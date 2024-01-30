https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924291320.html

Премьер Японии намерен строить конструктивные отношения с Китаем

Премьер Японии намерен строить конструктивные отношения с Китаем - РИА Новости, 30.01.2024

Премьер Японии намерен строить конструктивные отношения с Китаем

Премьер Японии Фумио Кисида в программной речи в нижней палате парламента заявил о намерении продолжать способствовать построению конструктивных, стабильных и... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T10:31

2024-01-30T10:31

2024-01-30T10:31

в мире

япония

китай

пекин

си цзиньпин

фумио кисида

фукусима-1

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ТОКИО, 30 янв – РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида в программной речи в нижней палате парламента заявил о намерении продолжать способствовать построению конструктивных, стабильных и стратегически взаимовыгодных отношений с Китаем. "Мы взаимодействуем с Китаем на различных уровнях, в том числе в ходе моего саммита с председателем Си Цзиньпином в ноябре прошлого года. Мы намерены всесторонне продвигать "взаимовыгодные отношения стратегического значения" и в то же время продолжать отстаивать ту позицию, которой мы придерживаемся, …против попыток одностороннего изменения силовым методом статуса-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях", - отметил японский премьер в своей речи. По словам Кисиды, Япония и Китай будут "стремиться построить конструктивные и стабильные отношения путем диалога, в том числе по спорным вопросам, а также путем сотрудничества по общим вопросам". В то же время премьер Японии вновь подчеркнул, что намерен и дальше призывать Пекин снять запрет на импорт рыбной продукции, введенный на фоне начала сброса очищенной низкорадиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан.

https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924277887.html

https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924271441.html

япония

китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, китай, пекин, си цзиньпин, фумио кисида, фукусима-1