В Wildberries заявили, что пункты выдачи заказов работают штатно
Wildberries: сложностей с выдачей заказов в пунктах компании, системы работают
© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сложностей с получением заказов в пунктах выдачи (ПВЗ) Wildberries нет, системы компании работают, однако срок хранения у части заказов будет продлен, рассказали РИА Новости в маркетплейсе.
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"В доменной зоне .RU наблюдается массовый сбой, не связанный с работой IT-систем Wildberries. Мы проверили все наши системы – на нашей стороне все работает, сбоев нет. Сложностей по выдаче заказов на ПВЗ нет. Также мы продлим срок хранения товара, лежащего на полке сегодня", - заявили там.
Ранее во вторник другой крупный маркетплейс - Ozon - сообщил, что наблюдаются сложности с получением заказов в ПВЗ компании, связанные с массовым сбоем в доменной зоне.
Во вторник вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .RU в России, жалобы фиксирует сервис Downradar. Сбой начался около 19.30 мск. Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Московской области. Также есть жалобы из других регионов России - Санкт-Петербурга, Свердловской области, Новосибирской области, Татарстана.
Позже в Минцифры сообщили, что доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время, возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC.