Премьер Японии намерен строить конструктивные отношения с Китаем
Премьер Японии Кисида будет продолжать строить конструктивные отношения с Китаем
© AP Photo / David MareuilПремьер-министр Японии Фумио Кисида
© AP Photo / David Mareuil
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
ТОКИО, 30 янв – РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида в программной речи в нижней палате парламента заявил о намерении продолжать способствовать построению конструктивных, стабильных и стратегически взаимовыгодных отношений с Китаем.
"Мы взаимодействуем с Китаем на различных уровнях, в том числе в ходе моего саммита с председателем Си Цзиньпином в ноябре прошлого года. Мы намерены всесторонне продвигать "взаимовыгодные отношения стратегического значения" и в то же время продолжать отстаивать ту позицию, которой мы придерживаемся, …против попыток одностороннего изменения силовым методом статуса-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях", - отметил японский премьер в своей речи.
По словам Кисиды, Япония и Китай будут "стремиться построить конструктивные и стабильные отношения путем диалога, в том числе по спорным вопросам, а также путем сотрудничества по общим вопросам".
В то же время премьер Японии вновь подчеркнул, что намерен и дальше призывать Пекин снять запрет на импорт рыбной продукции, введенный на фоне начала сброса очищенной низкорадиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан.