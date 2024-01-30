https://ria.ru/20240130/wildberries-1924457523.html

В Wildberries заявили, что пункты выдачи заказов работают штатно

В Wildberries заявили, что пункты выдачи заказов работают штатно - РИА Новости, 30.01.2024

В Wildberries заявили, что пункты выдачи заказов работают штатно

Сложностей с получением заказов в пунктах выдачи (ПВЗ) Wildberries нет, системы компании работают, однако срок хранения у части заказов будет продлен,... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T20:53

2024-01-30T20:53

2024-01-30T21:11

wildberries

россия

технологии

москва

ozon

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сложностей с получением заказов в пунктах выдачи (ПВЗ) Wildberries нет, системы компании работают, однако срок хранения у части заказов будет продлен, рассказали РИА Новости в маркетплейсе."В доменной зоне .RU наблюдается массовый сбой, не связанный с работой IT-систем Wildberries. Мы проверили все наши системы – на нашей стороне все работает, сбоев нет. Сложностей по выдаче заказов на ПВЗ нет. Также мы продлим срок хранения товара, лежащего на полке сегодня", - заявили там.Ранее во вторник другой крупный маркетплейс - Ozon - сообщил, что наблюдаются сложности с получением заказов в ПВЗ компании, связанные с массовым сбоем в доменной зоне.Во вторник вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .RU в России, жалобы фиксирует сервис Downradar. Сбой начался около 19.30 мск. Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Московской области. Также есть жалобы из других регионов России - Санкт-Петербурга, Свердловской области, Новосибирской области, Татарстана.Позже в Минцифры сообщили, что доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время, возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC.

https://ria.ru/20240130/sboy-1924454821.html

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москва

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

wildberries, россия, технологии, москва, ozon, московская область (подмосковье)