьер Японии намерен строить конструктивные отношения с Китаем - РИА Новости, 30.01.2024
Премьер Японии намерен строить конструктивные отношения с Китаем
Премьер Японии Фумио Кисида в программной речи в нижней палате парламента заявил о намерении продолжать способствовать построению конструктивных, стабильных и... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T10:31
2024-01-30T10:31
в мире
япония
китай
пекин
си цзиньпин
фумио кисида
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ТОКИО, 30 янв – РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида в программной речи в нижней палате парламента заявил о намерении продолжать способствовать построению конструктивных, стабильных и стратегически взаимовыгодных отношений с Китаем. "Мы взаимодействуем с Китаем на различных уровнях, в том числе в ходе моего саммита с председателем Си Цзиньпином в ноябре прошлого года. Мы намерены всесторонне продвигать "взаимовыгодные отношения стратегического значения" и в то же время продолжать отстаивать ту позицию, которой мы придерживаемся, …против попыток одностороннего изменения силовым методом статуса-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях", - отметил японский премьер в своей речи. По словам Кисиды, Япония и Китай будут "стремиться построить конструктивные и стабильные отношения путем диалога, в том числе по спорным вопросам, а также путем сотрудничества по общим вопросам". В то же время премьер Японии вновь подчеркнул, что намерен и дальше призывать Пекин снять запрет на импорт рыбной продукции, введенный на фоне начала сброса очищенной низкорадиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан.
https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924277887.html
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в мире, япония, китай, пекин, си цзиньпин, фумио кисида, фукусима-1
В мире, Япония, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Фумио Кисида, Фукусима-1
Премьер Японии намерен строить конструктивные отношения с Китаем

Премьер Японии Кисида будет продолжать строить конструктивные отношения с Китаем

© AP Photo / David MareuilПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / David Mareuil
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 30 янв – РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида в программной речи в нижней палате парламента заявил о намерении продолжать способствовать построению конструктивных, стабильных и стратегически взаимовыгодных отношений с Китаем.
"Мы взаимодействуем с Китаем на различных уровнях, в том числе в ходе моего саммита с председателем Си Цзиньпином в ноябре прошлого года. Мы намерены всесторонне продвигать "взаимовыгодные отношения стратегического значения" и в то же время продолжать отстаивать ту позицию, которой мы придерживаемся, …против попыток одностороннего изменения силовым методом статуса-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях", - отметил японский премьер в своей речи.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Премьер Японии заявил, что хочет добиться внесения поправок в конституцию
Вчера, 09:05
По словам Кисиды, Япония и Китай будут "стремиться построить конструктивные и стабильные отношения путем диалога, в том числе по спорным вопросам, а также путем сотрудничества по общим вопросам".
В то же время премьер Японии вновь подчеркнул, что намерен и дальше призывать Пекин снять запрет на импорт рыбной продукции, введенный на фоне начала сброса очищенной низкорадиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Премьер Японии заявил о планах подписать мирный договор с Россией
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В миреЯпонияКитайПекинСи ЦзиньпинФумио КисидаФукусима-1
 
 
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