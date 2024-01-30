https://ria.ru/20240130/wildberries-1924303572.html

В Ленинградской области появится новый склад Wildberries

В Ленинградской области появится новый склад Wildberries - РИА Новости, 30.01.2024

В Ленинградской области появится новый склад Wildberries

Новый склад Wildberries на 154 тысяч квадратных метров появится в Тосненском районе Ленобласти, соглашение об этом подписали губернатор региона Александр... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T11:09

2024-01-30T11:09

2024-01-30T11:14

ленинградская область

wildberries

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292721_0:38:3506:2010_1920x0_80_0_0_121eafddc71190ca088d0c703a7d9954.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Новый склад Wildberries на 154 тысяч квадратных метров появится в Тосненском районе Ленобласти, соглашение об этом подписали губернатор региона Александр Дрозденко и основатель компании Татьяна Бакальчук, передает корреспондент РИА Новости."Мы, конечно, надеемся, что первую очередь запустим в этом году. Мы будем прилагать для этого все усилия", - сказала Бакальчук.Дрозденко сообщил, что инвестиции в проект составили 9 миллиардов рублей."Выбор неслучайно попал на индустриальный парк М10, склад будет большой - на 154 тысяч квадратных метров. На проектную мощность выйдет в 2025 году, и будет большой объем единиц хранения", - сказал губернатор."Для нас Ленинградская область - один из приоритетных регионов. Здесь сосредоточено большое количество наших потребителей, производителей, предпринимателей", - сказала Бакальчук.Площадкой для строительства выбран поселок Красный Бор в Тосненском районе Ленобласти. Мощность производства составит 13 881 720 единиц в год, транспортная обработка грузов - 115 092 919 единиц в год. Планируется организовать более 7 тысяч новых рабочих мест.

https://ria.ru/20240129/ozon-1924047637.html

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ленинградская область, wildberries, экономика