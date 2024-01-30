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В Wildberries заявили, что пункты выдачи заказов работают штатно - РИА Новости, 30.01.2024
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20:53 30.01.2024 (обновлено: 21:11 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/wildberries-1924457523.html
В Wildberries заявили, что пункты выдачи заказов работают штатно
В Wildberries заявили, что пункты выдачи заказов работают штатно - РИА Новости, 30.01.2024
В Wildberries заявили, что пункты выдачи заказов работают штатно
Сложностей с получением заказов в пунктах выдачи (ПВЗ) Wildberries нет, системы компании работают, однако срок хранения у части заказов будет продлен,... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T20:53
2024-01-30T21:11
wildberries
россия
технологии
москва
ozon
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сложностей с получением заказов в пунктах выдачи (ПВЗ) Wildberries нет, системы компании работают, однако срок хранения у части заказов будет продлен, рассказали РИА Новости в маркетплейсе."В доменной зоне .RU наблюдается массовый сбой, не связанный с работой IT-систем Wildberries. Мы проверили все наши системы – на нашей стороне все работает, сбоев нет. Сложностей по выдаче заказов на ПВЗ нет. Также мы продлим срок хранения товара, лежащего на полке сегодня", - заявили там.Ранее во вторник другой крупный маркетплейс - Ozon - сообщил, что наблюдаются сложности с получением заказов в ПВЗ компании, связанные с массовым сбоем в доменной зоне.Во вторник вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .RU в России, жалобы фиксирует сервис Downradar. Сбой начался около 19.30 мск. Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Московской области. Также есть жалобы из других регионов России - Санкт-Петербурга, Свердловской области, Новосибирской области, Татарстана.Позже в Минцифры сообщили, что доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время, возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC.
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wildberries, россия, технологии, москва, ozon, московская область (подмосковье)
Wildberries, Россия, Технологии, Москва, Ozon, Московская область (Подмосковье)
В Wildberries заявили, что пункты выдачи заказов работают штатно

Wildberries: сложностей с выдачей заказов в пунктах компании, системы работают

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сложностей с получением заказов в пунктах выдачи (ПВЗ) Wildberries нет, системы компании работают, однако срок хранения у части заказов будет продлен, рассказали РИА Новости в маркетплейсе.
«
"В доменной зоне .RU наблюдается массовый сбой, не связанный с работой IT-систем Wildberries. Мы проверили все наши системы – на нашей стороне все работает, сбоев нет. Сложностей по выдаче заказов на ПВЗ нет. Также мы продлим срок хранения товара, лежащего на полке сегодня", - заявили там.
Ранее во вторник другой крупный маркетплейс - Ozon - сообщил, что наблюдаются сложности с получением заказов в ПВЗ компании, связанные с массовым сбоем в доменной зоне.
Во вторник вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .RU в России, жалобы фиксирует сервис Downradar. Сбой начался около 19.30 мск. Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Московской области. Также есть жалобы из других регионов России - Санкт-Петербурга, Свердловской области, Новосибирской области, Татарстана.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
В Минцифры назвали причину сбоя в доменной зоне .ru
Вчера, 20:29
Позже в Минцифры сообщили, что доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время, возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC.
 
WildberriesРоссияТехнологииМоскваOzonМосковская область (Подмосковье)
 
 
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