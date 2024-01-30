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В Ленинградской области появится новый склад Wildberries - РИА Новости, 30.01.2024
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11:09 30.01.2024 (обновлено: 11:14 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/wildberries-1924303572.html
В Ленинградской области появится новый склад Wildberries
В Ленинградской области появится новый склад Wildberries - РИА Новости, 30.01.2024
В Ленинградской области появится новый склад Wildberries
Новый склад Wildberries на 154 тысяч квадратных метров появится в Тосненском районе Ленобласти, соглашение об этом подписали губернатор региона Александр... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T11:09
2024-01-30T11:14
ленинградская область
wildberries
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Новый склад Wildberries на 154 тысяч квадратных метров появится в Тосненском районе Ленобласти, соглашение об этом подписали губернатор региона Александр Дрозденко и основатель компании Татьяна Бакальчук, передает корреспондент РИА Новости."Мы, конечно, надеемся, что первую очередь запустим в этом году. Мы будем прилагать для этого все усилия", - сказала Бакальчук.Дрозденко сообщил, что инвестиции в проект составили 9 миллиардов рублей."Выбор неслучайно попал на индустриальный парк М10, склад будет большой - на 154 тысяч квадратных метров. На проектную мощность выйдет в 2025 году, и будет большой объем единиц хранения", - сказал губернатор."Для нас Ленинградская область - один из приоритетных регионов. Здесь сосредоточено большое количество наших потребителей, производителей, предпринимателей", - сказала Бакальчук.Площадкой для строительства выбран поселок Красный Бор в Тосненском районе Ленобласти. Мощность производства составит 13 881 720 единиц в год, транспортная обработка грузов - 115 092 919 единиц в год. Планируется организовать более 7 тысяч новых рабочих мест.
https://ria.ru/20240129/ozon-1924047637.html
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ленинградская область, wildberries, экономика
Ленинградская область, Wildberries, Экономика
В Ленинградской области появится новый склад Wildberries

В Ленинградской области откроют новый склад Wildberries на 154 тысячах квадратов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Новый склад Wildberries на 154 тысяч квадратных метров появится в Тосненском районе Ленобласти, соглашение об этом подписали губернатор региона Александр Дрозденко и основатель компании Татьяна Бакальчук, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Мы, конечно, надеемся, что первую очередь запустим в этом году. Мы будем прилагать для этого все усилия", - сказала Бакальчук.
Дрозденко сообщил, что инвестиции в проект составили 9 миллиардов рублей.
"Выбор неслучайно попал на индустриальный парк М10, склад будет большой - на 154 тысяч квадратных метров. На проектную мощность выйдет в 2025 году, и будет большой объем единиц хранения", - сказал губернатор.
"Для нас Ленинградская область - один из приоритетных регионов. Здесь сосредоточено большое количество наших потребителей, производителей, предпринимателей", - сказала Бакальчук.
Площадкой для строительства выбран поселок Красный Бор в Тосненском районе Ленобласти. Мощность производства составит 13 881 720 единиц в год, транспортная обработка грузов - 115 092 919 единиц в год. Планируется организовать более 7 тысяч новых рабочих мест.
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