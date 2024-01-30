https://ria.ru/20240130/xcite-1924326808.html

На бывшем заводе Nissan в Петербурге выпустили первую партию машин Xcite

На бывшем заводе Nissan в Петербурге выпустили первую партию машин Xcite - РИА Новости, 30.01.2024

На бывшем заводе Nissan в Петербурге выпустили первую партию машин Xcite

В Санкт-Петербурге выпустили первую партию автомобилей нового бренда Xcite на бывшем заводе Nissan (нынешний "Автозавод Санкт-Петербург"), сообщила пресс-служба РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T12:37

2024-01-30T12:37

2024-01-30T15:36

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максим соколов

автоваз

авто

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге выпустили первую партию автомобилей нового бренда Xcite на бывшем заводе Nissan (нынешний "Автозавод Санкт-Петербург"), сообщила пресс-служба предприятия. "Идет накопление складского запаса для обеспечения старта продаж весной 2024 года", — уточнили в материале.Всего произвели несколько тысяч автомобилей, их внешний вид планируют раскрыть в конце февраля. На предприятии уточнили, что Xcite стал первым собственным проектом в новой истории завода. Согласно среднесрочному плану развития предприятия, на нем планируют начать выпуск нескольких моделей. Это сделают в тесном сотрудничестве с зарубежными партнерами.Эмблему Xcite выполнили в виде латинской буквы икс, размещенной в овале, а название бренда образовали от английского to excite — "волновать", "будоражить". Автобренд, как и сам завод, принадлежат АвтоВАЗу. Ранее президент компании Максим Соколов отмечал, что под новой маркой будут собираться машины по лицензии.

https://ria.ru/20230331/lada-1862254676.html

https://ria.ru/20231222/avtomobili-1917483708.html

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Варвара Скокшина

санкт-петербург, максим соколов, автоваз, авто